«Локи», «Люпен», «Рик и Морти», «Sweet Tooth» и еще 8 сериалов июня

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«Локи» («Loki») — мини-сериал

С 9 июня на Disney+

Третий мини-сериал из новой линейки Marvel («ВандаВижен», «Сокол и Зимний солдат») расскажет о приключениях бога-трикстера Локи — той его версии, что в «Финале» сбежала от Мстителей и создала новый таймлайн. Герой Тома Хиддлстона будет перемещаться по разным эпохам и менять историю человечества. Помимо Хиддлстона в шоу задействованы Оуэн Уилсон («Полночь в Париже»), Гугу Мбата-Роу («Черное зеркало: Сан-Джуниперо») и Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?»). Создателем «Локи» числится Майкл Уолдон, работавший над «Риком и Морти», а также участвовавший в написании сценария сиквела «Доктора Стрэнджа». Режиссеркой назначена Кейт Херрон, снявшая несколько эпизодов «Полового воспитания».