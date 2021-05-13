«Убийца, прикидывающаяся супергероиней»: Галь Гадот осудили за поддержку Израиля

Эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной Галь Гадот игнорировала несколько дней — пока СМИ писали о десятках жертв ракетных обстрелов, актриса выкладывала в социальные сети посты в поддержку фем-движения. Комментариев к этим публикациям было много, однако большинство из них к теме не относились: пользователи удивлялись, почему исполнительница роли Чудо-женщины, на данный момент главная израильская кинозвезда планеты, не замечает происходящее на Ближнем Востоке, в ее родной стране. Почти к каждому из высказываний подписчики добавляли эмодзи с палестинским флагом и клеймили актрису за то, что она до сих пор публично не осудила действия израильского правительства.

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Вечером 12 мая Гадот наконец-то опубликовала пост (при этом ограничив возможность его комментировать), касающийся обострения в палестино-израильских отношениях. В нем звезда киновселенной DC призвала стороны к миру.

«Мое сердце разрывается. Мою страну охватила война. Я беспокоюсь за семьи, друзей и всех моих людей. Этот порочный круг продолжается слишком долго, — написала Галь. — Израиль заслуживает того, чтобы жить как свободная и безопасная нация, наши соседи заслуживают того же. Я молюсь за жертв и их семьи. Я молюсь, чтобы эта невообразимая враждебность прекратилась, молюсь, чтобы наши лидеры нашли решение, чтобы мы могли жить бок о бок в мире. Я молюсь, чтобы наступили лучшие времена».

Впрочем, эта публикация лишь разозлила некоторых пользователей — они посчитали, что между строк Гадот поддержала действия родной страны. Кроме того, подписчики сочли лицемерными призывы актрисы к миру, учитывая, что она в свое время лично отслужила два года в Армии обороны Израиля. Все это привело к тому, что хештег #CancelGalGadot («ОтменитьГальГадот») вырвался в тренды Twitter.

Gal Gadot wanting the violence to end while also having served in the IDF and constantly supporting Israel's actions pic.twitter.com/oPjvegShuc — saeed (@HurtCopain_) May 12, 2021

(«Галь Гадот хочет прекратить насилие, одновременно являясь членом Армии обороны и постоянно поддерживая действия Израиля»)

She's a killer, a zionist & a racist. She served in IDF yet she's pretending to be a super hero!!!!! #cancelGalGadot pic.twitter.com/BFqSyfqBa8 — (@AwdJude) May 12, 2021

(«Она убийца, сионистка и расистка. Она служила в ЦАХАЛ, однако прикидывается супергероиней»)

Come on #CancelCulture, we really need your help this time to #CancelGalGadot who supports genocide and colonization, and push for DC to replace her with Taylor Swift. pic.twitter.com/GJ8stpGtqq — Mahdi #FreePalestine (@Me12982) May 12, 2021

(«Вперед, культура отмены. На этот раз нам действительно нужна твоя помощь — «отмените» Галь Гадот, которая поддерживает геноцид и колонизацию. Давайте заменим ее в DC на Тейлор Свифт»)

this is literally what gal gadot said lol pic.twitter.com/87aI6gcXXa — memetaza (@memetazaa) May 12, 2021

(«Это именно то, о чем говорит Гадот: стреляет в палестинцев, а затем спрашивает, зачем они сделали это»)

Reminder that Gal Gadot served in the IDF for two years. Not only has she publicly supported Israel all her life, but she also took part in taking innocent Palestinian lives. #FreePalestine #GazaUnderAttack #IsraeliTerrorism #SaveSheikhJarrah #Palestine #PalestinianLivesMatter pic.twitter.com/iImros9PFM — Mo #FreePalestine (@nxrcissisticc) May 12, 2021

(«Напоминание о том, что Галь Гадот служила два года в Армии обороны Израиля. Она не только публично поддерживала свою страну все время, но и принимала участие в убийствах невинных палестинцев»)

Некоторые пользователи также иронизировали над словом «соседи», которое Гадот использовала в своем посте по отношению к палестинцам: вместе с этой цитатой в Twitter публикуются фотографии палестинских детей, погибших от действий израильской армии.

На фоне массовой критики часть пользователей все же поддержала Гадот после ее высказываний — среди них оказался и сенатор-республиканец Тед Круз. Другие подписчики актрисы, отвечая на претензии недовольных о службе Галь в ЦАХАЛ, напомнили, что у нее просто не было выбора в связи с законом о воинской повинности.

Галь Гадот действительно отслужила два года в израильской армии — в ее ряды она вступила в возрасте 20 лет, еще до старта большой голливудской карьеры, но уже будучи победительницей конкурса «Мисс Израиль» и участницей «Мисс Вселенная». В ЦАХАЛ будущая Чудо-женщина исполняла функции инструктора по боевой подготовке.