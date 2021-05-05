Премьеры недели: «Восемь сотен», «Лес самоубийц» и «Ангел мести» с Морганом Фриманом

«Восемь сотен» («Ba bai»); Ху Гуань

Лидер мирового проката в 2020 году — «Восемь сотен» — добрался до российских кинотеатров. Картина основана на реальных событиях и повествует о том, как отряд китайских солдат героически защищал от японцев склад в Шанхае в течение четырех дней в 1937 году. «Восемь сотен» режиссера Гуань Ху заработал в минувшем году $462 млн, став самым кассовым фильмом в эпоху пандемии.

Действие ленты Джонатана Якубовича разворачивается во время Второй Мировой войны. По сюжету еврейские бойскауты присоединяются к французскому движению Сопротивления, чтобы спасти жизни десяти тысяч сирот. Джесси Айзенберг играет в фильме легендарного мима Марселя Марсо, служащего в партизанском отряде. В «Сопротивлении» также снялись Эд Харрис, Клеманс Поэзи, Геза Рериг и Маттиас Швайхефер.

«Прабабушка легкого поведения»; Марюс Вайсберг

Единственная громкая премьера недели от отечественного производителя — травести-шоу «Прабабушка легкого поведения». В новой части франшизы Марюса Вайсберга («Бабушка легкого поведения») Александр Ревва переносится в 80-е, где становится агентом под прикрытием в образе валютной проститутки. Несмотря на то, что это приквел, в комедии все те же лица — Наталья Чистякова-Ионова, Марина Федункив, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян и Наталья Бардо.

«Ангел мести» («Vanquish»); Джордж Галло

В центре боевика Джорджа Галло — молодая мать Виктория, которая была наркокурьером, а теперь пытается начать новую жизнь. Но бывший полицейский Дэймон вербует женщину для решения своих проблем, удерживая ее дочь в заложниках. В главных ролях Руби Роуз и Морган Фриман.

«Пчелка Майя: Медовый движ» («Maya the Bee 3: The Golden Orb»); Ноэль Клири

В продолжении мультфильма «Пчелка Майя и Кубок меда» главная героиня находит яйцо, из которого вот-вот вылупится муравьиная принцесса. Теперь пчелка должна доставить ценный груз в целости и сохранности к муравьиному государству. «Медовый движ» — третья часть анимационной серии о приключениях пчелки Майи, основанной на книге немецкого писателя Вальдемара Бонзельса.

«Лес самоубийц» («Jukai Mura»); Такаси Симидзу

По сюжету триллера американец отправляется в японский лес Аокигахара, чтобы свести счеты с жизнью. В лесу он встречает незнакомца, который останавливает его. Оказывается, тот сам передумал умирать и вот уже два дня не может найти обратную дорогу. Теперь мужчины вынуждены вместе противостоять бродящим душам мертвых. Фильм частично основан на истории американского блогера Логана Пола, который в 2018 году опубликовал видеозапись из Аокигахара с трупом самоубийцы. По данным «Би-би-си», в японском лесу ежегодно происходит от 50 до 100 самоубийств.

«Извержение» («Baekdusan»); Ли Хэ-джун, Ким Бен-со

По сюжету «Извержения» проснувшийся вулкан вызывает землетрясения магнитудой 8 баллов и грозит погубить Корейский полуостров. Правительство Южной Кореи решает реализовать безумный план одного ученого: доставить в шахту горы Пэкту ядерную бомбу, взорвать ее и тем самым уменьшить давление магмы. А поскольку Сеул «заморозил» ядерную программу в 1970-х, секретному подразделению предстоит пробраться на базу коммунистического соседа.