article
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ростех займется разработкой противопожарных бомб 09:14
МОК разрешил использовать флаг России в официальных гостиницах Олимпиады 09:11
В центре «Вектор» оценили риск проникновения оспы обезьян в РФ 09:02
Врачи рассказали, как определить опасный уровень холестерина по ногам 08:55
Россиянам дали пять советов, как защититься в отпуске 08:53
Первый олимпиец отстранен от соревнований из-за коронавируса 08:51
Россиян предупредили о похолодании в европейской части России 08:49
Эксперты выяснили, насколько выросла стоимость школьного набора в России 08:46
В Московском зоопарке родился кенгуренок 08:41
Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19 08:29
Культура

«Между «Спутником» и Pfizer выбрал бы первую»: что российские знаменитости думают о прививках

Макаревич, Зюганов, Пельш и Познер рассказали «Газете.Ru» о своей вакцинации

close
100%
РИА «Новости»/Global Look Press
Россияне продолжают спорить — делать или не делать прививку от коронавируса, а если делать — то каким препаратом. Невзирая на вполне очевидные рекомендации медиков, у процедуры остается немало противников. «Газета.Ru» узнала у телеведущих Владимира Познера и Валдиса Пельша, музыканта Андрея Макаревича и политика Геннадия Зюганова об их личном опыте вакцинирования, также мы спросили у них о причинах недоверия к вакцинации со стороны россиян.

Андрей Макаревич, музыкант

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Считаю, что те, кто не прививается, — идиоты. И таких, к сожалению, много. Я не имею никаких оснований считать, что «Спутник» — неудачная вакцина. Весь научный мир ее хвалит, сам я ей привился и чувствую себя прекрасно.

Что касается тех, кто против: что я могу с ними сделать, гоняться за ними что ли? Много идиотов, ничего не поделаешь. А чем мотивировано их пренебрежение — наверное, нашествием марсиан.

Владимир Познер, журналист

close
100%
Антон Денисов/ РИА «Новости»

Не стоит путать то, какое отношение в России к нашей вакцине, с тем, как к ней относятся в мире. Наши вакцины не признаются в мире, это обуславливается экономическими и политическими причинами. Pfizer — одна из самых крупных фармацевтических компаний в мире, она не хочет видеть конкурентов. Всемирная организация здравоохранения официально признает «Спутник V», однако ЕС под давлением США эту вакцину признавать не хочет.

Внутри нашей страны предвзятое отношение к вакцинации объясняется тем, что у нас довольно темный и косный народ. Много разговоров о том, что из-за нее может быть отсутствие фертильности, небылица про чипирование. Наш народ открыт для подобных теорий заговора. Мы — как народ — не очень доверяем власти, у нас выработался условный рефлекс. В нашем представлении: если власть делает что-то хорошо, то, скорее всего, это плохо — и наоборот.

Резкая смена мнений насчет прививки связана с неприятностями: не попадешь в ресторан, никуда не съездишь. Прививаться большинству надо было раньше. Мы не являемся либеральной страной, поэтому меня поражало, насколько мы либеральны по отношению к вакцинации. Говорили, что надо не заставлять, а объяснять — и потом уже уговаривать. При этом во многих демократических странах чрезвычайно жестко подошли к этому вопросу. В Израиле и Франции ввели драконовские меры, хотя там тоже были люди, которые не хотели вакцинироваться.

Ограничительные меры — это такая же мотивация, как, например, штраф за неправильно припаркованную машину. За это можно заплатить большой штраф. И это универсальный способ добиться того, чтобы люди выполняли правила.

Я вот вакцинировался и даже не понял до конца — вакцинировался я или нет. Побочных эффектов и температуры не было. Люди, занимающиеся изобретением вакцин, находятся на чрезвычайно высоком уровне в России. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что «Спутник» — лучшая из вакцин. И если бы у меня был выбор между «Спутником» или Pfizer — выбрал бы, безусловно, первый вариант.

Валдис Пельш, телеведущий

close
100%
Галкин Николай/ТАСС

Я вакцинировался в декабре и ревакцинировался в январе. Абсолютно никаких побочных эффектов и неприятных ощущений после вакцинаций не было. Отсутствовало и предубеждение насчет прививаний. Я не отношусь к людям, которые вечно чего-то бояться. Я беру и делаю.

Геннадий Зюганов, политик

close
100%
Рамиль Ситдиков

Для меня вопрос вакцинации — принципиальный. Все зависит от отношения к государству и доверия к нему. Если люди видят, что государство о них заботится, тогда люди доверяют такой власти. Всю Советскую страну и весь мир привили и избавили от оспы. Все тогда привились, и ничего страшного не было. А сейчас этого доверия к власти нет.

