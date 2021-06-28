Высота, личинки, гуси: как устроено шоу «Фактор страха»

Передача «Фактор Страха», аналог американского шоу Fear Factor, появилась на НТВ в 2003 году. Тогда российская версия включила в себя три сезона: два снимались в Аргентине, один — в Сибири. В перезапуске правила остались неизменными — участникам приходится выполнять опасные для жизни задания.

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«Всего будет восемь выпусков, три конкурса в каждой программе, которые не повторяются. Участие принимают шесть человек. Из первого конкурса уходят двое, из второго — еще два человека, и в финале остается один победитель», — объяснила правила игры Юлия Сумачева, продюсер компании «Вайт Медиа», которая воссоздает шоу.

Съемки одного из соревнований прошли в июне 2021 года на огромном карьере под Тулой. Присутствовавшим запрещалось подходить к пропасти, исключение — сами конкурсанты, на которых было специальное страховочное обмундирование, а за плечами месяцы подготовки. В рамках испытания им предстояло преодолеть страх высоты.

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По окончании соревнования, подробности которого будут раскрыты уже только с премьерой шоу, один из участников — певец Миша Марвин — признался, что является фанатом экстремальных развлечений. «Ощущения мощные, я набрался адреналина на год вперед. Кстати, сегодня я в очередной̆ раз пытался побороть свой страх высоты», — рассказал он.

Его соперник, участник группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко, после прохождения конкурса отметил, что «сейчас уже ничего не боится», так как «всегда старался сталкиваться со страхами лицом к лицу»: «Я думал, что будут гадости, связанные с крысами. Или какой-нибудь аквариум со змеями, но бог миловал. В детстве я боялся высоты, но сейчас с этим попроще, с парашютом прыгнул не так давно. Это все, включая сегодняшний конкурс, действительно помогает в борьбе со своими слабостями».

Он также рассказал, какие бы конкурсы добавил в проект. «Многие откажутся принимать участие, если мне доверят придумывать конкурсы. Я бы начал с ямы со змеями, а сами съемки провел ночью. Закрыл бы людям глаза и толкал их в пропасть, а дальше вся съемочная группа должна разойтись. Утром проверяли бы яму — и если человек жив, то он победил», — пошутил Туриченко.

Певец также поделился впечатлениями о наиболее неприятном конкурсе, в котором были задействованы курицы: «Из всех гадостей мне достались только куры. Нас приковали к земле, полностью обмазали медом, а потом сверху обсыпали зерном — и выпустили кур. Они кричали, царапались. Все происходило на жаре, было мерзко. А еще на «куриный конкурс» я бы отправил звезд первого эшелона. Приковал бы всех, и петуха выпустил».

Помимо экстремальных ощущений от самих испытаний, задачу участникам усложнял ведущий Анатолий Цой, который̆, по его же словам, «не поддерживал их, а, напротив, запугивал». Решение согласиться на работу в проекте он объяснил генетикой: «Отец был военным, он тоже обожал экстрим, я — адреналинщик, как и он. С самого детства прыгаю с банджи и парашютом, катаюсь на сноуборде, делаю разные трюки. В моей̆ жизни много экстрима, поэтому, наверное, меня и позвали на роль ведущего. Думаю, на это шоу подходит именно такой̆ человек, который сам ничего не боится».

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Перед испытаниями «Фактора страха» все трюки пробовали на себе каскадеры.

«Были конкурсы с огнем, с водой, высотные конкурсы — и они все имели свои трудности, — объяснил организатор каскадерских трюков Владислав Медведев. — Мне кажется, с водой был самый сложный, поскольку я все измеряю безопасностью людей, она для меня в приоритете. Все было максимально проверено мной лично, каждый конкурс протестирован — и риски были сведены к минимуму».

По его мнению, выброс адреналина положительным образом отразился на участниках: «Я замечал, как видоизменялись люди после соревнований. Участники начинали вести себя более расковано, уверенно, больше смеялись. Это объясняется сильным выбросом адреналина. Наша современная жизнь достаточно размерена и защищена. Смысл шоу еще в том, чтобы человек почувствовал себя ближе к природе, на грани инстинкта выживания. У людей внутри это сидит. Момент выживания у наших предков был первичным, это заложено в нас генетически. А сейчас этот инстинкт, в некотором смысле, начал притупляться».

Согласно продюсеру Юлии Сумачевой, при отборе конкурсов она отталкивалось от того, что страшнее лично ей.

«Мне постоянно казалось, что недостаточно ужаса. Я утверждала конкурс, а потом приезжала на площадку и думала, что, пожалуй, лучше отойду в сторону от плейбэка и камеры. Мне было слишком страшно, — призналась она. — Кастинг стал одной из самых сложных частей проекта. Было много смелых, но и много тех, кто отказался. Сначала все хотят туда попасть, однако после ознакомления с нашими примерными планами люди говорят, что точно не смогут сделать это. Тут нужна очень сильная физическая подготовка».

Продюсер также раскрыла подробности наиболее популярных конкурсов, в которых жизнь участникам усложняют животные и насекомые.

«Было сложно с насекомыми, личинками и тараканами. Для нас отдельно выращивали саранчу и кузнечиков. Купить 5 тыс. саранчей негде, поэтому мы обращались к специальным людям. А в одном из конкурсов должны были участвовать мухи, специфичные, они как маленькие мушки. Мы их заказали, но они не вылупились к сроку съемки. Пришлось в срочном порядке их чем-то заменить, чтобы это было так же отвратительно. А еще у нас должен был быть конкурс со страусами, но страховая компания запретила их брать, поскольку они могут убить человека. Мы их заменили на гусей и поменяли конкурс», — рассказала она.

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Согласно режиссеру шоу Станиславу Романовскому, «Фактор страха» сознательно лишен определенного сценария.

«Это тот самый проект, которому сценарий не поможет, а помешает. Это и есть реалити-шоу, в котором мы можем только предположить ход событий, но все решают возможности участников, — сказал постановщик. — Я лично терпеть не могу высоту и все с ней связанное. Мне даже страшно, когда я стою на стремянке. В проект я бы сам как участник не пошел».

По мнению Романовского, популярность подобных экстремальных передач объясняется интересом зрителя к происходящему со звездами, особенно — когда их ставят в не самые комфортные условия.

«Когда зритель смотрит кино, он пропускает все через себя. Мы все, лежа на диване, можем представить себя супергероями. Глядя в экран, мы немного сопереживаем персонажам — и чем необычнее ход событий, тем интереснее и сложнее оторваться. К звездам приковано большое внимание. Поэтому начали появляться проекты со знаменитостями, и эти шоу сразу стали набирать большие рейтинги. Известных людей ставили в не очень комфортные для них условия. Людям всегда нравилось за этим наблюдать», — отметил режиссер.

Премьера нового сезона «Фактора страха» состоится этой осенью на НТВ. Победитель получит приз в размере 250 тыс. рублей и примет решение — забрать деньги себе или пожертвовать их на благотворительность.