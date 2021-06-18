«Не хотели огласки»: адвокат экс-солистки «Ленинграда» о «слитой» претензии к Шнурову

В сети появилось сообщение о том, что экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс (настоящая фамилия — Кондратьева) собирается судиться с Сергеем Шнуровым из-за нарушения им авторских прав. Адвокат певицы Роман Лалаян рассказал «Газете.Ru», что претензия была направлена музыканту полтора месяца назад. По словам юриста, Вокс не планировала публично раскрывать эту историю. Он предположил, что «слить» информацию могли музыкальные площадки, которые получили запросы от юристов.

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«Мы не понимаем, по какой причине в прессу ушла эта претензия, и по какой причине вся эта история вышла в общий доступ. Мы не хотели этого, это не наша инициатива. Но раз это произошло, мы даем комментарии. Вряд ли претензию обнародовал кто-то из нашего окружения. Я думаю, окружение Шнурова тоже не хотело бы давать этому огласку», — поделился Лалаян.

Собеседник сообщил, что адвокат Шнурова Вадим Усков и представители компании «ШнурОК» предоставили ему копии документов, которые якобы подписала Вокс.

«Мы еще не знаем, есть ли подделка подписи. Потому что Алиса не подтверждает подписания этого договора пока. Мы еще не заявляли о фальсификации, не видели в оригинале этот договор, — рассказал Лалаян. — Мы сейчас изучаем документы и считаем, что они неправильно оформлены: нет экземпляра документа у Алисы».

Также он отметил, что в упомянутом договоре есть огромное количество подписей от других людей. Юристы Вокс направили этим людям запросы, но не получили ответа о факте возможного подписания документов. Адвокат отметил, что у него есть определенные вопросы по оформлению документации об отчуждении прав на треки «Ленинграда», которые якобы были сделаны три-четыре года назад.

«Поэтому мы сейчас повторно направим запрос о предоставлении документов, мы хотели бы изучить подписи участников по этому договору, и после этого либо оставить этот вопрос, либо уже дальше идти в суд. Все зависит от того, как пройдет досудебная подготовка», — сказал адвокат.

Ранее в распоряжение «Пятого канала» попал текст досудебной претензии, направленный представителями Вокс компаниям Шнурова ЗАО «ШнурОК», ООО «ШнурОК», и ООО «Первое музыкальное издательство». Исполнительница намерена оспорить авторские права на 39 песен, среди которых «Экспонат», «Плачу» и другие. Согласно документу, Шнуров незаконно использовал результаты интеллектуальной деятельности Вокс и задолжал ей не менее 20 млн рублей. Если вопрос не будет урегулирован мирным путем, артистка будет вынуждена обратиться в суд.

«Правообладатель будет вынужден обратиться с требованием о прекращении использования фонограмм цифровым площадкам, телекомпаниям, радиостанциям, рекламным агентствам. А также обратиться с исковым заявлением в суд для защиты своих прав и интересов, с отнесением всех судебных издержек, включая оплату услуг», — говорится в документе.

Вокалисткой «Ленинграда» Вокс была с 2012 по 2016 год. В составе группы она записала песни «Патриотка», «37-й», «Молитвенная», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу», «Экспонат» и другие. Затем исполнительница объявила в Instagram о начале сольной карьеры. Лидер коллектива Шнуров резко отреагировал на уход Вокс и обвинил ее в «звездной болезни».