Финал «Евровидения»: Манижа выступает пятой. LIVE

Первому каналу удалось выйти на связь с Манижей за полчаса до старта конкурса, и певица поделилась своими ощущениями.
«Я могу сказать честно, что никогда в жихни таких эмоций нигде не испытывала. Я счастлива, что могу делать то, что мне нравится. То, что происходило со мной за эти два-три месяца, я не забуду никогда», — сказала Манижа в прямом эфире.
В прошлом году по всем известным причинам «Евровидения» не случилось, а участники по удаленке исполнили свои песни, но без оценок. Ожидание затянулось на два года.
Напомним, что группа Little Big, которая должна была выступать в прошлом году в Роттердаме, в этом отказалась принимать участие в отборе. Сам национальный отбор большинством голосов выиграла Манижа.
Всем добрый вечер! Долгожданный день финала «Евровидения-2021». Уже через полчаса стартует конкурс, где почти все участники выступят на сцене в Роттердаме. Все это время с вами в режиме онлайн будет «Газета.Ru».