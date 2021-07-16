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Культура

На Netflix появятся видеоигры. Ждать придется еще год

Netflix наняла создателя мобильных игр по «Симпсонов» и «Звездным войнам»

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В течение 2022 года контент-библиотека Netflix пополнится бесплатными видеоиграми, сообщают СМИ. На этой неделе стриминг нанял руководителем игрового подразделения одного из бывших разработчиков EA, приложившего руку к ряду популярных мобильных приложений. О том, что в ближайшем будущем могут получить подписчики Netflix — в материале «Газеты.Ru».

Netflix уже в течении нескольких лет пробует себя в качестве потенциального разработчика интерактивных шоу и компьютерных игр. Так, в 2019-2020 гг. стриминг представил две игры по мотивам сериала «Очень странные дела» — аркаду и мобильный квест в дополненной реальности. Немногим ранее платформа выпустила интерактивный фильм «Черное зеркало: Брандашмыг», в котором у зрителя была возможность выбирать варианты развития сюжета и влиять на судьбу персонажа.

На днях же СМИ сообщили, что Netflix нанял на должность руководителя игрового направления Майка Верду, ранее работавшего в Electronic Arts и курировавшего VR-подразделение в Facebook. Он приложил руку к созданию ряда популярных мобильных игр, включая Sims, Star Wars, Unreal II: The Awakening и Plants vs Zombies. Кроме того, стриминг официально занимается поиском сотрудников в свое игровое подразделение. На официальном сайте компании указано, что идеальными кандидатами для них станут люди с в равной степени развитыми полушариями мозга. Обосновывается это тем, что подобные сотрудники смогут генерировать нужные в разработке игр идеи.

Ожидается, что видеоигры будут добавлены в онлайн-кинотеатр уже в следующем году. При этом платить за них отдельно подписчикам не придется — они будут бесплатным дополнением к основному контенту стриминга.

В апреле 2021-го Netflix потерял лидерство по приросту новых подписчиков. Согласно экспертам, заход стриминга на поле видеоигр может существенно помочь ему в возвращении потерянной аудитории. Сразу после анонса о скором добавлении игр в онлайн-кинотеатр акции компании выросли на 2,8%.

Как объяснил «Газете.Ru» директор по проектам компании-локализатора игр «Иннова» Иван Мороз, пандемия заставила бизнес переориентироваться на онлайн — и в плюсе остаются компании, которые способны предложить максимальное количество нишевых продуктов своим пользователям.

«Netflix — заслуженный лидер индустрии развлечений, и решение выйти на рынок видеоигр — логичное продолжение экосистемы компании, которая стремится установить новые контакты с существующей постоянной аудиторией. Особенно в условиях, когда производство фильмов и сериалов было приостановлено», — сказал он.

Мороз также подчеркнул, что у Netflix не будет никаких ограничений по сюжетной составляющей игр.

«Игры по мотивам фильмов, киновселенных, сериалов и мультфильмов создаются нередко и находят свою аудиторию — как на стороне преданных фанатов самой франшизы, так и среди геймеров, — рассказал эксперт. — Однако это не обязательное условие: скорее стоит ожидать, что компания начнет свой путь в гейминге с лицензирования игр, а не с собственной разработки, которая требует огромного количества ресурсов, а главное — времени».

Согласно Морозу, заход стримингового сервиса на территорию игр добавит лояльности действующим подписчикам Netflix, а также принесет компании новых пользователей, которые придут на платформу ради нового вида развлекательного контента.

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