«Первый эпос о бунте»: колобок, каким вы его не знали

Из последней муки старуха испекла колобок. Мучное изделие ожило и отправляется в путешествие. По пути колобок встречает зайца, волка и медведя — и уходит от них невредимым. Но в конце сказки главного героя обмануть и съесть сумела хитрая лиса.

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Первое упоминание о сказочном герое появилось в первом томе русских сказок исследователя духовной культуры славянских народов Александра Афанасьева в 1873 году. Литературовед описывает колобка в виде «сдобной, пресной лепешки». В привычный современному читателю шарообразный образ колобок превратился только в 1914 году — в собрании сказок фольклориста Дмитрия Зеленина; и этот образ дошел до наших дней.

Как рассказал «Газете.Ru» культуролог Андрей Карпов, изначально сказки не были ориентированы на ребенка, детской культуры не существовало.

«Подобные сказания хранят в себе древние архетипы, которые были значимы для взрослого человека той культуры. И за каждой детской сказкой, пришедшей к нам, стоит миф, миропредставление человека прошлого.

Откуда изначально появился колобок и что он значит — мы точно сказать не можем. Нам приходится пробиваться через ту эпоху и пытаться понять того человека, но мы не можем влезть в его кожу. Прошел уже огромный промежуток времени», — объяснил он.

По словам культуролога, этимология слова «колобок» остается до конца неизвестной.

«Корень «коло» обозначает то, что крутится или скатывается. Это славянское и даже русское слово. А «бок», может быть, потому что круглые бока? — предположил эксперт. — Колобок олицетворяет солярный миф. Можно предположить, что колобок — аналог блина, который появился в более раннюю эпоху. Предшественник блинов на масленицу, именно они связаны с некой ритуальностью, язычеством. Колобок — жертва солнца, который в честь солнца и создан».

Различные сказания действительно повествуют о том, что колобок происходит от язычества, поскольку его образ олицетворяет солнце. Несмотря на это, многие культурологи и филологи утверждают, что сказочный персонаж впитал в себя каноны Нового и Ветхого завета одновременно. После крещения Руси сознание человека изменилось, вместе с этим изменились и многие тексты. После крещения вся литература того времени легла на христианскую этику, подчеркивает Карпов, — история Колобка начала пропагандировать служение и послушание.

«Многие культурологи действительно связывают появление колобка с язычеством и одновременно с христианской религией. Вместо того, чтобы послужить своему предназначению, колобок отправляется в путешествие и погибает совершенно глупым образом, не выполняя свои главные функции — его съедает лиса. Сказка осуждает хитрость, и это все пересекается новозаветной моралью.

А языческие мотивы — скорее всего, это были мифы. И они, уже рассказанные на другую аудиторию, превращались в сказку. Главное — люди не меняются: добро и зло, счастье или несчастье остаются неизменными вне зависимости от эпохи. Колобок оторвался от корней, оторвался от своего предназначения. Это первый эпос о бунте», — отметил культуролог.

Исходя из слова Карпова, колобка можно считать первым панком нашей культуры, ведь именно он первым нарушил все границы установленные обществом:

«В детском фольклоре колобок — глупый персонаж, он сам себя обманул. Рассматривать его как бунтаря можно только в той культуре, в которой уже появился самый главный бунтарь — Прометей. В современном обществе такой человек, как колобок, всегда ориентирован на себя. Но во времена наших предков он игнорировал общину и думал, что проживет сам. Таких никогда не любили и называли изгоями.

В русской культуре существует слово «бобыль» — им обозначали человека, который не завел семью и живет один ради себя. Нормальный человек, по мнению предков, должен заводить семью, быть членом общины, но бобыль сконцентрирован только на себе, он замкнут.

«Бобылем колобок не является, он еще не дорос, но потенциал у него такой же. Вообще эта сказка про добро, и она показывает, что подобное отречение — губительно для человека, — пояснил Карпов. — Психотип колобка «выкатывается» не из общества, а через общество, тем самым его разрушая. Но мы можем дожить до того, когда колобок будет героем, который бросил вызов всему миру и ушел покорять ничто, а там загадочно погиб».

Помимо бунта, колобок олицетворяет оторванность от корней, семейных ценностей, традиций.

«Традицию убили. Нет авторитетов, каждый считает, что он умнее всех. Человек стал центром вселенной, а на другого человека теперь можно смотреть свысока. Это было и раньше, но сейчас обострилось. Нет задачи сохранять культуру, религию, ценности. Люди хотят самореализации, но отрываться от канонов неправильно, основа должна на чем-то стоять. Мы уже практически потеряли культуру. будет ли возрождение — неизвестно. Проблема современной культуры в том, что мы оторваны от корней», — заключил эксперт.