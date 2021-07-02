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Плейлист недели: Maruv, Оксимирон, Дора и Tyler, The Creator

Maruv выпустила клип на песню «Candy Shop»

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Кадр из клипа Maruv «Candy Shop» Кадр из клипа Maruv «Candy Shop»
Кадр из клипа Maruv «Candy Shop»

Кадр из клипа Maruv «Candy Shop»

Maruv/YouTube
Maruv в мире мармеладных червячков, Tyler, The Creator на детской вечеринке, первая песня из посмертного альбома легендарного Алана Веги, классика Аллы Пугачевой в исполнении Доры и стихотворение Мандельштама в интерпретации Оксимирона: «Газета.Ru» рассказывает о главных музыкальных премьерах минувшей недели.
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Алан Вега — «Nothing Left»

Анонсирован посмертный альбом Алана Веги. Проект представляет собой неизданную ночную сессию с участниками Pink Slip Daddy и будет называться «Alan Vega After Dark». Пока можно послушать композицию оттуда «Nothing Left» с мрачным саундом в духе 60-х. Релиз пластинки ожидается 30 июля.

Maruv — «Candy Shop»

Украинку Maruv вновь обвинили в излишней пошлости — в клипе на новую песню «Candy Shop» певица в окружении танцовщиц катается на желейном черве. Если описание уже отталкивает, то лучше пересмотреть видео с Филиппом Киркоровым на сингл «Комильфо».

Оксимирон — «Стихи о неизвестном солдате»

Вышло финальное видео из трибьюта «Сохрани мою речь навсегда», приуроченного к 130-летию со дня рождения Осипа Мандельштама. В нем Оксимирон читает «Стихи о неизвестном солдате» под мрачный видеоряд, отсылающий к евангельскому сюжету — суду Понтия Пилата. Сам рэпер в клипе не появляется.

Tyler, The Creator — «Corso»

Tyler, The Creator показал клип на песню «Corso» с вышедшего на прошлой неделе альбома «Call Me If You Get Lost». В нем исполнитель сначала вальяжно прогуливается между столиками на детском празднике, а затем залазит на один из них с ногами и начинает читать рэп вместе с DJ Drama. Когда ты в одном лице и рэпер, и шутник, и тамада.

Дора — «Куда уходит детство»

Певица Дарья Шиханова (она же Дора) спела под гитару классику Аллы Пугачевой «Куда уходит детство». Это саундтрек к сериалу «Пищеблок» — тому самому, где «Кони привередливые» Высоцкого соседствуют с «Space Oddity» Дэвида Боуи.

Брент Фаяз и Дрейк — «Wasting Time»

Крайне неожиданный коллаб: соул-исполнитель Брент Фаяз и рэпер Дрейк представили лирическую песню «Wasting Time». Ее спродюсировали Фаррелл Уильямс и Чад Хьюго из The Neptunes. Вышел трогательный оммаж давно распавшемуся дуэту. Долгожданный альбом Дрейка «Certified Lover Boy» должен выйти до конца лета.

Микки Бланко и Дев Хайнс — «It's Not My Choice»

Дев Хайнс, более известный под моникером Blood Orange, и рэпер Микки Бланко выпустили совместную композицию «It's Not My Choice». В ней Бланко умоляет возлюбленного вернуться под лаконичный соул и джазовый инструментал Хайнса. Ранее артисты уже работали вместе над альбомом Бланко «Broken Hearts & Beauty Sleep».

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