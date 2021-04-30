«Пищеблок», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Любовь, смерть и роботы» и еще 18 сериалов мая

С 1 мая на Sky и в «Амедиатеке»
Сайфай о банде женщин-заключенных, которые пускаются в межгалактические бега на угнанном космическом корабле.
Со 2 мая на FX
Продолжение драматического шоу Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Хор», «Голливуд») об афро- и латиноамериканском дрэг-коммьюнити Нью-Йорка конца XX века.
С 3 мая на Starz и в «Амедиатеке»
Третий сезон антологии по мотивам фильма Стивена Содерберга об проституированных женщинах. Героиней новых серий станет лондонская специалистка по бихевиоризму и предсказательной аналитике Айрис (Джулия Голдани Теллес из «Любовников»), которая по ночам погружается в мир эскорта.
С 4 мая на Disney+
Новый мультсериал про далекую-далекую галактику. Действие шоу развернется между событиями «Войны клонов» и третьим эпизодом саги. В центре сюжета окажется экспериментальный отряд клонов с генетическими мутациями.
С 7 мая на Netflix
Экранизация комиксов Марка Миллара («Kingsman», «Особо опасен», «Пипец») о нескольких поколениях супергероев. Старейшие получили свои силы еще в 1930-е и теперь теряют хватку, тогда как их потомки пытаются выйти из тени предков.
С 7 мая на Apple TV+
Второй выпуск комедийного шоу о команде разработчиков популярной видеоигры, которые теперь возвращаются в офис после карантина и стремятся повторить успех своего хита.
С 9 мая на BBC One / с 10 мая на «Кинопоиске HD»
Романтическая драмеди по мотивам романа Нэнси Митфорд о молодой аристократке и ее кузине, которые мечтают найти свое счастье, пока человечество застыло между Первой и Второй мировыми войнами. В главных ролях — Лили Джеймс («Война и мир», «Темные времена»), Эмили Бичем («Мерлин»), Доминик Уэст («Прослушка») и Эндрю Скотт («Шерлок», «Дрянь»).
С 13 мая на Netflix
Заключительный сезон анимационного сериала по мотивам серии игр о борьбе с Дракулой.
С 14 мая на Netflix
Мини-сериал Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Хор», «Голливуд») о легендарном американском дизайнере Рое Холстоне, создателе бренда Halston. В главной роли — Юэн Макгрегор.
С 14 мая на Netflix
Второй сборник анимационной антологии, которую курируют Дэвид Финчер и режиссер «Дэдпула» Тим Миллер. Новая часть будет вдвое короче первой: вместо 18 короткометражек в нее войдут восемь картин. Российских мультипликаторов в этот раз не будет.
С 14 мая на Amazon Prime Video
Шоу в жанре альтернативной истории от автора «Лунного света» Барри Дженкинса. По сюжету накануне Гражданской войны темнокожая рабыня Кора бежит с хлопковой плантации в штате Джорджия. Ее путь к свободе пролегает через «Подземную железную дорогу» — в реальности так называлась тайная сеть по переброске афроамериканцев с Юга на Север, а в сериале это буквальная чугунка, проходящая под землей.
С 14 мая на Apple TV+
Продолжение милой драмеди о семейной паре, которая решила усыновить ребенка.
С 19 мая на «Кинопоиске HD» Экранизация романа Алексея Иванова («Пищеблок») о советском пионерлагере, кишащем вампирами. Постановкой занимался хоррормейкер Святослав Подгаевский, снявший «Русалку. Озеро мертвых» и «Ягу. кошмар темного леса».
С 19 мая на Kion
Эротическая мелодрама с Дарьей Мороз, которая играет сексологиню с авторской методикой помощи пациентам.
С 21 мая на Amazon Prime Video
Драматическая антология с элементами научной фантастики, размышляющая о том, что значит быть человеком — и что связывает нас друг с другом. В проекте снялись Морган Фриман, Хелен Миррен, Энн Хэтэуэй, Энтони Маки и другие, среди режиссеров — Сэм Тейлор-Джонсон <>i(«Стать Джоном Ленноном», «Пятьдесят оттенков серого») и звезда «Клиники» Зак Брафф.
С 23 мая на Netflix
Долгожданный третий сезон шоу комика Азиза Ансари про неудачливого нью-йоркского актера индийского происхождения.
С 28 мая на Netflix
Заключительный выпуск сериала Чака Лорри («Теория Большого взрыва») о дружбе пожилого актера (Майкл Дуглас) со своим агентом (Алан Аркин).
С 28 мая на Amazon Prime Video
Приключенческий янг-эдалт о молодежи небольшого городка в Техасе. Каждое лето там проводят опасное соревнование среди выпускников. В рамках мероприятия разыгрывается большой денежный приз — билет в светлое будущее вдали от здешней глухомани.
С 27 мая на BritBox / с 28 мая в «Амедиатеке»
Криминальная драма о матери, чей ребенок погиб в ДТП. Героиня преследует виновного, надеясь отомстить, но внезапно все случается без ее участия. Одну из главных ролей в шоу исполнил звезда «Безумцев» и «Чернобыля» Джаред Харрис.
В мае на ТНТ и Premier
Продолжение хитового сериала о тинейджерах, растущих в России 90-х.