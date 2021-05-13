«Убийца, прикидывающаяся супергероиней»: Галь Гадот осудили за поддержку Израиля

Эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной Галь Гадот игнорировала несколько дней — пока СМИ писали о десятках жертв ракетных обстрелов, актриса выкладывала в социальные сети посты в поддержку фем-движения. Комментариев к этим публикациям было много, однако большинство из них к теме не относились: пользователи удивлялись, почему исполнительница роли Чудо-женщины, на данный момент главная израильская кинозвезда планеты, не замечает происходящее на Ближнем Востоке, в ее родной стране. Почти к каждому из высказываний подписчики добавляли эмодзи с палестинским флагом и клеймили актрису за то, что она до сих пор публично не осудила действия израильского правительства.
Вечером 12 мая Гадот наконец-то опубликовала пост (при этом ограничив возможность его комментировать), касающийся обострения в палестино-израильских отношениях. В нем звезда киновселенной DC призвала стороны к миру.
«Мое сердце разрывается. Мою страну охватила война. Я беспокоюсь за семьи, друзей и всех моих людей. Этот порочный круг продолжается слишком долго, — написала Галь. — Израиль заслуживает того, чтобы жить как свободная и безопасная нация, наши соседи заслуживают того же. Я молюсь за жертв и их семьи. Я молюсь, чтобы эта невообразимая враждебность прекратилась, молюсь, чтобы наши лидеры нашли решение, чтобы мы могли жить бок о бок в мире. Я молюсь, чтобы наступили лучшие времена».
Впрочем, эта публикация лишь разозлила некоторых пользователей — они посчитали, что между строк Гадот поддержала действия родной страны. Кроме того, подписчики сочли лицемерными призывы актрисы к миру, учитывая, что она в свое время лично отслужила два года в Армии обороны Израиля. Все это привело к тому, что хештег #CancelGalGadot («ОтменитьГальГадот») вырвался в тренды Twitter.
(«Галь Гадот хочет прекратить насилие, одновременно являясь членом Армии обороны и постоянно поддерживая действия Израиля»)
(«Она убийца, сионистка и расистка. Она служила в ЦАХАЛ, однако прикидывается супергероиней»)
(«Вперед, культура отмены. На этот раз нам действительно нужна твоя помощь — «отмените» Галь Гадот, которая поддерживает геноцид и колонизацию. Давайте заменим ее в DC на Тейлор Свифт»)
(«Это именно то, о чем говорит Гадот: стреляет в палестинцев, а затем спрашивает, зачем они сделали это»)
(«Напоминание о том, что Галь Гадот служила два года в Армии обороны Израиля. Она не только публично поддерживала свою страну все время, но и принимала участие в убийствах невинных палестинцев»)
Некоторые пользователи также иронизировали над словом «соседи», которое Гадот использовала в своем посте по отношению к палестинцам: вместе с этой цитатой в Twitter публикуются фотографии палестинских детей, погибших от действий израильской армии.
На фоне массовой критики часть пользователей все же поддержала Гадот после ее высказываний — среди них оказался и сенатор-республиканец Тед Круз. Другие подписчики актрисы, отвечая на претензии недовольных о службе Галь в ЦАХАЛ, напомнили, что у нее просто не было выбора в связи с законом о воинской повинности.
Галь Гадот действительно отслужила два года в израильской армии — в ее ряды она вступила в возрасте 20 лет, еще до старта большой голливудской карьеры, но уже будучи победительницей конкурса «Мисс Израиль» и участницей «Мисс Вселенная». В ЦАХАЛ будущая Чудо-женщина исполняла функции инструктора по боевой подготовке.
Кадр из фильма «Шпионы по соседству» (2016)Fox 2000 Pictures