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«Тед Лассо», «Обитель зла», «Монстры на работе», «Сплетница» и еще 11 сериалов июля

Какие сериалы смотреть в июле 2021 года: выбор «Газеты.Ru»

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Кадр из сериала «Тед Лассо» Кадр из сериала «Тед Лассо»
Кадр из сериала «Тед Лассо»

Кадр из сериала «Тед Лассо»

Universal TV
Возвращение лучшего футбольного тренера, «пиксаровских» монстров и золотой молодежи из «Сплетницы», новые (короткие) американские истории ужасов, Хи-Мен от Кевина Смита, подростки, сокровища и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в июле, и рассказывает о самых интересных.
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1 «Монстры на работе» («Monsters at Work») — 1 сезон

С 7 июля на Disney+

Многосерийный сиквел хита Pixar «Корпорация монстров». Спустя некоторое время после событий оригинальной ленты город Монстрополис готовится к переходу от «страшной» электроэнергии к «смешной»; детей теперь не пугают, а смешат. Главный герой — недавний выпускник Университета монстров, механик Тайлор Таскмон мечтает оказаться в одной команде с легендами «Корпорации»: Салли и Майком Вазовски (их вновь озвучивают Джон Гудмен и Билли Кристал).

2 «Сплетница» («Gossip Girl») — 1 сезон

Кадр из нового сезона сериала "Сплетница" (2021) CBS Television Studios

С 8 июля на HBO Max

Софт-ребут подросткового хита The CW сосредоточится на новой группе учеников престижной частной школы на Манхэттене, за чьими жизнями пристально следит блогер-аноним. Сериал покажет, как за прошедшее десятилетие изменились медиа («Сплетница» теперь не сайт, а канал в инстаграме) и сам Нью-Йорк. Сообщается, что в новых сериях будет больше откровенного контента по сравнению с оригиналом, выходившим на ТВ (теперь шоу показывает стриминг HBO Max), а также более разнообразный каст.

3 «Обитель зла: Бесконечная тьма» («Resident Evil: Infinite Darkness») — 1 сезон

С 8 июля на Netflix

Трехмерный аниме-сериал по известной игровой франшизе расскажет о приключениях протагонистов «Resident Evil 2» Леона С. Кеннеди и Клэр Редфилд. Действие развернется между событиями четвертой и пятой частей серии. По сюжету Леон оказывается в составе группы агентов, расследующих хакерскую атаку на президентскую систему. По прибытии в Белый дом команда сталкивается с нападением орды зомби. Параллельно в руки Клэр, которая занимается гуманитарной помощью беженцам, попадает загадочный детский рисунок. Героиня связывается с Леоном и показывает ему изображение, которое, как выясняется, имеет какое-то отношение к взлому президентского сервера.

4 «Белый лотос» («The White Lotus») — 1 сезон

С 12 июля на HBO и в «Амедиатеке»

Социальная сатира про обитателей люксового курорта на Гавайях, которые в течение недели пытаются вести расслабленную райскую жизнь, но в итоге оказываются в водовороте интриг. В сериале снялись Александра Даддарио («Почему женщины убивают»), Конни Бриттон («Американская история ужасов»), Сидни Суини («Эйфория»), Джейк Лэси («Меломанка») и другие. Шоураннером выступил сценарист «Школы рока» Майк Уайт.

5 «Чудотворцы» («Miracle Workers») — 3 сезон («Дикий Запад» / «Oregon Trail»)

С 14 июля на TBS / в июле на «Кинопоиске HD»

Третий выпуск комедийной антологии с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми будет воспевать (и высмеивать) жанр вестерна: актеры перевоплотятся в проповедника-идеалиста и лихого разбойника, которых поджидает масса смешных ситуаций на Орегонском маршруте — легендарной дороге, проложенной от Великих равнин центра США к западному побережью и сыгравшей ключевую роль в расширении фронтира.

6 «Американские истории ужасов» («American Horror Stories») — 1 сезон

С 15 июля на FX on Hulu

Спин-офф хоррор-антологии Райана Мерфи и Брэда Фэлчака, который будет исполнен в более динамичном формате — с самостоятельными эпизодами вместо сюжета длиной в сезон. К актерскому составу присоединились ветераны флагманского шоу Таисса Фармига, Эван Питерс и Мэтт Бомер, режиссерское кресло заняла их коллега Сара Полсон (прежде она снимала одну из серий восьмого сезона «Американской истории ужасов»).

