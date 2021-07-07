В «Царицыно» пустят только по QR-кодам. Чего ждать от других музеев

С 7 июля на выставки музея-заповедника «Царицыно» можно попасть при предъявлении на входе QR-кода о вакцинации, перенесенной болезни или справки об отрицательном ПЦР-тесте.

«Мы ввели это правило с единственной целью: мы заботимся о здоровье сотрудников и посетителей и хотим, чтобы их пребывание в музее было безопасным и комфортным. Как учреждение культуры, которое ежегодно посещают миллионы человек, мы не можем оставаться равнодушными»,

— рассказала «Газете.Ru» генеральный директор музея Елизавета Фокина.

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Говорить о возможных финансовых потерях из-за введенных мер Фокина отказалась.

В пресс-службе музея-заповедника, в свою очередь, предупредили, что для прогулок по парку QR-код не нужен.

Следом за «Царицыно» о создании свободной от коронавируса территории также объявили музей-усадьба Кусково и Музей космонавтики.

«Газета.Ru» обратилась за комментариями к другим московским музеям. В пресс-службе Пушкинского музея сообщили, что пока не планируют переходить на QR-коды. Однако, если соответствующее распоряжение все же выйдет, там готовы ввести систему в течение 3-4 дней.

«Мы не планируем вводить посещение музея по QR-кодам без официального требования со стороны московских властей и Минкультуры. На всякий случай мы продумали такой сценарий развития событий и технически готовы перейти на QR-коды в течение 3-4 дней, но надеемся, что этого не случится», — сообщила «Газете.Ru» руководитель отдела ГМИИ по работе с посетителями Марина Жучкова.

В целях безопасности посетителей приобрести входной билет в Пушкинский музей сейчас можно только онлайн и по сеансам. Это сделано для того, чтобы у посетителей была возможность соблюдать социальную дистанцию. Действующие меры, включая масочный режим, музей считает «достаточными».

В Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева рассказали, что пока тоже не планируют вводить дополнительные ограничения на вход, поскольку не получали распоряжения от Министерства культуры.

«Пока нет. Мы зависим от нашего руководства. Поскольку музей находится в ведении Министерства культуры России, а не Департамента культуры Москвы до нас что-то может с опозданием доходить, — пояснили в пресс-службе. — Что касается мер безопасности, то маски, перчатки и санитайзеры — все соблюдается».

Между тем в кафе, расположенном на территории Музея Архитектуры, действуют QR-коды. «В целом большого наплыва гостей мы сейчас не наблюдаем. Если и берут что-то в кафе, то с собой», — добавили в пресс-службе.

В Историческом музее и Музее Москвы «Газете.Ru» также подтвердили, что не будут вводить посещение по QR-кодам о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.

Директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова также усомнилась в необходимости введения QR-кодов на посещение.

«Зачем? Я просто первый раз слышу об этой инициативе. Дело в том, что сегодня во время пандемии вход в музей идет по билетам, заказанным заранее онлайн. Мы каждому человеку выдаем маски. Три раза в день музей закрывается на дезинфекцию. Количество людей таково, чтобы люди могли свободно гулять и ни с кем пересекаться, — поделилась Свиблова. — Несмотря на то что кто-то получил вакцинацию, а кто-то не получил, нужно соблюдать все правила».

По ее словам, более 75% сотрудников Мультимедиа Арт Музея уже привились. Тем не менее от них также требуется обязательное ношение масок. «Для этого нам не нужен никакой QR-код», — убеждена Свиблова.

Согласно мнению директора, QR-коды в ресторанах и кафе, напротив, необходимы: «В кафе это важно. В кафе люди снимают маску, когда они едят. В музее мы не разрешаем снимать маски»