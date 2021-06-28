«Вы — не формат»: в Питере мужчину не пустили на концерт из-за зрелого возраста

Инцидент в музыкальном пространстве «К-30» произошел 28 мая на концерте лейбла Private Persons. Посетитель Александр Кивит пришел туда с 47-летним отцом, которого, по его словам, не пустили из-за того, что «мероприятие молодежное», а он сам — «не формат». При этом возрастного порога для посещения указано не было, как и требований к дресс-коду.

«По поводу требований: их не было ни на сайте, ни при продаже, ни на билете. Я бы сказал, что даже само по себе явление FC/DC (фейсконтроль и дресс-код) без конкретных требований не может иметь законной силы», — рассказал «Газете.Ru» Кивит.

Мужчина утверждает, что администратор не только отказалась уладить ситуацию, но и «начала угрожать» вывести его из клуба, если он продолжит «раскачивать лодку». Тогда Кивит потребовал вернуть деньги за билет отца, на что «К-30» попросил его связаться с сервисом Ticketland. Мужчина получил ответ спустя месяц: деньги ему не вернули, объяснив, что возврат средств после начала мероприятия проходит только по согласованию с организатором.

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«Проблемы с данной площадкой выходят уже за рамки моей ситуации, поэтому считаю, что решать ее нужно глобально. Мне написало несколько человек, у которых также возникли проблемы с возвратом средств и, вероятно, мы оформим коллективное заявление. Пока не знаю куда, потому что есть нарушение для привлечения внимания Роспотребнадзора и полиции. Факт мошенничества присутствует не только в моем случае», — добавил Кивит.

По мнению председателя коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгения Корчаго, вряд ли можно говорить о таком уголовно-правовом деянии, как мошенничество.

«Скорее всего, речь должна идти о нарушении закона «О защите прав потребителей». Чтобы понять, действительно ли было нарушение, необходимо уточнить, были ли установлены какие-то специальные критерии для посещения этого мероприятия, причем перед тем, как билеты поступили в продажу. При этом в любом случае, если гражданин не может воспользоваться услугой, на которую он купил билет, денежные средства ему должны быть возвращены», — подчеркнул Корчаго.

Адвокат отметил, что в такой ситуации стоит обратиться с жалобой на организаторов мероприятия в Роспотребнадзор — и уже потом через суд требовать взыскать с них причиненные убытки и компенсировать моральный вред.

На момент написания заметки пост Кивита о ситуации в Instagram собрал более 1,5 тыс. лайков и более ста комментариев. Некоторые пользователи рассказали, что также не смогли вернуть деньги за билеты, купленные на другие мероприятия в «К-30».

Представители площадки — объединение Roots United — пока никак не комментировали ситуацию. В «К-30» и Roots United «Газете.Ru» не ответили.

Позже комментарий от «К-30» все же удалось получить:



«Ночное мероприятие (вечеринка) лейбла Private Persons 28 мая было организовано промо-группой Northern Sound. Данная организация производила продажу билетов через своего билетного оператора. Одному из гостей было отказано во входе без отсылок на возраст. Гостем был запрошен возврат средств через организатора. На стороне билетного оператора Northern Sound произошел технический сбой. Заявке была присвоена неверная дата. Ситуация решена. Промо-группа Northern Sound принесла свои извинения гостю и в ближайшее время вернет деньги за билет. Однако данный инцидент был предан огласке и трактован некоторыми как эйджизм и мошенничество. Очевидно, что это не так. На любом билете, выпущенном для предварительной продажи на мероприятия «K-30», а также на входной группе размещена информация о том, что организатор оставляет за собой право отказать во входе. В случае отказа и при наличии неиспользованного билета деньги за вход возвращаются».



Александр Кивит, отец которого не попал на концерт, заявил «Газете.Ru», что вопрос с ним так и не был урегулирован. По его словам, ни организатор, ни «К-30» с ним не связывались.

Бывший продюсер певицы «Гречки» и создатель питерского клуба «​Ионотека» Александр Ионов в разговоре с «Газетой.Ru» посоветовал «К-30» извиниться за отказ пропустить человека на концерт:

«Есть одна американская поговорка: «Слишком много поваров на одной кухне». Так и в этом конфликте слишком много участников: есть организаторы мероприятия, есть администрация, есть фейсконтроль. Все они, как правило, не связаны и не хорошо коммуницируют друг с другом. Я считаю, что «К-30» нужно извиниться, возможно, вернуть стоимость билета и подарить проходку. Тогда через месяц об этом уже никто не вспомнит».

По мнению Ионова, представители «К-30» поступили нелогично с точки зрения бизнеса, так как взрослые люди — в отличие от молодежи — более платежеспособные: «В «Ионотеку» иногда приходят люди за 40, и мы их пускаем. Для нас это интересный контраст с молодежью. Наши охранники ведут себя даже лучше по отношению к таким посетителям, поскольку понимают, что они могут сделать гораздо больший чек в баре».

Тем не менее Ионов попросил не сравнивать ситуацию в «К-30» со случаем, когда в 2018 году в «Ионотеку» отказались впустить трансгендерную девушку. Согласно его словам, посетительница в тот вечер вела себя «неприлично».

«Здесь же совершенно приличные джентльмены, не пускать их было неоправданно. Так что, попахивает дискриминацией. Я думаю, это имиджевое решение. Я сам сталкивался с подобным. Поскольку я всю жизнь прожил в Калифорнии, я привык летом ходить в шортах и сланцах. В России меня в таком виде в некоторые заведения пускать отказываются. Когда я говорил с охранниками, я понимал, что просто от руководства было четкое указание, кого не надо пускать», — сказал Ионов.