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«Чужой» на сцене, рейв в Чернобыле и еще 7 фильмов Beat Film Festival

Что смотреть на фестивале Beat Film Festival в 2021 году: выбор «Газеты.Ru»

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Обложка фильма «Моби» (2021) Обложка фильма «Моби» (2021)
Обложка фильма «Моби» (2021)

Обложка фильма «Моби» (2021)

Little Walnut Productions
2 июня в Москве стартует фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. Как и в прошлом году, смотр пройдет сразу оффлайн и онлайн (на «Кинопоиске HD»). Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков изучил программу Beat Film Festival – 2021 и выбрал 11 самых интересных пунктов. Среди них — ленты об электронщиках Моби и Лоране Гарнье, истории о попытках энтузиастов поставить спектакль по «Чужому» и провести рейв в Чернобыле, а также запись бродвейского мюзикла солиста Talking Heads Дэвида Бирна от режиссера Спайка Ли.
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1 «Американская утопия» («David Byrne's American Utopia»)

Реж. Спайк Ли

Программа «Гала-премьеры»

Бродвейский мюзикл экс-фронтмена Talking Heads Дэвида Бирна по мотивам собственной дискографии, запечатленный под руководством живого классика Спайка Ли, — своеобразный сиквел фильма-концерта «Stop Making Sense» 1984 года (в тот раз режиссером выступал Джонатан Демми, постановщик «Молчания ягнят»).

2 «Моби» («Moby Doc»)

Реж. Роб Гордон Бралвер Программа «Музыка»

Жизнь одного из ключевых электронщиков 90-х — 00-х, в сюрреалистическом ключе изложенная от первого лица: с меланхоличной самоиронией, пояснениями про активизм, байками про Боуи, беседами с Линчем, а также попытками ответить на вопрос, почему же на сердце так тяжко.

3 «Лоран Гарнье: Электрошок» («Laurent Garnier: Off the Record»)

Реж. Габен Ривуар

Программа «Больше всех надо»

Диджей диджеев, крестный отец французского техно, автор хрестоматийной книги «Электрошок», обладатель ордена Почетного легиона — в компании друзей и коллег (Деррик Мэй, Карл Кокс, The Blessed Madonna и другие) — рассказывает о проделанном пути и успехах социокультурной революции, перебирая коллекцию из 55 тысяч пластинок.

4 «Чужой» на сцене» («Alien on Stage»)

Реж. Дэниэлль Куммер и Люси Харви

Программа «В это трудно поверить»

Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха: очаровательная история о сотрудниках британского автобусного парка, которые каждое Рождество ставят любительские спектакли для родных и близких. Но стоит им взяться за адаптацию «Чужого» Ридли Скотта, случается невероятное — и конечной точкой становится уже одна из главных стендап-площадок Лондона: модный театр на Лестер-сквер близ памятника Уильяму Шекспиру.

5 «Чиллнобыль» («Chillnobyl»)

Реж. Пабло Рохас Кастильо

Программа «Национальный конкурс»

Хроника попыток молодых энтузиастов организовать рейв-вечеринку на месте Чернобыльской трагедии: с одной стороны баррикады — стремление к созиданию и переосмыслению травматического прошлого, с другой — стена непонимания и коррумпированность чиновников.

6 «Что-то вроде рая» («Some Kind of Heaven»)

Реж. Ланс Оппенгейм

Программа «В это трудно поверить»

Спродюсированный Дарреном Аронофски док про местечко Вилладжес в штате Флорида — дом престарелых размером с целый городок (его даже прозвали «Диснейлендом» для пенсионеров»), а также его обитателях, нарушающих царящую идиллию.

7 «Моя психоделическая история любви» («My Psychedelic Love Story»)

Реж. Эррол Моррис Программа «Сокращая дистанцию»

Лента культового документалиста Эррола Морриса (в свое время заставившего Вернера Херцога съесть

8 «Вендерс» («Wim Wenders: Desperado»)

Реж. Эрик Фридлер и Кампино Программа «Гала-премьеры»

Фрэнсис Форд Коппола, Уиллем Дефо, Патти Смит, Вернер Херцог, Энди Макдауэлл, а также Вим Вендерс собственной персоной обсуждают жизнь и творчество Вима Вендерса, причем последний помещен авторами фильма, Эриком Фридлером и немецким рокером Кампино, в рамки роуд-муви — любимого жанра самого режиссера.

9 «Серфинг не для девчонок» («Girls Can't Surf»)

10 «Ок, зумер» («I Am Gen Z»)

11 «Панк-банк» («Bank Job»)

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