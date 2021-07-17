Домашний просмотр: вспоминаем старые хорроры в «Улице страха», а мюзиклы — в «Шмигадуне!»

В новом выпуске рубрики об онлайн-премьерах кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает про хоррор-трилогию «Улица страха» по мотивам книг Р. Л. Стайна, известного своими подростковыми страшилками, а также комедийный сериал «Шмигадун!» — меткую пародию на классические голливудские мюзиклы.

«Улица страха» («Fear Street»), Ли Жаньяк

В 1994 году городок Шейдисайд сталкивается со страшной трагедией: подросток, подрабатывающий в местном торговом центре, убивает нескольких жителей, после чего погибает от полицейской пули. Подобное случается в городке регулярно: пока соседний Саннивейл процветает, Шейдисайд раз в несколько лет погружается в траур. Многие верят, что виной всему проклятие, наложенное ведьмой Сарой Фир, которую первые поселенцы казнили в этих местах еще в XVII веке. Школьница Дина Джонсон (Киана Мадейра из сериала «Воровки»), впрочем, не поддается суевериям — правда, только до тех пор, пока темные силы не выбирают своей целью саму девушку и ее друзей.

Проект «Улица страха», снятый по мотивам серии книг «детского Стивена Кинга» — Р. Л. Стайна («Ужастики»), официально преподносится как трилогия полнометражных фильмов, но по многим формальным признакам это мини-сериал (в начале второй и третьей части даже дают рекапы), ностальгирующий по классическому кинематографу ужасов. Первая серия («1994») выполнена по лекалам великого метаслэшера Уэса Крейвена «Крик», вторая («1978») пронизана вайбом лагерных мясорубок вроде «Пятницы, 13-го», а третья («1666») заходит на территорию колдовского фолк-хоррора в духе «Ведьмы» Роберта Эггерса (хотя сама режиссерка франшизы Ли Жаньяк здесь деловито упоминает «Новый Свет» Терренса Малика).

close 100% Кадр из фильма «Улица страха. Часть 3: 1666» (2021) Chernin Entertainment

Ждать от «Улицы страха» жанрового откровения не приходится, это не столько страшно и остроумно, сколько уютно и обаятельно, а в отдельных моментах издевательски бессовестно: серия про 90-е, скажем, нашпигована попурри из Nine Inch Nails, Radiohead, Portishead, Pixies, Cypress Hill, The Prodigy, Soundgarden и прочих обычных подозреваемых — плейлист настолько прямолинеен, что никак не мог собираться без ироничной фиги в кармане. Прямолинейна и сама история: не считая пары-тройки условно неожиданных твистов, сюжет развивается самым очевидным образом, чтобы в итоге прийти к восхитительно дубовому каламбуру (знакомые с творчеством Стайна в курсе таких вот умилительных привычек писателя). Ради чего на самом деле стоит браться за «Улицу страха», так это нежная и трогательная линия про идентичность, принятие и приверженность своей персональной правде, погребенная под слоями метаиронии. А также заметное, как ни крути, мастерство поп-культурного ностальгирования: задранную «Очень странными делами» планку до сих пор никто не переплюнул, и по-своему логично, что особенно близко к ней подобралась именно Ли Жаньяк — супруга Росса Даффера, автора хита Netflix.

Где смотреть: Netflix

«Шмигадун!» («Schmigadoon!») — 1 сезон

Мелисса (Сесили Стронг) и Джордж (Киган-Майкл Кей) после нескольких лет совместной жизни сталкиваются с кризисом в отношениях. Чтобы подлатать свой рассыпающийся союз, пара отправляется в терапевтический поход, но сбивается с проторенной тропы — и случайно набредает на городок со странным названием Шмигадун. Это волшебное поселение, существующее будто внутри классического голливудского мюзикла: отовсюду сама по себе льется музыка, а местные жители то и дело принимаются петь и танцевать. Выбраться из Шмигадуна оказывается не так-то просто: для этого героям необходимо обрести настоящую любовь, которая, как они полагали, у них уже была.

«Шмигадун!» придумали сценаристы франшизы «Гадкий я» Чинко Пол и Кен Дорио (первый вынашивал идею шоу порядка 20 лет), режиссером всех шести эпизодов выступил Барри Зонненфельд, а каст почти целиком состоит из людей, так или иначе причастных к «Saturday Night Live». Поэтому сериал часто напоминает скетч SNL, растянутый до пары часов и получивший увеличенный бюджет на грим и декорации. Что, впрочем, не отменяет его уморительности. «Шмигадун!» самозабвенно издевается над старыми студийными мюзиклами, в первую очередь передразнивая «Бригадун» 1954 года, посредственное, прямо скажем, кино про двух надменных американцев, наткнувшихся на волшебную шотландскую деревеньку, что материализуется раз в столетие, — похоже, исключительно ради того, чтобы малоприятный белый мужчина нашел свою колониальную любовь.

close 100% Кадр из сериала «Шмигадун!» (2021) Apple TV

Как мюзикл «Шмигадун!» вещь не то чтобы выдающаяся (хотя есть ряд изящных находок), то же относится к его комедийно-мелодраматической ипостаси (финал истории можно угадать еще на этапе чтения синопсиса). Однако имеющийся тут усатый Алан Камминг («Дети шпионов») с песней-каминг-аутом посреди поминок в церкви — веский повод взяться за гораздо менее захватывающий сериал. Так что нам, откровенно говоря, крупно повезло, что вокруг этой прелести существует неплохая, в общем-то, комедия, укладывающаяся в пару вечеров — или один выходной. Которая к тому же станет исчерпывающим вотч-листом (тут отсылки бесхитростно снабжены названиями пародируемых мюзиклов) для тех, у кого так и не дошли руки изучить, что там было до «Ла-Ла Ленда».

Где смотреть: Apple TV+