«Чужой» на сцене, рейв в Чернобыле и еще 7 фильмов Beat Film Festival

Реж. Спайк Ли
Программа «Гала-премьеры»
Бродвейский мюзикл экс-фронтмена Talking Heads Дэвида Бирна по мотивам собственной дискографии, запечатленный под руководством живого классика Спайка Ли, — своеобразный сиквел фильма-концерта «Stop Making Sense» 1984 года (в тот раз режиссером выступал Джонатан Демми, постановщик «Молчания ягнят»).
Реж. Роб Гордон Бралвер Программа «Музыка»
Жизнь одного из ключевых электронщиков 90-х — 00-х, в сюрреалистическом ключе изложенная от первого лица: с меланхоличной самоиронией, пояснениями про активизм, байками про Боуи, беседами с Линчем, а также попытками ответить на вопрос, почему же на сердце так тяжко.
Реж. Габен Ривуар
Программа «Больше всех надо»
Диджей диджеев, крестный отец французского техно, автор хрестоматийной книги «Электрошок», обладатель ордена Почетного легиона — в компании друзей и коллег (Деррик Мэй, Карл Кокс, The Blessed Madonna и другие) — рассказывает о проделанном пути и успехах социокультурной революции, перебирая коллекцию из 55 тысяч пластинок.
Реж. Дэниэлль Куммер и Люси Харви
Программа «В это трудно поверить»
Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха: очаровательная история о сотрудниках британского автобусного парка, которые каждое Рождество ставят любительские спектакли для родных и близких. Но стоит им взяться за адаптацию «Чужого» Ридли Скотта, случается невероятное — и конечной точкой становится уже одна из главных стендап-площадок Лондона: модный театр на Лестер-сквер близ памятника Уильяму Шекспиру.
Реж. Пабло Рохас Кастильо
Программа «Национальный конкурс»
Хроника попыток молодых энтузиастов организовать рейв-вечеринку на месте Чернобыльской трагедии: с одной стороны баррикады — стремление к созиданию и переосмыслению травматического прошлого, с другой — стена непонимания и коррумпированность чиновников.6 «Что-то вроде рая» («Some Kind of Heaven»)
Реж. Ланс Оппенгейм
Программа «В это трудно поверить»
Спродюсированный Дарреном Аронофски док про местечко Вилладжес в штате Флорида — дом престарелых размером с целый городок (его даже прозвали «Диснейлендом» для пенсионеров»), а также его обитателях, нарушающих царящую идиллию.
Реж. Эррол Моррис Программа «Сокращая дистанцию»
Лента культового документалиста Эррола Морриса (в свое время заставившего Вернера Херцога съесть
Реж. Эрик Фридлер и Кампино Программа «Гала-премьеры»
Фрэнсис Форд Коппола, Уиллем Дефо, Патти Смит, Вернер Херцог, Энди Макдауэлл, а также Вим Вендерс собственной персоной обсуждают жизнь и творчество Вима Вендерса, причем последний помещен авторами фильма, Эриком Фридлером и немецким рокером Кампино, в рамки роуд-муви — любимого жанра самого режиссера.