«Тед Лассо», «Обитель зла», «Монстры на работе», «Сплетница» и еще 11 сериалов июля

С 7 июля на Disney+
Многосерийный сиквел хита Pixar «Корпорация монстров». Спустя некоторое время после событий оригинальной ленты город Монстрополис готовится к переходу от «страшной» электроэнергии к «смешной»; детей теперь не пугают, а смешат. Главный герой — недавний выпускник Университета монстров, механик Тайлор Таскмон мечтает оказаться в одной команде с легендами «Корпорации»: Салли и Майком Вазовски (их вновь озвучивают Джон Гудмен и Билли Кристал).
С 8 июля на HBO Max
Софт-ребут подросткового хита The CW сосредоточится на новой группе учеников престижной частной школы на Манхэттене, за чьими жизнями пристально следит блогер-аноним. Сериал покажет, как за прошедшее десятилетие изменились медиа («Сплетница» теперь не сайт, а канал в инстаграме) и сам Нью-Йорк. Сообщается, что в новых сериях будет больше откровенного контента по сравнению с оригиналом, выходившим на ТВ (теперь шоу показывает стриминг HBO Max), а также более разнообразный каст.3 «Обитель зла: Бесконечная тьма» («Resident Evil: Infinite Darkness») — 1 сезон
С 8 июля на Netflix
Трехмерный аниме-сериал по известной игровой франшизе расскажет о приключениях протагонистов «Resident Evil 2» Леона С. Кеннеди и Клэр Редфилд. Действие развернется между событиями четвертой и пятой частей серии. По сюжету Леон оказывается в составе группы агентов, расследующих хакерскую атаку на президентскую систему. По прибытии в Белый дом команда сталкивается с нападением орды зомби. Параллельно в руки Клэр, которая занимается гуманитарной помощью беженцам, попадает загадочный детский рисунок. Героиня связывается с Леоном и показывает ему изображение, которое, как выясняется, имеет какое-то отношение к взлому президентского сервера.
С 12 июля на HBO и в «Амедиатеке»
Социальная сатира про обитателей люксового курорта на Гавайях, которые в течение недели пытаются вести расслабленную райскую жизнь, но в итоге оказываются в водовороте интриг. В сериале снялись Александра Даддарио («Почему женщины убивают»), Конни Бриттон («Американская история ужасов»), Сидни Суини («Эйфория»), Джейк Лэси («Меломанка») и другие. Шоураннером выступил сценарист «Школы рока» Майк Уайт.
С 14 июля на TBS / в июле на «Кинопоиске HD»
Третий выпуск комедийной антологии с Дэниэлом Рэдклиффом и Стивом Бушеми будет воспевать (и высмеивать) жанр вестерна: актеры перевоплотятся в проповедника-идеалиста и лихого разбойника, которых поджидает масса смешных ситуаций на Орегонском маршруте — легендарной дороге, проложенной от Великих равнин центра США к западному побережью и сыгравшей ключевую роль в расширении фронтира.
С 15 июля на FX on Hulu
Спин-офф хоррор-антологии Райана Мерфи и Брэда Фэлчака, который будет исполнен в более динамичном формате — с самостоятельными эпизодами вместо сюжета длиной в сезон. К актерскому составу присоединились ветераны флагманского шоу Таисса Фармига, Эван Питерс и Мэтт Бомер, режиссерское кресло заняла их коллега Сара Полсон (прежде она снимала одну из серий восьмого сезона «Американской истории ужасов»).
С 15 июля на Peacock
Криминальная драма, снятая по мотивам первого сезона тру-крайм-подкаста «Доктор Смерть», где рассказывалась история техасского нейрохирурга Кристофера Данча: в течение двух лет он провел почти 40 операций, по итогам которых 33 пациента получили серьезные увечья, а двое скончались. В сериале самого Данча играет звезда «Грани» и «Бухты Доусона» Джошуа Джексон, а его коллег, которые пытались остановить опасного врача, — Алек Болдуин и Кристиан Слейтер.
С 15 июля на Netflix
Второй сезон милой драмеди о 15-летней американке индийского происхождения, которая потеряла отца и теперь пытается наладить свою социальную жизнь.
С 16 июля на Apple TV+
Комедийный сериал, пародирующий мюзиклы «золотого века» (в первую очередь — «Бригадун» 1947 года). По сюжету семейная пара, столкнувшаяся с кризисом в отношениях, из терапевтических соображений отправляется в поход. Однако в результате герои попадают в волшебный городок, не отличимый от декораций классической бродвейской постановки. Чтобы выбраться из Шмигадуна, супругам необходимо обрести настоящую любовь.
С 23 июля на Apple TV+
Продолжение одного из лучших комедийных проектов прошлого года — шоу «Тед Лассо», где Джейсон Судейкис изображает обаятельного тренера по американскому футболу, который внезапно оказывается во главе «соккерного» клуба Английской Премьер-лиги.
С 23 июля на Netflix
Сиквел культового мультсериала 80-х «Хи-Мен и властелины вселенной», разработанный Кевином Смитом. «Откровение» сосредоточится на незавершенных сюжетных линиях оригинала. В новом шоу Хи-Мена озвучивает звезда «Дневников вампира» и «Супергерл» Крис Вуд, а злодея Скелета — Марк Хэмилл. Также в работе над «Откровением» задействованы Сара Мишель Геллар, Лина Хиди и Лиам Каннингем, Алисия Сильверстоун, Стивен Рут, Кевин Конрой и Генри Роллинз. 90-летний Алан Оппенхаймер, чьи голосом говорил Скелет в оригинальном «Хи-Мене», появится в роли Мосс-Мена.
С 23 июля на Netflix
Продолжение испанского палп-экшена от создателей «Бумажного дома» про трех танцовщиц, которые стали жертвами секс-трафика, а потом решили сбежать от сутенера.
С 29 июля на «Кинопоиске HD»
Продолжение хитового мокьюментари-сериала, выполненное в логике «Американского вандала» от Netflix: по сюжету на средства от сделки с «Кинопоиском», купившим первый сезон «Миллионера из Балашихи», юный предприниматель Богдан Кандауров запускает собственное ивент-агентство и снимает новые выпуски своего успешного видеоблога о нелегком пути к вершине бизнес-олимпа.14 «Внешние отмели» («Outer Banks») — 2 сезон
С 30 июля на Netflix
Второй выпуск шоу про тинейджеров, которые охотятся за сокровищами на восточном побережье США (первый сезон, подробнее о котором можно прочесть здесь, мы включили в список лучших сериалов 2020 года).
В июле на ТВ-3 и Premier
Приключенческая мистика о молодом режиссере-документалисте (Аристарх Венес), который получил признание в профессиональных кругах, но остался неизвестен широкой аудитории. Чтобы добиться массовой популярности, герой решает снять фильм о сверхъестественных и паранормальных явлениях.