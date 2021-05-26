Премьеры недели: якутский хоррор, российского-американский триллер и финский байопик

«Иччи»; Костас Марсаан

Последняя неделя весны обойдется в этот раз без блокбастеров, которые уже запланированы на первый уикенд июня. Пожалуй, самая интересная премьера этой недели — якутский хоррор «Иччи». После громкого успеха «Пугала» Дмитрия Давыдова, взявшего главный приз прошлогоднего «Кинотавра», о якутском кино узнала широкая публика. «Иччи» на первый взгляд прикидывается стандартным хоррором про «проклятое место». По сюжету в XIX веке в землях зажиточной якутской семьи произошло некое событие, после чего люди в страхе покинули эти места. В наши дни здесь селится семья фермеров, которая начинает пожинать плоды трагедии прошлого. Те, кто уже знаком с якутским кинематографом, понимают, что синопсис не отражает всего, что будет в картине. Остальные же получат возможность познакомиться с этим явлением в отечественной киноиндустрии и не раз искренне удивиться.

Американский фильм российского режиссера Александра Черняева с популярным бельгийцем Джонатаном Рисом-Майерсом в главной роли. Криминальный триллер рассказывает о лишившемся памяти человеке, которого подозревают в совершении серии убийств. Главный герой в исполнении звезды «Тюдоров» и «Матч поинта» старается разобраться в случившемся и доказать свою невиновность.

До России добрался шведско-финский фильм «Туве» о жизни знаменитой писательницы Туве Янссон. Ее все знают серии книг о «Муми-троллях», но жизнь Янссон была богата на различные события. Писательница уже в 50-е годы не скрывала своей гомосексуальности, что стало в те годы вызовом обществу. Картина расскажет о ее тайном романе с Вивикой Бандлер — знаменитой театральной постановщице.

Хоррор со Сьюки Уотерхаус в главной роли расскажет о кошмарах в элитной частной школе, которые возникли после спиритического сеанса: ученицы вызвали дух самоубийцы, покончившего с собой в стенах заведения. Еще несколько лет назад Уотерхаус была одной из самых интересных молодых звезд, сыграв в «Клубе миллиардеров», «Плохой партии» и «Дождливом дне в Нью-Йорке». Сегодня ее можно посмотреть в не совсем характерной для себя роли.

«Пролетая над гнездом кукушки» («One Flew Over the Cuckoo's Nest»); Милош Форман

В прошлом году великому фильму Милоша Формана «Пролетая нал гнездом кукушки» исполнилось 45 лет. В эти дни его можно будет посмотреть на большом экране в отличном качестве, на английском языке с русскими субтитрами.

«Рыбка Поньо на утесе»; Хаяо Миядзаки

Еще одна ретроспектива выдающегося произведения — предпоследний анимационный фильм Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе». Безусловно, картину 2008 года можно посмотреьт на различных стримингах, включая Netfliх, но лучше один раз увидеть это на большом экране. Компания «Пионер» уже два года занимается ре-релизом классики Миядзаки, и теперь очередь дошла до его самого лирического мультфильма.