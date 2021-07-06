«Всего лишь неравнодушная белоруска»: за что Агурбаш грозит 12 лет тюрьмы

Анжелика Агурбаш не исключила, что из-за уголовного дела она еще долгое время не сможет выступать на родине.

«Все будет зависеть от ситуации. Сейчас я невъездная в Белоруссию, даже если очень захочу туда приехать — или мои слушатели захотят меня там услышать. Единственное место, куда я попаду, приехав в Белоруссию, — это СИЗО на Володарского, а потом в тюрьму на 12 лет», — сказала «Газете.Ru» исполнительница.

Последний раз певица выступила в Белоруссии в июле 2020 года на концерте в День Независимости у стелы «Минск — город-герой». Спустя примерно месяц на этом месте начали собираться протестующие против избрания президента Александра Лукашенко на шестой срок. Агурбаш открыто поддерживала оппозицию в соцсетях. В Москве она выходила к посольству Белоруссии в рамках акции солидарности.

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При этом, по словам самой певицы, к ее деятельности как артистки никаких вопросов не было.

«Никакого негатива в отношении меня как творческого человека нет. Да и по какому поводу? Я всего лишь неравнодушная белоруска, высказала свое мнение по поводу происходящего — политики Александра Григорьевича Лукашенко. Даже если была какая-то критика, то это все было в рамках закона. Я не нарушала законы и те статьи, которые мне инкриминируются», — пояснила она.

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Накануне, 5 июля, Генеральная прокуратура Белоруссии обратилась к российским властям с просьбой о выдаче певицы Анжелики Агурбаш. В ее отношении возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК Белоруссии) и за публичное оскорбление президента (часть 2 статьи 368).

Утверждается, что с августа 2020 года Агурбаш «размещала в интернете сведения, направленные на возбуждение социальной вражды» в отношении силовиков, госслужащих, представителей власти, «выступающих за сохранение действующего государственного конституционного строя» республики.

Кроме того, как заявляют прокуроры, в высказанных певицей оскорблениях содержалось обвинение президента страны «в совершении особо тяжких преступлений».

Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале белорусского ведомства, уголовное дело было возбуждено еще в мае 2021 года. «В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.

Максимальное наказание по предъявленным обвинениям в Белоруссии — 12 лет лишения свободы.

2 июля Агурбаш опубликовала в Instagram видеообращение, в котором рассказала, что объявлена в розыск и что Минск требует ее экстрадиции. Певица призвала «небезразличных людей в стране и за границей» объединить свои усилия и добиться референдума:

«Земляки! Наша жизнь, наше будущее и будущее наших детей сегодня зависит только от нас. Пришло время заявить о начале формирования организационного комитета по созданию инициативной группы по проведению в декабре-январе конституционного референдума!»

В «инициативную группу», по мнению Агурбаш, должны войти все штабы и политические партии. Певица также попросила политических деятелей «отбросить амбиции» на второй план.

«Газета.Ru» обращалась за комментариями по уголовному преследованию артистки к некоторым ее белорусским коллегам, однако они отказались говорить на эту тему.

Анжелика Агурбаш с 1990 года по 1995 год выступала в составе группы «Верасы», а после занялась сольной карьерой. В 2006 году ей было присвоено звание заслуженной артистки Республики Беларусь. У нее есть российское гражданство.