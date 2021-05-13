«Россию ждет 7-8 место»: звезды о шансах Манижи на «Евровидении»

Яна Рудковская — продюсер и наставница победителя «Евровидения-2008» Димы Билана:

«Тренды «Евровидения» в этом году резко поменялись. Я посмотрела выступления всех участников — и, мне кажется, должно победить что-то искреннее. Вся тема с хайпом закончилась в прошлом году. Тогда это однозначно была бы победа «Uno» группы Little Big. В этом году явный фаворит, на мой взгляд, это француженка Барбара Прави. Она безукоризненно поет, у нее красивый номер с птицами.

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Россия... Думаю, нас ждет седьмое-восьмое место. В тройку лидеров, по моим ощущениям, на этот раз войдут Франция, Швейцария и Мальта. У Манижи неплохой номер, платьице симпатичное (оно сшито из лоскутов тканей разных регионов России — прим. «Газета. Ru»), но есть другие персонажи, которые лично мне нравятся больше. Это ни в коем случае не уменьшает потенциал Манижи. Просто я давно слежу за конкурсом и вижу, что есть запрос на трогательность и искренность. В этом году победит конкурсант, исполнивший именно балладу.

Я также общалась с экспертом из Голландии, и наши фавориты совпали. Манижи в его рейтинге нет, хотя номер ему понравился. По его словам, Манижа похожа на «Бурановских бабушек» (участницы от России в 2012 году, заняли второе место — «Газета.Ru») — в обоих случаях акцент на национальность. «Встала и пошла» — да тут половины текста никто из иностранцев не понимает. От России всегда ждут вау-эффекта и красивых песен. Номер Манижи — это хорошо, но без вау-эффекта».

close Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Анжелика Агурбаш — участница «Евровидения-2005» от Белоруссии:

«К сожалению, в связи с острой политической ситуацией Белоруссия не примет участие в конкурсе в этом году. Я, конечно же, буду болеть за Россию и Молдавию, от которой поедет Наталья Гордиенко. У обеих сильные команды, обе роскошные женщины.

Что до Манижи, я думаю, у нее есть все шансы снова привезти «Евровидение» в Россию. Смотрела недавнюю трансляцию ее номера — на мой взгляд, шикарнейший. То, что песня на русском языке, ни в коем случае не станет для нее преградой. На конкурсе главное — это посыл и энергия, а у Манижи с этим все в порядке. Номер эффектный, с национальным колоритом — такое на «Евровидении» здорово приветствуется.

У Манижи есть много как злопыхателей, так и поклонников. Я считаю, что многие политики, представители телевидения, блогеры ведут себя непотребно, когда нападают на нее. В России есть более эпатажные персонажи. Манижа в их списке на миллионном месте».

close Илья Питалев/РИА «Новости»

Дина Гарипова — участница «Евровидения-2013» от России:

«Евровидение» — один из самых непредсказуемых конкурсов. Претенденты на победу могут меняться каждый день, но это и не удивительно: все-таки это музыкальное состязание, а в музыке не бывает единого мнения. Вкусы и предпочтения у всех свои. По этой же причине и мнения на тему песни Манижы такие разные.

Я всегда смотрю на артиста в первую очередь как на человека. Когда я познакомилась с Манижей, я увидела талантливую и очень самобытную девушку, которой есть что сказать и есть чем поделиться. Она не боится высказывать свои мысли, а это сейчас умеют не все. И я это очень ценю. Делать какие-то прогнозы не решусь, но уверена, что ее выступление будет очень ярким! Она уже покорила многих поклонников этого конкурса. Я ей желаю сейчас отключиться от всего вокруг и погрузиться в то, что она любит — в музыку. А мы будем болеть за нее!»

close Сергей Фадеичев/ТАСС

Дмитрий Колдун — участник «Евровидения-2007» от Белоруссии:

«Я буду болеть за Наталью Гордиенко, которую продюсирует Филипп Киркоров. У меня нет другого выбора. Скажем так, это моя моральная обязанность (смеется). За Россию также проголосую обязательно, поскольку буду находиться в Белоруссии в это время.

У Манижи есть фанаты в Европе, у нее неплохие шансы на победу. Но все будет зависеть от дикторов. У меня, по предварительным оценкам, тоже были неплохие результаты, но дикторы во время трансляции начали говорить про Белоруссию, идеологию и диктаторский режим, что, конечно, повлияло на итоги. У России сейчас тоже не все гладко, в том числе из-за санкций. Диктор может как помочь, так и убить словом. Надеюсь, Маниже никто мешать не будет.

Я финальную версию номера Манижи не видел. Слышал только про платье. Ничего не могу сказать об этом. Я думаю, что только во время выступления определяется настоящая сущность артиста. Тогда же можно говорить о его реальных шансах на победу. Пока мы не знаем, как выступят другие исполнители, возможно, они тоже поменяют свои номера. Конечно, Манижа столкнулась с хейтом в свою сторону. Я думаю, если в Европе захотят помочь [победить], то сделают акцент именно на этом. Все же там выступают за равенство и прочие ценности».

close Виктор Толочко/РИА «Новости»