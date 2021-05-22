Финал «Евровидения»: Манижа выступает пятой. LIVE

В прошлом году по всем известным причинам «Евровидения» не случилось, а участники по удаленке исполнили свои песни, но без оценок. Ожидание затянулось на два года.

Напомним, что группа Little Big, которая должна была выступать в прошлом году в Роттердаме, в этом отказалась принимать участие в отборе. Сам национальный отбор большинством голосов выиграла Манижа.