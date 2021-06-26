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«Желаю сгнить в тюрьме»: Голливуд счел мягким приговор убийце Флойда

Алисса Милано, Билли Портер, Шер о приговоре Дереку Шовину

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Шер, Дерек Шовин, Билли Портер Шер, Дерек Шовин, Билли Портер
Шер, Дерек Шовин, Билли Портер

Шер, Дерек Шовин, Билли Портер

Global Look Press
Полицейский Дерек Шовин, признанный виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, приговорен к 22,5 года заключения. «Газета.Ru» собрала реакции знаменитостей на решение суда: от певицы Шер до телеведущего Пирса Моргана.
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«Я могу понять мать Дерека Шовина, которая не хочет, чтобы ее сын погиб в тюрьме. Но ведь мать Джорджа Флойда больше никогда не сможет увидеть своего сына. Адвокат Шовина сказал: «Если бы он только не вышел на работу в тот день». Я же скажу: «Если бы он только не держал свое колено на шее Джорджа девять минут». У него было целых 9 минут, чтобы остановиться», — отреагировала певица Шер.

Актриса Розанна Аркетт, известная по фильмам «Голубая бездна», «Баффало 66» и «Девять ярдов», в свою очередь, отказалась понимать мать Шовина, Кэролин Поленти. На заседании Поленти сказала, что ее сын хороший человек, и она всегда будет его поддерживать. Кроме того, женщина заявила, что верит в невиновность сына и своего мнения не изменит.

«Прости, мама Шовина. Но твой сын — НЕхороший человек», — заявила Аркетт.

Британский журналист и бывший ведущий программы «Доброе утро, Британия» Пирс Морган назвал экс-полицейского «черствым хреном» и пожелал ему «сгнить в тюрьме».

Режиссер «Сельмы», активистка и киноакадемик Ава Дюверней считает, что Шовин заслужил провести 22,5 лет за решеткой:

«Дерек Шовин — убийца. Убийца, который равнодушно наблюдал, как несколько человек умоляли его сохранить жизнь другого человека, которого он убил средь бела дня. Убийца, который всем своим телом навалился на шею человека, и чувствовал, как из него вытекает жизнь. Дерек Шовин — убийца».

Многие звезды сочли приговор к 22,5 года тюремного заключения мягким. Изначально прокуратура просила для Шовина 30 лет тюрьмы. В частности, с решением суда не согласились звезда сериала «Поза» Билли Портер, актриса «Зачарованных» Алисса Милано, сценаристка и комик Кэти Гриффин, военная корреспондентка Джой Рид, мать Бейонсе Тина Ноулз и актер Джордж Такэй.

«Я хочу 40 лет для Шовина. Семья Джорджа Флойда уже получила «пожизненный приговор», когда Шовин убил их сына», — написал в Twitter Такэй, сыгравший в сериале «Звездный путь» (или «Стартрек»).

«22,5 лет — этого недостаточно», — подчеркнула Милано.

Что случилось с Джорджем Флойдом

25 мая 2020 года 46-летний Джордж Флойд купил пачку сигарет в магазине в Южном Миннеаполисе. Продавец решил, что мужчина дал ему поддельную 20-долларовую купюру и вызвал полицию. Прибывшие правоохранители задержали Флойда, надели на него наручники и попытались посадить в машину, но он оказал сопротивление. Из-за этого его положили на землю.

Очевидцы задержания выложили в сеть видео, на котором один из полицейских — Дерек Шовин — придавил шею Флойда левым коленом и держал его так больше девяти минут. Все это время задержанный говорил, что не может дышать. Прокуратура настаивала, что двое других полицейских помогали держать Флойда, а еще один отгонял прохожих, которые пытались помочь мужчине.

Свидетели запечатлели, как Флойд начал терять сознание. Его погрузили в машину и увезли. Через час он скончался в больнице. Судмедэксперты постановили, что смерть Флойда была вызвана механической асфиксией и должна рассматриваться как насильственная.

Гибель Флойда вызвала в США волну массовых протестов, особенно среди афроамериканцев.

В апреле 2021 года Дерек Шовин был признан судом присяжных виновным по трем обвинениям: убийство второй степени (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть), убийство третьей степени (по неосторожности) и убийство по неосторожности третьей степени (при задержании Флойда Шовин пошел на «неразумный риск» для его здоровья).

Троим присутствовавшим при задержании бывшим полицейским были предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Суд над ними должен пройти уже в 2022 году.

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