7 «Доктор Смерть» («Dr Death») — 1 сезон

С 15 июля на Peacock

Криминальная драма, снятая по мотивам первого сезона тру-крайм-подкаста «Доктор Смерть», где рассказывалась история техасского нейрохирурга Кристофера Данча: в течение двух лет он провел почти 40 операций, по итогам которых 33 пациента получили серьезные увечья, а двое скончались. В сериале самого Данча играет звезда «Грани» и «Бухты Доусона» Джошуа Джексон, а его коллег, которые пытались остановить опасного врача, — Алек Болдуин и Кристиан Слейтер.

8 «Я никогда не...» («Never Have I Ever») — 2 сезон

С 15 июля на Netflix

Второй сезон милой драмеди о 15-летней американке индийского происхождения, которая потеряла отца и теперь пытается наладить свою социальную жизнь.

9 «Шмигадун!» («Schmigadoon!») — 1 сезон

С 16 июля на Apple TV+

Комедийный сериал, пародирующий мюзиклы «золотого века» (в первую очередь — «Бригадун» 1947 года). По сюжету семейная пара, столкнувшаяся с кризисом в отношениях, из терапевтических соображений отправляется в поход. Однако в результате герои попадают в волшебный городок, не отличимый от декораций классической бродвейской постановки. Чтобы выбраться из Шмигадуна, супругам необходимо обрести настоящую любовь.

10 «Тед Лассо» («Ted Lasso») — 2 сезон

С 23 июля на Apple TV+

Продолжение одного из лучших комедийных проектов прошлого года — шоу «Тед Лассо», где Джейсон Судейкис изображает обаятельного тренера по американскому футболу, который внезапно оказывается во главе «соккерного» клуба Английской Премьер-лиги.

11 «Властелины вселенной: Откровение» («Masters of the Universe: Revelation») — 1 часть

С 23 июля на Netflix

Сиквел культового мультсериала 80-х «Хи-Мен и властелины вселенной», разработанный Кевином Смитом. «Откровение» сосредоточится на незавершенных сюжетных линиях оригинала. В новом шоу Хи-Мена озвучивает звезда «Дневников вампира» и «Супергерл» Крис Вуд, а злодея Скелета — Марк Хэмилл. Также в работе над «Откровением» задействованы Сара Мишель Геллар, Лина Хиди и Лиам Каннингем, Алисия Сильверстоун, Стивен Рут, Кевин Конрой и Генри Роллинз. 90-летний Алан Оппенхаймер, чьи голосом говорил Скелет в оригинальном «Хи-Мене», появится в роли Мосс-Мена.

12 «Красный дерматин» («Sky Rojo») — 2 сезон

С 23 июля на Netflix

Продолжение испанского палп-экшена от создателей «Бумажного дома» про трех танцовщиц, которые стали жертвами секс-трафика, а потом решили сбежать от сутенера.

13 «Миллионер из Балашихи» — 2 сезон

С 29 июля на «Кинопоиске HD»

Продолжение хитового мокьюментари-сериала, выполненное в логике «Американского вандала» от Netflix: по сюжету на средства от сделки с «Кинопоиском», купившим первый сезон «Миллионера из Балашихи», юный предприниматель Богдан Кандауров запускает собственное ивент-агентство и снимает новые выпуски своего успешного видеоблога о нелегком пути к вершине бизнес-олимпа.

14 «Внешние отмели» («Outer Banks») — 2 сезон

С 30 июля на Netflix

Второй выпуск шоу про тинейджеров, которые охотятся за сокровищами на восточном побережье США (первый сезон, подробнее о котором можно прочесть здесь, мы включили в список лучших сериалов 2020 года).

 15 «Документалист. Охотник за призраками» — 1 сезон

В июле на ТВ-3 и Premier

Приключенческая мистика о молодом режиссере-документалисте (Аристарх Венес), который получил признание в профессиональных кругах, но остался неизвестен широкой аудитории. Чтобы добиться массовой популярности, герой решает снять фильм о сверхъестественных и паранормальных явлениях.

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