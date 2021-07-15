Бог устал нас любить: завершился первый сезон «Локи» — кажется, лучшего сериала Marvel

На Disney+ завершился первый сезон «Локи» — сериала о приключениях бога обмана из киновселенной Marvel, который сбегает от Мстителей в альтернативном 2012 году и оказывается под прицелом агентов Управления временными изменениями. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, почему именно «Локи» можно считать полноценным стартом новой фазы франшизы — и что шоу говорит о ее будущем.

Осторожно! В материале присутствуют спойлеры ко всему первому сезону «Локи». Если вы еще не посмотрели сериал целиком, отложите чтение этого текста.

Четвертая фаза киновселенной Marvel (КВМ) наконец началась — спустя полгода после официального старта. За прошедшее время в свежий том франшизы уже набились сериалы «ВандаВижен», «Сокол и Зимний солдат» и сильно опоздавший полный метр «Черная вдова». Каждый из этих проектов был по-своему неплох, однако всем им недоставало ощущения перелистывания страницы: они казались не вполне обязательными DLC, интерлюдиями, послесловиями. Первый сезон «Локи», пока единственного продленного телешоу Marvel из линейки для Disney+, оставляет после себя необходимое чувство нового начала: четвертая фраза не просто выводит КВМ на очередной виток, а открывает отдельную эру, не имеющую отношения к «Саге бесконечности» и безумному титану Таносу.

Шоу, подобно своему герою, служит обаятельным трикстером — шалит деконструкцией и довольно бесцеремонно обходится с родной киновселенной. Те же Камни бесконечности, вокруг которых вращался марафон длиной в 23 фильма, тут пылятся в ящиках рабочих столов и идут за пресс-папье. Активно разворачивается мультиверс, на чьем пороге прежде лишь робко топтались: в шестом эпизоде «Локи» наглядно демонстрируют ветвящийся таймлайн и грозят предстоящей войной между альтернативными вселенными. А также устраивают бенефис, судя по всему, центрального антагониста новой фазы: это Тот, Кто Остается — усталый демиург, блюститель временного континуума, в комиксах слывший Кангом Завоевателем (его сыграл Джонатан Мэйджерс из «Страны Лавкрафта»; следом герой появится в триквеле «Человека-муравья», а прежде, возможно, заглянет во второго «Доктора Стрэнджа»).

close 100% Кадр из сериала «Локи» (2021) Marvel Studios

Так вот, мультиверс. С одной стороны, он развязывает Marvel руки и формирует безграничное пространство для манипуляций. С другой — создает больше красных зон, неровных участков, на которых легко оступиться. Скажем, сам Локи: главный герой нового сериала — совсем не тот персонаж, что погиб в «Войне бесконечности». То был один из самых драматических моментов КВМ: любимчик многих фанатов погибал страшной смертью от рук Таноса — мучительно и, главное, бесповоротно. Теперь на его место приходит версия из альтернативного таймлайна, совершенно другая личность, на чье развитие влияет уже совершенно другой опыт.

В «Локи» этот трюк проворачивается с ловкостью виртуозного фокусника: у него его лицо, его имя, свитер такой же синий, никто не заметил подмены. Бог обмана — идеальный кандидат на эту роль в рамках марвеловской системы координат, поскольку сама природа персонажа предполагает непостоянство и текучесть. Он — местный Доктор Кто (сериал со своим уютным азимовским ретрофутуризмом и заставкой по мотивам фиджет-куба наследует британской легенде). И в шоу, наконец, официально подтверждается: Локи — гендерфлюид и бисексуал. Это вроде бы важный момент для Marvel — первый во франшизе ЛГБТ±герой из числа по-настоящему крупных. Однако оба каминг-аута делаются словно впроброс, отчего происходящее отдает квирбейтингом; основная романтическая линия все равно носит гетеронормативный характер, даже будучи отягощенной тем фактом, что Локи влюбился в собственную женскую версию.

close 100% Кадр из сериала «Локи» (2021) Marvel Studios

Потенциальная проблема заключается вот в чем. Да, для самого плута-асгардца такое положение вещей органично (сам по себе сериал посвящен вопросам идентичности и пределов свободы воли; кстати, волновавший нас на старте сезона вопрос в итоге решился достаточно элегантно). Но все остальные обитатели центрального таймлайна КВМ, за чьими судьбами мы следили последние 13 лет, разом оказываются в серой зоне. Новые условия игры в известной степени умаляют значительность дел минувших дней: так ли трагична смерть Наташи Романофф, которая пожертвовала собой в эндшпиле «Саги бесконечности», когда в любой момент из-за пазухи можно достать другую — из соседней вселенной?

Впрочем, лес рубят — щепки летят. Эффект «Локи» похож на смесь эйфории и легкой грусти, какая возникает после падения последней доминошки в гигантской цепи. Наблюдать за распадом чего-нибудь колоссального — большое удовольствие, пускай потом от вида образовавшихся руин и воспоминаний о приложенных усилиях берет небольшая тоска. Очевидно, махина вроде киновселенной Marvel не смогла бы продолжаться без подобной перезагрузки — при условии, что это можно считать перезагрузкой, ведь в сущности «Локи» не изменяет вектору, по которому движется франшиза, а все так же последовательно увеличивает ее масштаб. Разница в том, что на этот раз в деле не замешан характерный для Marvel пафос: богу обмана, признаться, страшно к лицу винтажный костюмчик с галстуком, надетый вместо нелепых доспехов с плащом.