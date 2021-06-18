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«Лука»: солнечный мультик с берегов Италии, где морские чудища оказываются квир-персонами

Рецензия на мультфильм Pixar «Лука»

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В российский прокат выходит мультфильм «Лука» — новая лента студии Pixar. Это история о двух морских монстрах, Луке и Альберто, которые пытаются прижиться в маленьком итальянском городке на побережье, притворяясь людьми. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков считает, что это не самая удачная, но при этом очаровательная и по-своему прорывная картина студии, которой, вероятно, обеспечен очередной анимационный «Оскар».
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Что ж, видимо, вот он, анимационный «Оскар»-2022 (с годами эта угроза растеряла былой вес, но пока подержимся за привычные категории). «Лука», снова Pixar, снова прорыв, инди-анимация снова кусает локти. Мы, в свою очередь, снова оказываемся в противоречивом положении. Вроде бы — ну сколько можно делать вид, что отличные мультики рисует всего одна студия. С другой стороны, мультики и правда отличные.

Каждый год болеть за конкурентов хочется, признаться, из политических в том числе соображений — или из спортивных. Однако для разнообразия будет интересно взглянуть на реакцию некоторых сомнительно настроенных граждан на очередной неизбежный триумф Pixar. Раз уж речь о мультфильме, которому в Каннах (все еще цепляемся за привычное) вполне могли бы вручить «квир-пальму» как лучшему фильму с ЛГБТ+-тематикой.

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Кадр из мультфильма «Лука (2021) Кадр из мультфильма «Лука (2021)
Кадр из мультфильма «Лука (2021)

Кадр из мультфильма «Лука (2021)

Walt Disney Studios

«Лука» — это то ли невинная версия «Назови меня своим именем», то ли «опиксаренный» Миядзаки, то ли что-то вроде Феллини и его современников-соотечественников детсадовского розлива с примесью экранизации «Вредных советов» Григория Остера (возглас «Silenzio, Bruno!» тянет внести в собственный вокабуляр). Словом, почти что идеальная летняя анимация, безупречно фиксирующая — отчасти стереотипную, но об этом позже — приморскую итальянскую негу середины века, с бликующими хромированными «Веспами», буйством красок, шортами и непреходящим загаром. В конце титров сообщается, что над картиной люди трудились в шлепках и неподалеку от залива Сан-Франциско, это чувствуется.

За чарующим вайбом, впрочем, скрывается несколько нудноватый сюжет с почти невыносимыми первыми 15 минутами (на них же приходится визуально беднейшая часть картины); саму историю, совсем незамысловатую, сложно отнести к большим удачам Pixar. Особенно ярким «Луку» — в смысле изобразительного языка — тоже не назовешь. Понятно, что после «Головоломки», «Тайны Коко» и «Души» вообще нелегко, что уж говорить о том, чтобы переплюнуть взятую планку.

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Кадр из мультфильма «Лука (2021) Кадр из мультфильма «Лука (2021)
Кадр из мультфильма «Лука (2021)

Кадр из мультфильма «Лука (2021)

Walt Disney Studios

Из недавних обновлений каталога студии мультфильм легче всего сравнить с не самым выдающимся «Вперед». Здесь режиссеру Энрико Касаросе, как до него Дэну Скэнлону, было важнее поделиться детским опытом ощущения своей инаковости — и судьбоносной дружбы, которая оказывает колоссальное влияние на становление личности.

Собственно, этот аспект и добавляет «Луке» очков. А еще выделяет его на фоне того же «Вперед», который говорил на вдоль и поперек изученную «пиксаровцами» тему смерти близких (и вообще смерти) — и в просветительском смысле закреплял уже пройденный материал. Лента Касаросы же заходит на пока чуждую студии территорию ксенофобии: морские чудовища, служащие тут главными героями, выступают совсем уж прозрачной метафорой квир-персон. И, как бы причастные ни лукавили (простите), ссылаясь на допубертатность персонажей, это, кажется, и вправду первый квир-мультик под брендом Pixar — историческое, по большому счету, событие.

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Кадр из мультфильма «Лука (2021) Кадр из мультфильма «Лука (2021)
Кадр из мультфильма «Лука (2021)

Кадр из мультфильма «Лука (2021)

Walt Disney Studios

Оттого немного обидно, что лента выходит в «пиксаровском» слоте «попроще»: последние лет десять компания исправно чередует картины посильнее и послабее, и «Лука», кажется, не нарушает этой традиции. На месте и другие странные привычки студии, практикующей подобие культурной апроприации. Скажем, в «Душе» это была всего лишь мельком брошенная реплика про джаз. Здесь дела обстоят как будто бы хуже, но возмущаться немного мешает итальянское происхождение Касаросы (перевешивает ли его фамилия вывеску с настольной лампой — неизвестно).

И все же. Дефолтный английский с акцентом и вкраплениями итализмов, допустим, еще можно стерпеть. Но вот странная манера одной из главных героинь изъясняться «итальянскими» хэштегами, связанными, как правило, почему-то с сыром («santa mozzarella», «santa ricotta» и так далее) и насмешки над пастой, оливковым маслом и прочими атрибутами «макаронничества» ставят уже в тупик.

Бывает сложно разобрать, воспевает ли Pixar итальянскую культуру, помещая в эту обертку нежную сказку о принятии себя и необходимости толерантного общества, — или бездумно ее эксплуатирует, силясь нажиться на ностальгических чувствах и осторожном подмигивании ущемленным социальным группам. Впрочем, это тема для отдельного разговора — куда более серьезного, чем хочется вести этим вновь неспокойным летом. Так что остановимся на позитивном: видимо, вот он, анимационный «Оскар»-2022, хорошо, что он есть, silenzio, Bruno.

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