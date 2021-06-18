«Лука»: солнечный мультик с берегов Италии, где морские чудища оказываются квир-персонами

Что ж, видимо, вот он, анимационный «Оскар»-2022 (с годами эта угроза растеряла былой вес, но пока подержимся за привычные категории). «Лука», снова Pixar, снова прорыв, инди-анимация снова кусает локти. Мы, в свою очередь, снова оказываемся в противоречивом положении. Вроде бы — ну сколько можно делать вид, что отличные мультики рисует всего одна студия. С другой стороны, мультики и правда отличные.

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Каждый год болеть за конкурентов хочется, признаться, из политических в том числе соображений — или из спортивных. Однако для разнообразия будет интересно взглянуть на реакцию некоторых сомнительно настроенных граждан на очередной неизбежный триумф Pixar. Раз уж речь о мультфильме, которому в Каннах (все еще цепляемся за привычное) вполне могли бы вручить «квир-пальму» как лучшему фильму с ЛГБТ+-тематикой.

close Кадр из мультфильма «Лука (2021) Кадр из мультфильма «Лука (2021) Walt Disney Studios

«Лука» — это то ли невинная версия «Назови меня своим именем», то ли «опиксаренный» Миядзаки, то ли что-то вроде Феллини и его современников-соотечественников детсадовского розлива с примесью экранизации «Вредных советов» Григория Остера (возглас «Silenzio, Bruno!» тянет внести в собственный вокабуляр). Словом, почти что идеальная летняя анимация, безупречно фиксирующая — отчасти стереотипную, но об этом позже — приморскую итальянскую негу середины века, с бликующими хромированными «Веспами», буйством красок, шортами и непреходящим загаром. В конце титров сообщается, что над картиной люди трудились в шлепках и неподалеку от залива Сан-Франциско, это чувствуется.

За чарующим вайбом, впрочем, скрывается несколько нудноватый сюжет с почти невыносимыми первыми 15 минутами (на них же приходится визуально беднейшая часть картины); саму историю, совсем незамысловатую, сложно отнести к большим удачам Pixar. Особенно ярким «Луку» — в смысле изобразительного языка — тоже не назовешь. Понятно, что после «Головоломки», «Тайны Коко» и «Души» вообще нелегко, что уж говорить о том, чтобы переплюнуть взятую планку.

close Кадр из мультфильма «Лука (2021) Кадр из мультфильма «Лука (2021) Walt Disney Studios

Из недавних обновлений каталога студии мультфильм легче всего сравнить с не самым выдающимся «Вперед». Здесь режиссеру Энрико Касаросе, как до него Дэну Скэнлону, было важнее поделиться детским опытом ощущения своей инаковости — и судьбоносной дружбы, которая оказывает колоссальное влияние на становление личности.

Собственно, этот аспект и добавляет «Луке» очков. А еще выделяет его на фоне того же «Вперед», который говорил на вдоль и поперек изученную «пиксаровцами» тему смерти близких (и вообще смерти) — и в просветительском смысле закреплял уже пройденный материал. Лента Касаросы же заходит на пока чуждую студии территорию ксенофобии: морские чудовища, служащие тут главными героями, выступают совсем уж прозрачной метафорой квир-персон. И, как бы причастные ни лукавили (простите), ссылаясь на допубертатность персонажей, это, кажется, и вправду первый квир-мультик под брендом Pixar — историческое, по большому счету, событие.

close Кадр из мультфильма «Лука (2021) Кадр из мультфильма «Лука (2021) Walt Disney Studios

Оттого немного обидно, что лента выходит в «пиксаровском» слоте «попроще»: последние лет десять компания исправно чередует картины посильнее и послабее, и «Лука», кажется, не нарушает этой традиции. На месте и другие странные привычки студии, практикующей подобие культурной апроприации. Скажем, в «Душе» это была всего лишь мельком брошенная реплика про джаз. Здесь дела обстоят как будто бы хуже, но возмущаться немного мешает итальянское происхождение Касаросы (перевешивает ли его фамилия вывеску с настольной лампой — неизвестно).

И все же. Дефолтный английский с акцентом и вкраплениями итализмов, допустим, еще можно стерпеть. Но вот странная манера одной из главных героинь изъясняться «итальянскими» хэштегами, связанными, как правило, почему-то с сыром («santa mozzarella», «santa ricotta» и так далее) и насмешки над пастой, оливковым маслом и прочими атрибутами «макаронничества» ставят уже в тупик.

Бывает сложно разобрать, воспевает ли Pixar итальянскую культуру, помещая в эту обертку нежную сказку о принятии себя и необходимости толерантного общества, — или бездумно ее эксплуатирует, силясь нажиться на ностальгических чувствах и осторожном подмигивании ущемленным социальным группам. Впрочем, это тема для отдельного разговора — куда более серьезного, чем хочется вести этим вновь неспокойным летом. Так что остановимся на позитивном: видимо, вот он, анимационный «Оскар»-2022, хорошо, что он есть, silenzio, Bruno.