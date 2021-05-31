«Локи», «Люпен», «Рик и Морти», «Sweet Tooth» и еще 8 сериалов июня

С 3 июня на Paramount+ и в «Амедиатеке»
Новый выпуск криминальной антологии Марка Черри, автора «Отчаянных домохозяек». Во втором сезоне «Почему женщины убивают» оригинальное трио (Люси Лью, Джиннифер Гудвин, Кирби Хауэлл-Баптист) сменит звезда «Фарго» Эллисон Толман, также к составу присоединились Ник Фрост («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые») и Лана Паррия из «Однажды в сказке». Действие будет разворачиваться в 1949 году.
С 4 июня на Netflix
Экранизация комикса издательства Vertigo про мальчика — гибрида человека и оленя, который покидает родной дом в безопасном лесу и вместе с новым другом отправляется в путешествие по постапокалиптической Америке. Одну из главных ролей исполнил Нонсо Анози («Игра престолов», «Зоо-апокалипсис»), закадровый текст начитал лауреат «Эмми» и «Золотого глобуса» Джеймс Бролин. Среди продюсеров Роберт Дауни — младший и его жена Сьюзан Дауни.
С 4 июня на Apple TV+
Адаптация романа Стивена Кинга с Джулианной Мур и Клайвом Оуэном. По сюжету вдова всемирно известного писателя, неспособная оправиться от потери мужа, целыми днями перебирает его рукописи. В процессе она узнает о темном прошлом супруга, а также сталкивается с мистической силой, которая начинает ее преследовать. Сценарием шоу занимался сам Кинг, режиссером всех серий выступил чилийский постановщик, номинант на «Оскар» Пабло Ларраин («Джеки»), продюсерские функции выполнили Джей Джей Абрамс и Джулианна Мур.
С 4 июня на Netflix
Продолжение романтической драмеди канадской стендаперки Мэй Мартин о ее лирической героине, стендаперке Мэй, которая влюбляется в новую знакомую по имени Джордж. Об этом и еще трех коротких сериалах про любовь и отношения — в материале к 14 февраля.
С 9 июня на Disney+
Третий мини-сериал из новой линейки Marvel («ВандаВижен», «Сокол и Зимний солдат») расскажет о приключениях бога-трикстера Локи — той его версии, что в «Финале» сбежала от Мстителей и создала новый таймлайн. Герой Тома Хиддлстона будет перемещаться по разным эпохам и менять историю человечества. Помимо Хиддлстона в шоу задействованы Оуэн Уилсон («Полночь в Париже»), Гугу Мбата-Роу («Черное зеркало: Сан-Джуниперо») и Ричард Э. Грант («Сможете ли вы меня простить?»). Создателем «Локи» числится Майкл Уолдон, работавший над «Риком и Морти», а также участвовавший в написании сценария сиквела «Доктора Стрэнджа». Режиссеркой назначена Кейт Херрон, снявшая несколько эпизодов «Полового воспитания».
С 11 июня на Netflix
Вторая пятерка эпизодов авантюристского хита с Омаром Си — про изобретательного последователя героя книг об Арсене Люпене, который пытается отомстить влиятельным неоаристократам за смерть отца. Подробную рецензию на сериал можно прочитать здесь.
С 11 июня на Apple TV+
Продолжение янг-эдалт-шоу по мотивам жизни юной журналистки-блогерши Хильды Лишак, которая в 7 лет запустила собственную онлайн-газету, а к 13 годам успела провести несколько громких расследований. В новых сериях девочка займется изучением таинственного взрыва на местной ферме, что приведет ее к противостоянию с могущественной корпорацией. О первом сезоне мы рассказывали в этом материале.
С 11 июня на Hulu
Второй сезон спин-оффа подросткового гей-драмеди Грега Берланти «С любовью, Саймон». В новом выпуске главный герой, юноша по имени Виктор, столкнется с последствиями своего каминг-аута, которым год назад завершился десятый эпизод шоу.
С 12 июня на HBO и в «Амедиатеке»
Еще одно шоу, выросшее из полного метра, — сериал «Бетти», рассказывающий о героинях ленты «Скейт-кухня», девчонках-зумерках из Нью-Йорка, которые отказываются мириться с патриархальными устоями в скейтбординге. Действие второго сезона развернется во время пандемии коронавируса.
С 18 июня на Apple TV+
Едкая драмеди о замученной домохозяйке из Сан-Диего 80-х годов, которая находит возможность выплескивать свои эмоции через занятия аэробикой и вскоре настолько увлекается этим делом, что решает превратить хобби в бизнес. Главную героиню играет звезда хоррор-франшизы «Астрал» Роуз Бирн. Авторы шоу — Энни Уайзман, продюсировавшая последний сезон «Отчаянных домохозяек», и режиссер черной комедии «Тоня против всех» (а также предстоящей «Круэллы») Крейг Гиллеспи.
С 21 июня на Adult Swim / в июне на «Кинопоиске HD»
Новые серии главного анимационного проекта современности — научно-фантастической комедии о безумных приключениях школьника Морти и его дедушки Рика. По имеющейся информации, структурно пятый сезон будет напоминать третий, в нем будет рассказана более связная история, чем в предыдущем выпуске, а «космическая» Бет станет одной из центральных героинь. Всего в рамках сезона выйдет десять новых эпизодов.
С 25 июня на Disney+
Экранизация серии янг-эдалт-книг о приключениях четырех одаренных сирот, которые становятся членами секретного общества и отправляются в таинственное учреждение под названием «Институт», чтобы раскрыть опасный заговор.