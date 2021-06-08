«Надеяться не на что»: звезды о перспективах сборной России на Евро

Михаил Боярский, актер

«Я не оптимист в вопросе сборной России. Конечно, буду болеть за нашу команду, но думаю, что они проиграют Бельгии. Шансы на выход из группы у нас минимальные. Даже с учетом того, что можно выйти с третьего места. Я видел игру нашей сборной с Польшей и Болгарией — и по этим матчам она оставляет желать лучшего. А кроме нашей команды меня мало что интересует на этом Евро. Безусловно, хочется, чтобы Россия выиграла, но на это у меня мало надежд».

close Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Лев Лещенко, певец

«Ждать от сборной России особо нечего. Но все же есть надежда, что сможем проявить себя. Мы каждый раз стараемся смотреть на нашу команду с позитивом, однако, к сожалению, оправдалось это единственный раз — на домашнем чемпионате мира, тогда было неплохо. Думаю, что игра с бельгийцами сразу покажет уровень нашего футбола. Очень надеюсь, что вничью сгоняем с ними. Это будет наилучший результат.

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У нас все неплохо в плане физической подготовки, но страдает исполнительское мастерство — маловато игроков с хорошей индивидуальной техникой, с большим арсеналом технических приемов. Поэтому же у нас и мало футболистов, играющих за границей. Но, возможно, сыграет кураж, настрой — тот же домашний стадион в Питере с болельщиками. В общем, надежды есть, но не очень большие. Думаю, выход в следующий раунд, 1/8 финала, будет для нас удачным результатом. У нас ведь достаточно крепкая группа: датчане, бельгийцы, да и финны, честно говоря, не подарок.

А фаворитами турнира считаю испанцев, португальцев, итальянцев, французов и англичан».

close Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Валерий Баринов, актер

«Конечно, я жду хорошего результата от нашей сборной, надеюсь на это. Хотя надеяться не на что по большому счету. Потому что группа у нас очень трудная. И выход из этой группы, я считаю, будет большим успехом.

Из других участников Евро меня пока никто не интересует. Да и, честно говоря, это уже не футбол: украинские лозунги, переносы, допуск-недопуск болельщиков. Пропадает интерес, смотреть не хочется — кто там выиграет и как. Превратили Евро в какой-то политический балаган. Я понимаю, что это только в теории, но представьте — команда Украины выходит из группы и приезжает в Питер! Думаю, что этого, конечно, не допустят, хотя...

Как итог — в основном все говорят не о самом футболе. Включаю телевизор и слышу: эти пририсовали себя Крым, эти написали фашистский лозунг, а УЕФА это одобрил, а в Данию болельщиков не пускают. Это уже не чемпионат, это балаган. Конечно, буду болеть за наших, но праздник для меня лично омрачен и испорчен».

close Владимир Астапкович/ РИА «Новости»

Валерий Сюткин, певец

«Прежде всего от Евро я жду праздника футбола — посмотреть, как люди бегают. И, надеюсь, на этом фоне мы тоже будем выглядеть подвижно, а не стационарно, чем грешит наша сборная. Если выйдет повторить дерзкую и нацеленную на победу игру, как это было в 2018-м, будет удовольствие. А если наши сыграют вяло, придется наслаждаться игрой других мастеров. Я реалист — не думаю, что мы претендуем на финал. Но будем ожидать начала хорошей игры от нашей сборной.

Главную надежду среди игроков возлагаю на [Артема] Дзюбу. Он задает движение всей команде своими капитанскими действиями. Поэтому Артему и ребятам — удачи, тренеру — правильных решений, найти ключики к противникам. Приятно, когда видишь азарт, желание и движение. А когда все время игра поперек поля и «как бы чего не вышло», тогда и ничего не выходит.

Касательно симпатий к остальным командам — буду по игре оценивать. Фаворитами традиционно вижу Испанию, Германию, Италию, Францию. Плюс голландцы с бельгийцами иногда показывают красивый результат».

close Global Look Press

Денис Мацуев, музыкант

«Жду от нашей сборной только положительных эмоций — таких же, как на чемпионате мира в России. Надеюсь, что и на этот раз будет идентичное единение, так как свои стены на двух домашних матчах должны помочь. В группе мы играем с одной из сильнейших сборных — Бельгией. С ними мы уже дважды обожглись в отборочной группе и сейчас пониманием этот уровень, степень ответственности. Будем надеяться на наших ребят и тренерский штаб.

Сборная получила очень серьезные нагрузки на сборах в Австрии, закладывается фундамент на чемпионат — чтобы хватило сил, чтобы тактика выработалась и, самое главное, тот командный дух, которым заряжает наш командор, дирижер, маэстро. Мы все прекрасно помним, как это было. Тот запах победной эйфории, когда мы побеждаем — и единение на улицах. В такие моменты действительно проявляется вся магия самой популярной игры мира.

Думаю, что это будет прекрасный чемпионат Европы, с публикой, это уже совсем другая атмосфера. Футбол с болельщиками и без них — колоссальная разница. Их возвращение на трибуны произведет всплеск, потому что все заждались настоящих больших турниров. Жду пиршества игры. Надеюсь на наших ребят, которые очень хотят показать самую лучшую игру. Буду срывать голос непосредственно на стадионе — посещу два домашних матчах сборной в Санкт-Петербурге. Поэтому готовлю свои голосовые связки, распеваюсь (смеется)».

close Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»