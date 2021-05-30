«Осло»: как Эндрю Скотт и Рут Уилсон мирят Израиль с Палестиной в фильме Спилберга

«Осло» — это американский фильм про норвежцев, которые организуют переговоры между палестинцами и израильтянами. В этой геополитической, так скажем, пресыщенности кроется корень здешних проблем. Точнее, в его (кино) американской прописке, которая закономерно предполагает западоцентричную оптику. В вакууме это неплохая, в общем, историко-политическая драма с чудными артистами (Рут Уилсон и Эндрю Скотт прежде встречались во втором сезоне «Темных начал»), работающая как часы: просто, без изысков, в основном по делу.

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Но «Осло» не находится в вакууме, оно довольно некстати выходит на фоне очередного израильско-палестинского кризиса — и оттого местами фильм кажется наивным и неуместным. Понятно, что кино на историческом материале не предполагает большого пространства для маневра, однако здесь все могли бы исправить самые крошечные смены акцентов.

close Кадр из фильма «Осло» (2021) Кадр из фильма «Осло» (2021) HBO

Уилсон и Скотт играют норвежскую дипломатку Мону Юль и ее мужа Терье Руда-Ларсена, которые в 1993 году организуют тайные переговоры Израиля с Организацией освобождения Палестины в Осло. Они — главные герои этого фильма, единственные персонажи, наделенные историей и личной мотивацией. Тогда как ключевые участники процесса — палестинцы и израильтяне, непосредственно ведущие переговоры, — все время норовят сползти на второй план и служат, по большому счету, функциями. Харизматичными, конечно, но не до конца живыми людьми. (На всякий случай: речь не о том, как было на самом деле, глупо отрицать вклад Юль и Руда-Ларсена в заключение «Декларации принципов о временных мерах самоуправления», речь о том, как это снято.)

Это вроде бы понятное драматургическое решение: герои-проводники, чьими глазами предлагается взглянуть на разборки стран Ближнего Востока. Но само предположение, что зрителю канала HBO для вникания в курс дела необходимы специальные проводники (естественно, гетеросексуальная белая пара), изначально проблематично. В результате «Осло» как будто воспроизводит троп «белый спаситель», при этом, естественно, игнорируя роль и вину всамделишных «белых спасителей» в разжигании палестино-израильского конфликта после Второй мировой.

close Кадр из фильма «Осло» (2021) Кадр из фильма «Осло» (2021) HBO

К счастью, иногда фильм словно сам собой пытается восстановить естественный баланс и забывает про своих скучных норвежцев, сосредотачиваясь на жарких спорах двух чиновников — и показывая, как между участниками переговоров вызревают личные, человеческие отношения. Тогда от «Осло» становится не оторваться.

К сожалению, к финальным титрам лента остается при своем — и под занавес дает кадры с Ицхаком Рабином и Ясиром Арафатом, которые торжественно жмут руки возле улыбающегося Билла Клинтона. Церемония происходит в Вашингтоне осенью 1993-го. Первый будет убит спустя два года, второй — спустя девять лет. Фильм сообщит об этом, но так и не сможет удержаться от того, чтобы положить на хронику страшно воодушевляющую музыку. У нас тут все-таки голливудское кино.