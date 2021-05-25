«Песню любят и ждут»: «Кино» споет «Перемен» в Минске

Пресс-атташе группы «Кино» Софья Михайлова-Микулинская рассказала «Газете.Ru», что музыканты выступят с песней «Хочу перемен!» на концерте в Минске 17 июня. По ее словам, приглашающая сторона не обращалась к группе с просьбой об изменении программы шоу.

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«Песня «Хочу перемен» впервые прозвучала в 1986 году, задолго до любых политических событий, к которым многие годы принято ее относить. Стихи написаны о глубоких личных переживаниях автора и переменах, которые ему в тот момент были необходимы, — сказала пресс-секретарь «Кино».

— Эту песню очень любят и ждут люди, приходящие на наши концерты. Разумеется, она есть в трек-листе».

В августе прошлого года песня «Хочу перемен!» стала негласным гимном протестов против предполагаемой фальсификации президентских выборов в Белоруссии. Во время Дня открытых дверей учреждений дополнительного образования в Минске (6 августа 2020 года) звукооператоры Кирилл Галанов и Владислав Соколовский включили данный хит «Кино». Запись в течение примерно минуты звучала перед тысячами человек, пока ее воспроизведение не прервал глава администрации Центрального района Дмитрий Петруша. Позже Соколовский сказал журналистам, что таким образом он выразил протест препятствованию предвыборному митингу кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Впоследствии милиция задержала звукооператоров по обвинению в срыве массового мероприятия и хулиганстве, а суд Центрального района арестовал их на 10 суток. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что включивший песню человек «просто подло поступил».

«Могу по-человечески [ответить], не по-президентски, хотя меня осудят за этот ответ: какое-то детское было мероприятие, и там какой-то диджей, которого наняли, договорились с ним, как себя вести, программа… Он просто подло поступил, этот диджей, и хорошо, что омоновцы пришли, скромно, аккуратно куда-то отвели, а могли и по-другому поступить. Это я не как президент говорю», — приводит слова Лукашенко РИА «Новости».

В тот же день белорусы устроили массовую акцию в поддержку арестованных звукооператоров: автомобилисты сигналили на дорогах и включали «Хочу перемен». После того как 21 августа Соколовского снова задержали, он вместе с Галановым покинул страну.

«Хочу перемен!» впервые прозвучала в 1986 году на IV фестивале Ленинградского рок-клуба. Широкую известность композиция получила спустя год и благодаря фильму «Асса», в который вошла ее ранняя версия. С течением времени один из главных хитов «Кино» стал ассоциироваться у аудитории с политикой и протестными движениями. Однако участники группы, включая самого Виктора Цоя, неоднократно подчеркивали, что эта песня — совсем не о политических протестах.

«Люди, которые на митингах поют эту песню, вызывают у музыкантов шутки и смех. Не больше. «Перемен» писалась не для толпы. Не для стада. Местоимение «наши», используемое в тексте, относится к очень узкому кругу людей. Самых близких, с которыми, возможно, ты сидишь рядом на кухне каждый вечер. Это все глубоко личное», — подчеркивал гитарист Юрий Каспарян в интервью kp.ru.

Подобное мнение выражал и участник первого состава «Кино» Алексей Рыбин.

«Перемены, о которых пел Виктор, — это не перемены политического строя. <…> Это перемены гораздо более глубокие внутри себя, о которых пели, писали, рисовали, лепили все художники мира», — подчеркивал он в разговоре с «Дождем».

О возобновлении деятельности группы «Кино» сын Виктора Цоя Александр заявил в 2019 году.

Он стал продюсером проекта, в котором задействованы музыканты основного состава «Кино» — гитарист Юрий Каспарян, басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров. Также в возрожденную группу вошли ударник Олег Шунцов и гитарист Дмитрий Кежватов. На концертах звучит оцифрованный голос самого Цоя под живую инструментальную игру. На фоне выступления идет видеоряд, созданный специально для проекта — на экране появляются рисунки Цоя, обложки альбомов «Кино», кинохроника, архивные и новые съемки, небольшие документальные вставки, анимация и другие визуальные составляющие. Видео, свет и музыка синхронизируются, составляя полноценное мультимедийное шоу. Группа уже представила эту программу в Москве и Санкт-Петербурге.