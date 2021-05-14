«Вспоминаю с ужасом»: Ирина Салтыкова обвинила автора «Белой ночи» в насилии

Ирина Салтыкова призналась, что первые два года брака с Виктором казались ей настоящим раем, но все изменилось, когда бывший муж начал выпивать.

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«В трезвом состоянии Виктор был абсолютно нормальным, адекватным и хорошим человеком. Он любил нас с Алисой (их дочь — прим. «Газета.Ru»). Всем хвастался, показывал наши фотографии в поездках. Но как только напивался — превращался в чудовище», — поведала певица в программе «Судьба человека».

По словам Салтыковой, певец сильно ее ревновал. Из-за этого он ездил с ней в туры, не разрешал ужинать в ресторанах вместе с другими музыкантами и после выступлений запирал ее в номере. В последние годы брака Салтыков злоупотреблял алкоголем слишком часто, в связи с чем артистке приходилось обращаться в полицию.

«Потому что это было невыносимо. А кому я еще пожалуюсь? Родителям? Мне их жалко. Соседям?» — добавила она. Один раз Салтыкова кодировали от алкоголя, но, по словам певицы, он продержался всего год.

Однажды свидетелем избиения Салтыковой стал ее отец, которого на тот момент уже парализовало.

«Отца парализовало, когда я вышла замуж. Он перестал разговаривать, отнялись рука и нога. Какое-то время папа жил у нас с Виктором. Однажды Салтыков пришел домой пьяным и стал со мной драться. Тогда отец встал, схватил его за шею и чуть не задушил. Вот откуда у него нашлись силы?» — рассказывала певица.

Салтыкова посетовала, что в то время у нее не было «здорового защитника». Певица не могла обратиться за помощью к теще, которая проживала вместе с ними, поскольку та наблюдалась в психиатрической больнице.

«Возможно, Салтыков не виноват, что он такой. Что у него было такое детство. Я думаю, это тоже повлияло на его психику», — предположила исполнительница.

Их брак с Салтыковым продлился восемь лет. На момент развода певице было 28 лет: «Я была такая нежная, добрая, ласковая, воспитанная. Как я могла подумать, что он окажется таким монстром? Сейчас я могу за себя постоять. Даже и не поспоришь. Но тогда это — беззащитный ребенок. Я вспоминаю с ужасом. Я не была счастлива в браке. Я была счастлива лишь два года. Дальше это был ад».

В 1987 году у Салтыковых родилась дочь Алиса. Сейчас она строит музыкальную карьеру. По словам звезды 90-х, у них в браке могло бы быть трое детей, но бывший муж дважды отправлял ее на аборт. Певица заметила, что прерывание беременности далось ей тяжело, поскольку она верующий человек.

«У меня от Салтыкова были еще две беременности. Не могу сказать, что он меня заставил, но уже мы не очень хорошо жили, — призналась она. — Но самое главное, что он отправил меня на аборт одну в какой-то украинский город в клинику, где работала знакомая его матери. У меня уже в поезде поднялась температура. Я чувствовала себя беззащитной, несчастной».

Дочь Алиса, в свою очередь, заявила, что не общается с Салтыковым. «С отцом связь не завязывается. Даже не знаю, почему. С папой у меня общения нет. Поэтому я предпочитаю не лезть в это во все. Если он будет когда-то готов, то я приму его с открытыми объятиями», — сказала она.

«Газета.Ru» обратилась за комментариями к представителям Салтыкова, однако они заявили, что не высказываются на тему обвинений его бывшей жены

Ирина Салтыкова — экс-участница группы «Мираж», известная, в частности, по хиту «Серые глаза». Ее бывший муж в свое время был солистом «Мануфактуры», «Форума» и «Электроклуба». Молодому поколению он известен благодаря хиту «Белая ночь» — ремикс на эту композицию недавно стал вирусным в TikTok.