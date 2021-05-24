«Вина не доказана»: российские режиссеры готовы работать с Кевином Спейси

Американский актер Кевин Спейси получил первую роль после обвинений в харассменте. В итальянском фильме «Человек, который нарисовал бога» («Lʼuomo Che Disegno Dio») он сыграет детектива, который расследует ошибочное обвинение в педофилии. Это первые съемки Спейси в кино после дела о сексуальных домогательствах в 2017 году. Несмотря на то, что в 2019-м прокуратура не нашла доказательств и отозвала обвинения, репутация Спейси сильно пострадала.

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Некоторые российские режиссеры заявили «Газете.Ru» о готовности поддержать Спейси и пригласить его в свои фильмы. Создатель фильмов «Огонь» и «Я худею» Алексей Нужный уже снимал актера в короткометражке «Конверт» в 2012 году в США. Кинематографист заявил, что с радостью поработал бы с ним снова.

«Конечно да, потому что я в первую очередь оцениваю талант артиста. А он безумно талантливый человек. Я нахожусь вне американской индустрии, мне сложно ее оценивать. И, в общем-то, я и не хотел бы ее оценивать, — сказал Нужный.

— Индустрия в США живет по своим законам, а у нас свои правила. В России Кевин Спейси не был в «черном списке» у режиссеров».

Режиссер «Легенды №17» Николай Лебедев рассказал, что звал Спейси сниматься в своем фильме три года назад в разгар скандала с обвинениями в домогательствах.

«Я его приглашал, подробности рассказывать не буду. Но, к сожалению, сотрудничество не состоялось», — поделился Лебедев.

Он признался, что не понимает, почему в США боятся сотрудничать со Спейси. По словам Лебедева, его американским коллегам стоит учитывать презумпцию невиновности. Также он раскритиковал обвинителей звезды, которые «вспомнили» о домогательствах спустя много лет.

«Насколько мне известно, никаких судебных решений не было принято, — сказал режиссер. — Если вина человека не доказана, это означает, что он невиновен. Так говорит закон. Я ничего не могу сказать по поводу США, поскольку я там не живу. Это общество я не знаю.

Человек никого не убивал, никого не ел. Он работал, делал замечательные роли. Все, чем ограничилось обвинение: вдруг возник некогда молодой человек, а сейчас — пятидесяти лет, несостоявшийся актер, — и он вдруг решил объявить, что лет тридцать назад Спейси попытался его обнять, и это нанесло глубокую психологическую травму.

Сочувствую этому травмированному, но не очень понимаю, почему он молчал три десятилетия, а тут вдруг разговорился. На мой взгляд, на современном сленге это называется — хайп».

Кинематографист добавил, что будет рад возможному сотрудничеству с профессионалом, если он сам этим заинтересуется. Также Лебедев признался, что очень рад возвращению Спейси в профессию, и пожелал ему успехов.

Режиссер сериала «Чики» Эдуард Оганесян также выразил готовность поработать со звездой. Тенденцию на обвинения артистов в харассменте он назвал нездоровой.

«Мне кажется, что в век, когда все не спят, не едят, а только и делают, что судят людей, самое приятное, что можно сделать, — это дать человеку шанс, — сказал Оганесян.

— Во-первых, я не знаю, насколько его обвинения реалистичны. Конечно, я, наверное, бы снял его. Другое дело, что пока он мне ни в какой роли не видится».

За последние четыре года 15 человек обвинили Спейси в харассменте, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела были закрыты. На фоне скандала актер был уволен из сериала «Карточный домик», где сыграл Фрэнка Андервуда. Фильм «Все деньги мира» со Спейси пересняли, отдав роль Кристоферу Пламмеру. Актер все обвинения отрицает.