Еще одна причина недоверия — много вакцин создали. Еще вчера говорили, что — если вы переболели — нельзя прививаться и надо подождать. Для вакцинации нужны хорошие специалисты, чтобы они смогли оценить ваше состояние. И, если вы себя плохо чувствуете, отказались вас прививать. А сейчас всех строят и посылают прививаться. Одно сплошное недоверие, бездумные сокращения, унижение специалистов. Это отпечаталось в памяти людей — отсюда такое отношение.

Я вакцинировался. Но прежде проконсультировался со специалистом. Меня предупредили, что не знают, как вакцина может на меня подействовать. Я сделал прививку, так как это моя обязанность.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Глава ВОЗ предупредил о возможном появлении еще более опасного штамма коронавируса
Список Бортникова: кого сочтут иноагентом
В Госдуме не увидели угрозы для журналистов в перечне ФСБ
У экс-замглавы ГИБДД Воронежской области 22 квартиры. Но задержали его за другое
В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД по делу о взятке
Politico: США призвали Украину «помолчать» насчет «Северного потока — 2»
МОК разрешил использовать флаг России в официальных гостиницах Олимпиады
Ростех займется разработкой противопожарных бомб
Врач дал советы о мерах предосторожности привившимся от COVID-19
Новости и материалы
В центре «Вектор» оценили риск проникновения оспы обезьян в РФ
Врачи рассказали, как определить опасный уровень холестерина по ногам
Россиянам дали пять советов, как защититься в отпуске
Первый олимпиец отстранен от соревнований из-за коронавируса
Россиян предупредили о похолодании в европейской части России
Эксперты выяснили, насколько выросла стоимость школьного набора в России
В Московском зоопарке родился кенгуренок
В Кремле отреагировали на полноценное признание МОК самбо
В США сократилась продолжительность жизни
Водитель сбил ребенка, катавшегося на самокате во дворе дома в Тюмени
Астроном-любитель впервые открыл спутник Юпитера
В Индии впервые в 2021 году человек скончался от птичьего гриппа
Российский пилот «Формулы-3» рассказал об отсутствии водительских прав
В Москве в среду ожидается до +26°С и переменная облачность
Фанаты увидели в сообщении пресс-службы «ПСЖ» намек на трансфер Головина
В СФ прорабатывают законопроект об аресте до 15 суток за неуплату алиментов
Российский волейболист объяснил значение нового девиза Олимпиады
Заболевший коронавирусом индонезиец притворился своей женой, чтобы попасть на рейс
Все новости
Подвинуть «АвтоВАЗ»: Peugeot, Citroen, Fiat и Opel поедут на экспорт из Калуги
Fiat калужской сборки появится через год, но россияне его могут не увидеть
Однушка в Сочи по цене виллы в Греции
Аналитики назвали российские курорты с самой дорогой посуточной арендой
«Полностью правдивые»: принц Гарри продал свои мемуары
Герцог Сассекский вновь поставил под удар королевскую семью
Поезд ушел, виноваты американцы: в МИД назвали причины выхода России из ДОН
В МИД рассказали, что произойдет после выхода России из Договора по открытому небу
Кто выиграл и проиграл от импортозамещения
Эксперты оценили программу импортозамещения продовольствия
Газ, оружие, санкции. Какие меры против России предусмотрели США и Германия
Bloomberg узнал, о чем договорились Берлин и Вашингтон по «Северному потоку – 2»
Путь к слабоумию: чем грозят скачки давления для мужчин
Ученые назвали непостоянное кровяное давление предвестником деменции
«Главное — довести его до этапа испытаний»: все о новом истребителе Checkmate
Как выглядит и сколько стоит российский истребитель пятого поколения Checkmate
История «АвтоВАЗа»: рождение, 90-е, продажа
Волжскому автозаводу исполнилось 55 лет
«Россия для него — дойная корова»: Лукашенко собрался менять внешнюю политику
Эксперты оценили желание Лукашенко найти замену Евросоюзу
«Зрелище ужасное и печальное»: о чем говорит интерьер дома главы ГИБДД Ставрополья
Наталья Мальцева о доме Алексея Сафонова — «какой народ, такие и начальники»
Сократить премии, повысить зарплаты: как в России предлагают бороться с бедностью
Профсоюзы призвали обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты
Сделано в СССР: 55 лет заводу «АвтоВАЗ»
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях