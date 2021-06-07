«Ждем Моргенштерна»: актеры о спектакле с Бузовой в МХАТ им. Горького

Бывший актер МХАТа (до разделения на «ефремовский» и «доронинский») Борис Щербаков посоветовал Ольге Бузовой заняться ее профессиональным делом — вести программы на телевидении. Спектакль с ней в МХАТе им. Горького он смотреть не будет.

«Каждый должен заниматься своим делом. Актер должен играть, телеведущая вести телепередачи, а не заниматься [фигней]. Она делает это только ради своего престижа, имиджа и популярности. Мне очень жаль руководство МХАТа», — заявил «Газете.Ru» Щербаков.

Народный артист России убежден, что Бузову на роль никто не приглашал. По его мнению, она сама проявила инициативу, а руководство театра ее «подхватило»:

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«Лишняя публика, лишние деньги. Хотя все-таки нельзя поступаться своими принципами, как бы ни было тяжело финансово. МХАТ должен оставаться МХАТом, а не х**ней».

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович, в феврале этого года сменивший на посту Кирилла Серебренникова, в свою очередь, призвал не судить об актерском мастерстве по наличию или отсутствию соответствующего диплома.

«Я не знаком с Ольгой Бузовой, не имею никакого представления о ее способностях и талантах, поэтому у меня нет по этому поводу мнения. У меня у самого незаконченное актерское образование. [Его наличие] не играет совершенно никакой роли», — добавил Агранович.

Между тем исполнитель роли Кузи в сериале «Универ» Виталий Гогунский назвал решение МХАТа им. Горького «разумным ходом». В 2011 году актер сам позвал Бузову сыграть в спектакле «Шикарная свадьба». По словам Гогунского, бывшая ведущая «Дома-2» помогла привлечь на премьеру до 10-15% аудитории — и это еще до старта ее карьеры как певицы.

«Я брал Бузову в театр, опираясь на рынок и маркетинг, — поделился Гогунский. — Многие из ее людей не были в театре до этого ни разу. В этом смысле Бузова несет просветительскую функцию».

По мнению актера, билеты на спектакль «Чудесный грузин» будут стоить 10-15 тыс. рублей, иначе театр не сможет покрыть гонорар Бузовой.

«Без спонсоров не обойтись, театр просто не вывезет. Если придут почитатели таланта Бузовой и заплатят по 10-15 тыс., то почему нет? — заключил он. — Успехов Ольге и театру. Ждем Моргенштерна в МХАТе им. Чехова. Я думаю, у него получится. Ему «Героя нашего времени» надо будет сыграть».

Бузова исполнит роль Беллы Шанталь, «певицы кабаре и корпоративов», «вызывающей у всех усмешку», которая по сюжету станет шпионкой и спасет Сталина. За это Бузова получит почти полмиллиона рублей, следует из договора, опубликованного на сайте госзакупок. Спектакль «Чудесный грузин» поставила Рената Сотириади. Иосифа Сталина сыграет Георгий Иобадзе, а его жену Надежду Аллилуеву — Эльвира Цымбал.