Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
«Бременские музыканты» — супергерои»: что известно о комиксе с персонажами «Союзмультфильма»

Авторы «Майора Грома» выпустят комикс по мотивам «Бременских музыкантов»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
«Бременские музыканты» (1969)

«Бременские музыканты» (1969)

«Союзмультфильм»
Персонажи «Союзмультфильма» станут героями комиксов за авторством издательства Bubble, недавно представившего блокбастер «Майор Гром». Как родилось сотрудничество с мультипликационной студией, кто из персонажей будет перенесен на страницы комиксов, а также на какую возрастную аудиторию они будут рассчитаны — «Газете.Ru» рассказал главный редактор издательства Роман Котков.
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

По словам Романа Коткова, сотрудничеством с Bubble в «Союзмультфильме» заинтересовались еще задолго до успеха полнометражного «Майора Грома». Изначально студия заметило издательство благодаря их «Крутиксам». В настоящий момент «Союзмультфильм» готовит одноименный анимационный сериал, в основу которого лег сюжет популярного комикса.

«Мы самостоятельно сделали пилот мультсериала «Критиксы», набрали команду классных людей, которые работали в том числе над комиксом. И представили пилот на Суздальском фестивале. Там нас увидели люди из «Союзмультфильма» и предложили нам такое сотрудничество, захотели сами делать мультсериал по «Крутиксам». Это было задолго до экранизации «Грома», в прошлом или позапрошлом году», — рассказал главный редактор Bubble.

Котков не стал раскрывать подробностей сюжета грядущего комикса, однако заявил, что строится он, вероятно, будет вокруг «Бременских музыкантов».

«Относительно сюжета грядущего комикса — пока много подробностей дать не могу. Мы бы хотели в первую очередь построить сюжет грядущего комикса вокруг первой классной суперкоманды советского пространства — «Бременских музыкантов». На мой взгляд, они настоящие супергерои. А дальше — посмотрим, будем отталкиваться от них. Хотели бы, конечно, сделать мегакрутой кроссовер на западном уровне», — сказал он.

По словам главреда Bubble, в планах издательства — объединить популярных героев из разных мультфильмов. Не исключено, что, например, в одном из комиксов лично «познакомятся» условные Дядя Федор и Крокодил Гена.

«Мне кажется, что реальноcть комикса — она в принципе достаточно фантастическая. Так что — да, эти герои могут пересекаться, встретиться. Понятно, если это позволят юридические права. Но в любом случае это будет классный опыт. Надеюсь, наша фантастическая составляющая и комиксная фантазия позволят сделать просто классную историю с большим количеством разных персонажей. И мы, конечно, хотели бы, чтобы [персонажи разных проектов «Союзмультфильма»] пересекались», — заверил Котков.

Он также подчеркнул, что речь идет именно про пересечение между собой героев «Союзмультфильма» — а не их кроссовер с персонажами Bubble, тем же Майором Громом.

Над сценарием первого комикса по наследию «Союзмультфильма» работают сам главный редактор и Алексей Волков. На его счету, в частности, комиксы «Мир» и «Вор теней». По словам Коткова, коллаборация с мультстудией в идеале должна охватить не только детей, но вообще всю аудиторию вне зависимости от возраста.

«От ностальгирующих людей — то есть возраст 35+ — до детей. Мы бы хотели сделать универсальный проект: примерно 6-12+, но без ограничений, чтобы удовольствие от него могли получить вообще все», — заключил он.

Издательство Bubble наиболее известно по комиксу «Майор Гром». В 2017 году компания выпустила короткометражный фильм по мотивам «Грома», а уже в этом состоялась премьера полнометражного фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», главные роли в котором исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Сергей Горошко, Алексей Маклаков, Дмитрий Чеботарев и другие. Подробнее о картине читайте в интервью Коткова и рецензии «Газеты.Ru».

В числе наиболее известных персонажей «Союзмультфильма» — герои «Ну, погоди!», «Простоквашино», «Винни-Пуха», «Малыша и Карлсона», а также «Чебурашки».

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку