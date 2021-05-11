Украина, РПЦ, Роскосмос: перед кем Ургант извинялся за шутки

Порубил зелень, «как жителей украинской деревни»

В 2013 году Иван Ургант неудачно пошутил в эфире передачи «Смак» и спровоцировал международный скандал. Во время приготовления блюда ведущий сказал, что он «порубил зелень, как красный комиссар жителей украинской деревни». Затем Ургант обратился к гостю шоу, режиссеру Александру Адабашьяну, со словами: «Вы почистили мой клинок». Собеседник ответил: «Я просто останки жителей стряхиваю». В ответ на этот диалог МИД Украины направило обращение к Первому каналу.

«В современном цивилизованном мире подобные шутки считаются дурным тоном и проявлением неуважения к памяти миллионов жертв тоталитарного режима», — отмечалось в заявлении ведомства.

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На следующий день Ургант попросил прощения у всех украинцев в Twitter: «В качестве самонаказания обязуюсь готовить в этой передаче только борщ, вареники, галушки по 2018-й год включительно. А всех родившихся у меня с этого момента детей, вне зависимости от пола, называть Богдан».

Посмеялся над памятником Ленину

Весной 2016 года ведущие «Вечернего Урганта» посмеялись над отреставрированным памятником Ленину в Краснодарском крае. Они прокомментировали фотографии, на которых губы Ленина вытянулись вперед, рука стала слишком длинной, а ладонь оказалась неестественно вывернутой. В кубанском отделении партии »Коммунисты России» юмор Урганта и Дмитрий Хрусталева посчитали оскорбительным. Коммунисты обратились к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой немедленно возбудить уголовное дело из-за «разжигания социальной розни». Также они направили официальное письмо бабушке ведущего Нине Ургант с призывом бойкотировать внука. Тому пришлось извиняться перед партией в эфире шоу.

Придумал пародию на телеканал «Спас»

В 2017 году в шоу «Вечерний Ургант» появилась новая рубрика «Телеканал СПА» о здоровом образе жизни. Ее ведущей была Ирена Понарошку. Протоиерей Дмитрий Смирнов посчитал это пародией на передачу о семейных ценностях телеканала «Спас» и назвал юмор Урганта неуместным. Он посоветовал людям не смотреть такие шоу, потому что они «ничему хорошему не учат».

«Что касается Урганта — ну, есть еще гражданин Петросян. Это все одного порядка вещи. Это не обогащает. Ведь что называть юмором? Юмор — это Гоголь, Салтыков-Щедрин, иногда Чехов, ну уж никак не Ургант», — сказал священник в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Сам Ургант заявил, что его шоу не претендует называться образовательным: «Смысл моей программы прост: ты пришел домой, поужинал, уложил детей, вымыл мать и, несмотря на массу неприятных вещей, хочешь пойти спать с хорошим настроением».

Высмеял Христа

В рождественском выпуске «Вечернего Урганта» от 7 января 2020 года ведущий заявил, что в этот день родился не только Иисус Христос, но и американский актер Николас Кейдж. Затем он показал картинку, пародирующую икону о рождении Христа, на которой Кейдж лежит в колыбели в окружении «волхвов» Стивена Спилберга, Квентина Тарантино и Никиты Михалкова. Гостем выпуска стал актер Жерар Депардье, который сравнил Иисуса с поросенком. В конце передачи Ургант пригласил на сцену исполнителя Владислава Кожихова, выступающего под псевдонимом Джизус (англ. Jesus — Иисус).

Координатор православного общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин посчитал это оскорблением чувств верующих и предложил лишить Урганта российского гражданства. Сторонники движения запустили петицию с этим требованием, которую поддержали в РПЦ. Позднее депутат Госдумы Николай Земцов обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой возбудить уголовное дело в отношении телеведущего. После извинений Урганта за свою шутку Кормухин заявил, что «конфликт в целом исчерпан».

Разозлил главу Роскосмоса

В феврале 2020-го гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о переговорах с Центром подготовки космонавтов об отказе от некоторых требований к кандидатам. Вскоре Ургант пошутил, что теперь осуществить мечту о полете в космос сможет даже человек с «легким психическим отклонением» или «судимостью по малолетству».

«Почему судимость по малолетству должна затормозить процесс российской космонавтики? Почему, если человек грабил старух у метро, он не может первым спуститься на Марс?» — спросил Ургант.

Глава Роскосмоса опубликовал в Twitter пост с обвинением ведущего в отсутствии чувства юмора. Он заявил, что при ежедневном ведении одного шоу на протяжении восьми лет «не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится».

«Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев», — написал Рогозин.

В ходе следующего выпуска «Вечернего Урганта» ведущий в традиционной шутливой форме извинился перед Роскосмосом и заявил, что в программе «решили сделать выговор» сценаристу, который придумал эту шутку. Затем он вывел на сцену мужчину в тельняшке и сообщил, что продюсеры шоу «снизили требования к сценаристам».

Пошутил о «семейных отношениях» Жириновского и Зюганова

В апреле лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госдумы заявил, что вместо Геннадия Зюганова главой КПРФ может стать Юрий Афонин. Комментируя эту новость, Ургант сравнил Жириновского и Зюганова с «семейной парой». Ведущий предположил, что новое руководство ограничится одним созывом, потому что главы ЛДПР и КПРФ не смогут расстаться надолго. В ответ Жириновский заявил о намерении закрыть передачу «Вечерний Ургант».

«Геннадий Андреевич [Зюганов] будет еще много-много лет, а Урганта передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает! Юмор у него слабенький», — сказал Жириновский в комментарии «Собеседнику».