«Как вернуть билеты?» На «Нашествие» пустят только с отрицательным тестом ПЦР

Фестиваль «Нашествие», который пройдет с 30 июля по 1 августа под Серпуховом, объявил новые правила прохода на мероприятие. Все гости должны будут предоставить паспорт вакцинированного от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Организаторы назвали мероприятие «первым в России COVID-free фестивалем». Обладатели билетов стоимостью от 2300 рублей высказали свое недовольство в соцсетях.

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«Как вернуть билеты? На вход и на место под палатку. Если бы вы написали, что вход только после сдачи теста на коронавирус, я бы никогда не купил билет. Потому что это еще плюс 3500 к билету, — написал в Facebook пользователь под ником Максим Евгеньевич. — Плюс у меня аллергия на прививку, и из-за этого я сталкиваюсь с дискриминацией. А учитывая, что хотел поехать с ребенком, то все 7000».

Также мужчина предположил, что часть гостей может не узнать об этом требовании до приезда на территорию фестиваля, и «100 тыс. человек при входе устроят бунт с погромами». Разумным (и затратным для фестиваля) решением этой проблемы является организация экспресс-тестов у входа на территорию. Но об этом говорить пока рано, отметила пиар-менеджер «Нашествия» Елена Строганова.

«Пока не можем ответить, будут ли экспресс-тесты на входе, мы ждем какую-то конкретику от Минздрава по данному вопросу, — сказала Строганова «Газете.Ru». — До фестиваля еще два месяца, и появляется много нюансов ежедневно, поэтому однозначно не можем сказать о внедрении экспресс-тестов».

Она подчеркнула, что тест ПЦР или сертификат о прививке от коронавируса в любом случае останутся обязательными при прохождении на территорию фестиваля. При этом Строганова добавила, что организаторы пока не знают, как будут проверять достоверность тестов.

«Сложно ответить на этот вопрос, будем уточнять эту информацию. Точно известно, что вакцину можно проверить на сайте mos.ru, а о том, как решить вопрос с тестами ПЦР, будем думать», — пояснила пиар-менеджер.

Продюсер калининградского опен-эйра Kinrock Андрей Феоктистов не исключил, что требование «Нашествия» показать справку о ПЦР-тесте или паспорт вакцинации может привлечь мошенников.

«Могу предположить, что какие-нибудь дельцы перед входом на «Нашествие» нелегально будут предлагать левые справки о результатах ПЦР-теста. А при таком количестве зрителей контролировать на 100% и определять подлинность справки просто невозможно. Получается формализм», — рассуждает Феоктистов.

Что касается фестиваля, который он продюсирует, то ограничений на вход не планируется. Мероприятие состоится 27-29 августа.

«На сегодняшний день мы ориентируемся на то, что вход будет без дополнительных ограничений и требований. Мы надеемся, что обстановка к концу августа не изменится к худшему», — заявил Феоктистов «Газете.Ru».

В свою очередь представители фестиваля «Дикая мята» сообщили «Газете.Ru», что объявят об антикоронавирусных мерах на мероприятии в ближайшие дни. Опен-эйр состоится 18-20 июня.

Куратор и основатель фестиваля изобретательной музыки Fields Андрей Морозов заверил, что для прохода на его мероприятие не будут требоваться данные о тесте и прививке от коронавируса. Меры безопасности на фестивале ограничатся замерами температуры, использованием защитных масок и регулированием количества гостей.

«Меры безопасности будут соблюдаться в той мере, в какой это будет необходимо на момент проведения события. Например, при текущем раскладе мы просили бы посетителей надеть маску, а в случае ее отсутствия предложили бы бесплатную. Также в планах измерение температуры. Вместимость площадок будет также определяться действующими нормами», — сказал Морозов.

В этом году фестиваль Fields пройдет в двух городах — 3-4 июля в Санкт-Петербурге и 4-8 августа в Москве.