ОАЭ, Мальдивы, Калифорния: где звезды отдыхают на майских

Анастасия Волочкова

Бывшая балерина Большого театра проводит майские праздники на Мальдивах — это ее любимый курорт. Здесь же Волочкова отдыхала и в конце прошлого года, а в общей сложности за последние десять лет посетила Мальдивы без малого 20 раз. Красотами Индийского океана Анастасия наслаждается в компании своего тайного возлюбленного по имени Олег.

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В одном из множества постов с курорта артистка ответила на критику в комментариях — подписчикам не понравилось, что женщина столь часто улетает на дорогостоящий отдых.

«Не успели мы с Олегом приехать в полюбившееся нам в этом раю место, возникло столько осуждений и нелепых слухов. <...> И у меня, и у Олега остаточно возможностей отдыхать на курортах. <...> Я просто предпочитаю элитные и могу себе это позволить с 20-ти лет. <...> Вместо того, чтобы судачить, сколько денег потрачено нами на наши отдыхи, порадуйтесь за нас, за то, что мы транслируем вам радость взаимной гармонии без всякой меркантильности, которая присутствует в большинстве семей и многих «парах», которые пытаются это скрывать», — написала она, также назвав хейтеров «бестолковыми, несостоявшимися и ущербными».

Анна Седакова

Экс-участница «ВИА Гры» в настоящий момент отдыхает в Лос-Анджелесе: в США она отправилась вместе со своим супругом, баскетболистом Янисом Тиммой. Судя по соцсетям певицы, в Калифорнии она преимущественно носит купальники и ничего более, а также вкусно кушает — в частности, разнообразные морепродукты. Впрочем, и о работе Анна не забывает: в Штаты Седакова полетела, чтобы в том числе снять клип на новую песню.

Ксения Бородина

Телеведущая выбрала в качестве места, где можно скоротать майские вместе с детьми, Арабские Эмираты. Подробностями отдыха Бородина активно делится в соцсетях — в основном это, конечно же, яркие фотографии. Как призналась подписчикам сама Ксения, ее дочери являются лучшими фотографами, и, судя по опубликованным снимкам, не согласиться с этим сложно.

Лицо информационной программы «Время» в настоящее время любуется пейзажами Швейцарии. Согласно Андреевой, туда она отправилась поправлять здоровье. Во множественных постах с отдыха Екатерина Андреева в основном пишет об умиротворении и обретении гармонии с собой. Подписчики в ответ осыпают ее комплиментами относительно прекрасной формы и внешнего вида: телеведущей достаточно скоро исполнится 60 лет, а выглядит она максимум на 30.

Наталья Медведева

Наслаждаться горными воздухом во время майских отправилась и звезда «Камеди Вумен». Правда, не в Швейцарию, а в Абхазию, Гагры. Как призналась сама актриса, она обожает отдыхать на курортах не в сезон — в этом девушка ощущает особенное волшебство. Обращаясь к подписчикам, Наталья рассказала, что ранее в Абхазии не была.

«Много раз о ней слышала, много раз могла побывать, но доехала только сейчас. И я в очередной раз поняла — межсезонье идеально не только для Абхазии, но и для других известных и популярных курортов. Это самое лучшее время, когда можно увидеть всю уникальность природы и ее красоту», — написала Медведева.

Впрочем, не все российские звезды улетели из России во время праздников. Например, певица Александра Савельева и ее супруг — актер Кирилл Сафонов — выбрали в качестве места проведения майского отдыха не самый типичный регион, Дагестан. Там они, в частности, посетили Чиркейскую ГЭС и наделали немало фотографий местных живописных видов.