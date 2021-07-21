«Была готова на любую работу»: в Театре Ермоловой пожаловались на сокращения

В Театре им. Ермоловой пожаловались на массовые сокращения. Как рассказала «Газете.Ru» уже бывшая актриса труппы Елена Папанова, руководство мотивирует свое решение финансовыми трудностями и тем, что некоторые артисты не заняты в репертуаре.

Актриса Елена Папанова заявила «Газете.Ru», что ее уволили из Театра им. Ермоловой после 44 лет службы. Она утверждает, что руководство сначала постепенно выводило спектакли с ее участием из репертуара, а затем вовсе оставило без ролей.

«Когда Олег Евгеньевич [Меньшиков, худрук] пришел, я была занята в старом репертуаре. Постепенно эти спектакли снимались, я и другие артисты «выводились» из репертуара. Я несколько раз к нему [Меньшикову] обращалась, просила работу, но мне было сказано: «Ты понимаешь, у нас приходят другие режиссеры. Они сами выбирают артистов, и я не могу тебя им навязывать». Потом я как-то набралась наглости, пришла к нему с пьесой, на что мне сказали, что «нельзя»», — поделилась артистка.

Дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова отметила, что ее сократили в связи с «незадейственностью в репертуаре», хотя она «была готова на любую работу».

«Немного обидно, ведь актер зависит от режиссера. В театре была создана комиссия из пяти человек, в их числе — сам Меньшиков и заместитель директора Сергей Кузоятов. Большинство из них мало работали в театре. И вот они судят артистов, которые по 30-40 лет здесь трудились. Понятно, что это люди Олега Евгеньевича, они никогда не будут ему противоречить», — продолжила актриса.

Папанова добавила, что незадолго до сокращения дирекция театра говорила о финансовых проблемах. Несмотря на это, по ее словам, в спектаклях все чаще задействуют приглашенных звезд и молодых артистов.

«Конечно, это решение носит экономический характер. Но тогда возникает следующий вопрос: если часть труппы сидит без работы, получая оклад, почему со стороны заключаются договоры с молодыми артистами? Им же дается работа», — сказала актриса.

Согласно Папановой, всего под сокращение попали 22 из 90 членов труппы. Трое из них избежали увольнения, поскольку являются многодетными или их возраст близок к пенсионному.

В свою очередь начальник отдела кадров театра Наталья Кумицкая в разговоре с «Газетой.Ru» назвала данную информацию «неверной». От подробных комментариев она отказалась.

Артисты театра, попавшие под сокращения, намерены «бороться» за свое место в труппе. Каким именно образом они планируют это делать, Папанова не уточнила. Актриса пообещала, что в скором времени она и ее коллеги проведут пресс-конференцию, где расскажут о дальнейших шагах.

Ранее Telegram-канал «Закулиска» со ссылкой на анонимный источник сообщил, что в Театре им. Ермоловой массово сокращают артистов «старой гвардии». По информации канала, увольнения коснулись главным образом тех, кто работал еще с предыдущим руководителем Владимиром Андреевым. В 2012 году ныне покойный режиссер передал свои полномочия актеру Олегу Меньшикову.

«Газета.Ru» не дозвонилась до директора театра Сергея Кузоятова. В приемной художественного руководителя Олега Меньшикова и пресс-службе на звонки также не ответили.

В 2020 году сотрудники Театра им. Ермоловой пожаловались мэру Москвы Сергею Собянину на урезание зарплат, сообщали СМИ со ссылкой на члена театрального профкома Елену Бурханову. В Департаменте культуры Москвы тогда ответили, что вопросы кадровой политики и управления финансами находятся в прямой компетенции руководства театра.