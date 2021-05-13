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«Убийца, прикидывающаяся супергероиней»: Галь Гадот осудили за поддержку Израиля

Фанаты требуют лишить Галь Гадот всех ролей

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Кадр из фильма «Шпионы по соседству» (2016) Кадр из фильма «Шпионы по соседству» (2016)
Кадр из фильма «Шпионы по соседству» (2016)

Кадр из фильма «Шпионы по соседству» (2016)

Fox 2000 Pictures
Галь Гадот подверглась массовой критике в социальных сетях на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Интернет-пользователи называют израильскую актрису «убийцей» и «расисткой», призывая подвергнуть звезду «Чудо-женщины» культуре отмены, а также лишить ее ролей в Голливуде. Особо разозлил общественность последний пост Гадот с мольбами о мире — артистке припоминают, что в свое время она сама служила в армии Израиля и никогда не скрывала своего патриотизма.
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Эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной Галь Гадот игнорировала несколько дней — пока СМИ писали о десятках жертв ракетных обстрелов, актриса выкладывала в социальные сети посты в поддержку фем-движения. Комментариев к этим публикациям было много, однако большинство из них к теме не относились: пользователи удивлялись, почему исполнительница роли Чудо-женщины, на данный момент главная израильская кинозвезда планеты, не замечает происходящее на Ближнем Востоке, в ее родной стране. Почти к каждому из высказываний подписчики добавляли эмодзи с палестинским флагом и клеймили актрису за то, что она до сих пор публично не осудила действия израильского правительства.

Вечером 12 мая Гадот наконец-то опубликовала пост (при этом ограничив возможность его комментировать), касающийся обострения в палестино-израильских отношениях. В нем звезда киновселенной DC призвала стороны к миру.

«Мое сердце разрывается. Мою страну охватила война. Я беспокоюсь за семьи, друзей и всех моих людей. Этот порочный круг продолжается слишком долго, — написала Галь. — Израиль заслуживает того, чтобы жить как свободная и безопасная нация, наши соседи заслуживают того же. Я молюсь за жертв и их семьи. Я молюсь, чтобы эта невообразимая враждебность прекратилась, молюсь, чтобы наши лидеры нашли решение, чтобы мы могли жить бок о бок в мире. Я молюсь, чтобы наступили лучшие времена».

Впрочем, эта публикация лишь разозлила некоторых пользователей — они посчитали, что между строк Гадот поддержала действия родной страны. Кроме того, подписчики сочли лицемерными призывы актрисы к миру, учитывая, что она в свое время лично отслужила два года в Армии обороны Израиля. Все это привело к тому, что хештег #CancelGalGadot («ОтменитьГальГадот») вырвался в тренды Twitter.

(«Галь Гадот хочет прекратить насилие, одновременно являясь членом Армии обороны и постоянно поддерживая действия Израиля»)

(«Она убийца, сионистка и расистка. Она служила в ЦАХАЛ, однако прикидывается супергероиней»)

(«Вперед, культура отмены. На этот раз нам действительно нужна твоя помощь — «отмените» Галь Гадот, которая поддерживает геноцид и колонизацию. Давайте заменим ее в DC на Тейлор Свифт»)

(«Это именно то, о чем говорит Гадот: стреляет в палестинцев, а затем спрашивает, зачем они сделали это»)

(«Напоминание о том, что Галь Гадот служила два года в Армии обороны Израиля. Она не только публично поддерживала свою страну все время, но и принимала участие в убийствах невинных палестинцев»)

Некоторые пользователи также иронизировали над словом «соседи», которое Гадот использовала в своем посте по отношению к палестинцам: вместе с этой цитатой в Twitter публикуются фотографии палестинских детей, погибших от действий израильской армии.

На фоне массовой критики часть пользователей все же поддержала Гадот после ее высказываний — среди них оказался и сенатор-республиканец Тед Круз. Другие подписчики актрисы, отвечая на претензии недовольных о службе Галь в ЦАХАЛ, напомнили, что у нее просто не было выбора в связи с законом о воинской повинности.

Галь Гадот действительно отслужила два года в израильской армии — в ее ряды она вступила в возрасте 20 лет, еще до старта большой голливудской карьеры, но уже будучи победительницей конкурса «Мисс Израиль» и участницей «Мисс Вселенная». В ЦАХАЛ будущая Чудо-женщина исполняла функции инструктора по боевой подготовке.

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