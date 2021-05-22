Телеграм: @gazetaru
Финал «Евровидения»: Манижа выступает пятой. LIVE

Онлайн-трансляция конкурса «Евровидение-2021»

close
Певица Манижа (Россия) Певица Манижа (Россия)
Певица Манижа (Россия)

Певица Манижа (Россия)

Piroschka Van de Wouw/Reuters
В Роттердаме проходит международный конкурс «Евровидение». Россию в этом году представляет певица Манижа с песней «Russian Woman», она выступит под пятым порядковым номером. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этого музыкального события.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
21:50

Первому каналу удалось выйти на связь с Манижей за полчаса до старта конкурса, и певица поделилась своими ощущениями.

«Я могу сказать честно, что никогда в жихни таких эмоций нигде не испытывала. Я счастлива, что могу делать то, что мне нравится. То, что происходило со мной за эти два-три месяца, я не забуду никогда», — сказала Манижа в прямом эфире.

21:40

В прошлом году по всем известным причинам «Евровидения» не случилось, а участники по удаленке исполнили свои песни, но без оценок. Ожидание затянулось на два года.

Напомним, что группа Little Big, которая должна была выступать в прошлом году в Роттердаме, в этом отказалась принимать участие в отборе. Сам национальный отбор большинством голосов выиграла Манижа.

21:30

Всем добрый вечер! Долгожданный день финала «Евровидения-2021». Уже через полчаса стартует конкурс, где почти все участники выступят на сцене в Роттердаме. Все это время с вами в режиме онлайн будет «Газета.Ru».

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку