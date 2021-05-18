Трейлеры: новые «Монстры на каникулах», боевик с Рейнольдсом и Хайек, байопик о Баджо

«Монстры на каникулах: Трансформания» («Hotel Transylvania: Transformania»); Дерек Драймон и Дженнифер Клуска, премьера в России — 23 июля

Четвертая и по совместительству заключительная часть популярной анимационной франшизы о милых монстрах во главе с Дракулой. В «Трансформании» главные герои поменяются местами: благодаря таинственному изобретению Ван Хельсинга все чудовища превратятся в людей, а все люди, включая тестя Дракулы Джонни, станут монстрами. И грустная новость для фанатов просмотра в оригинале: на сей раз Графа-кровопийцу озвучивал не Адам Сэндлер.

«Телохранитель жены киллера» («Hitman's Wife's Bodyguard»); Патрик Хьюз; 16 июня

Комедийный боевик «Телохранитель киллера» в целом пришелся по вкусу аудитории, так что появление сиквела здесь было ожидаемо. В продолжении к несравненному дуэту телохранитель/киллер (Райан Рейнольдс и Сэмюэл Л. Джексон соответственно) полноценно присоединиться супруга наемного убийцы в исполнении Сальмы Хайек. Вместе они попытаются остановить коварного злодея, которого сыграл Антонио Бандерас. Еще одной звездой ленты стал Морган Фриман — в общем, пропускать это нельзя хотя бы из-за одного актерского состава.

«G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз» («Snake Eyes: G.I. Joe Origins»); Роберт Швентке; 19 августа

Третий фильм франшизы «G.I. Joe: Бросок кобры», в основу которой легла знаменитая серия игрушек Hasbro, — и ее приквел (спин-офф). Главную роль в фильме исполнил звезда «Джентльменов» Гая Ричи Генри Голдинг. Сюжет фантастического боевика построен вокруг персонажа Снейк Айза — загадочного члена спецотряда G.I. Joe, идеально владеющего ниндзя-мастерством.

«Скейтбордистка» («Skater Girl»); Манжари Макиджани; 11 июня

Многообещающая драма от Netflix, действие которой разворачивается в одной из отдаленных деревень Индии. Однажды сюда приезжают девушка из Лондона — и влюбляет местных детишек в доселе неизвестный им скейтбординг. Особо проникается катанием на доске тинейджер Прерна: открывая в себя талант к этому виду спорту, она стремится вырваться из грязи (в прямом смысле) на общеиндийский чемпионат.

»Роберто Баджо, Божественный Хвостик» («Il Divin Codino»); Летиция Ламартире; 26 мая

Еще один проект Netflix, который выйдет уже в ближайшие недели, — байопик имени одного из самых талантливых футболистов мира Роберто Баджо, снятый, конечно же, на родине игрока, в Италии. Фильм расскажет о карьерных взлетах и падениях гениального нападающего, его личной жизни и увлечении буддизмом. Очевидно, не обойдется и без самого главного момента-трагедии в великой карьере Баджо: решающего промаха в серии пенальти в финале чемпионата мира 1994 года против Бразилии.

«Проклятие пиковой дамы» («Queen of Spades»); Патрик Уайт; 17 июня

Канадский инди-хоррор с уже достаточно приевшимся заходом: квартет подростков, наигравшись в эти ваши поп-иты и симпл-димплы, решает от нечего делать вызвать пиковую даму. Та на зов откликается, и ребятам становится не до веселья.