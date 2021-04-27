Новое «Заклятие», мюзикл Спилберга, боевик с Микки Рурком: трейлеры недели

«Заклятие 3: По воле дьявола» («The Conjuring: The Devil Made Me Do It»); Майкл Чавес; премьера в России — 10 июня

Очередная часть одной из главных (если не главной вообще) хоррор-франшиз современности. На сей раз исследователям паранормальных явлений в исполнении Патрика Уилсона и Веры Фармиги предстоит разобраться в знаменитом деле Арни Шайенна Джонсона. Судебный процесс над убийцей произошел в реальности и стал одним из самых громких в 20 веке: это был первый случай в истории США, когда сторона защиты уповала на то, что преступление было совершено по указанию дьявола.

«Вестсайдская история» («West Side Story»); Стивен Спилберг; 9 декабря

До сих пор последней режиссерской работой великого Стивена Спилберга был фантастический боевик «Первому игроку приготовиться», вышедший в 2018 году. В декабре постановщик вернется на экраны с киномюзиклом «Вестсайдская история», ремейком одноименного фильма 1961 года. В спилберговской истории о невероятной любви между юношей и девушкой из двух враждебных группировок Нью-Йорка 1950-х годов сыграл Энсел Элгорт («Малыш на драйве»).

«Край света» («Edge of the World»); Майкл Хауссман

Главные роли в приключенческой драме «Край света» исполнили Джонатан Риз Майерс («Тюдоры») и Доминик Монахэн (Мерри из «Властелина колец», Чарли Пэйс из «Остаться в живых»). Фильм основан на реальных событиях и обращается к истории Джеймса Брука — британец, живший в 19 веке, когда-то вдохновил Редьярда Киплинга на рассказ «Человек, который хотел быть королем». Судя по первым впечатлениям, в сюжетном плане лента несколько похожа одновременно и на кэмероновский блокбастер «Аватар», и на «Последнего самурая» с Томом Крузом.

«Кислород» («Oxygène»); Александр Ажа; 12 мая

Франко-американский фэнтезийный триллер от Netflix со звездой «Бесславных ублюдков» Мелани Лоран. По сюжету женщина просыпается в непонятной криогенной камере с ограниченными запасами кислорода. Ключ к спасению скрыт где-то в ее прошлом, но есть проблема — главная героиня потеряла память.

«Здесь сегодня» («Here Today»); Билли Кристал

Комедийная драма о дружбе пожилого комика в исполнении Билли Кристала («Когда Гарри встретил Салли»), у которого постепенно развивается деменция, и молодой певицы, сыгранной Тиффани Хэддиш («Мадам Си Джей Уокер»). Также в каст вошел звезда «Ты» и «Сплетницы» Пенн Бэджли.

«Ночная прогулка» («Night Walk»); Азиз Тази; 17 июня

В следующем году Микки Рурку исполнится 70 лет, но и не думает переставать сниматься. В июне до российских экранах наконец-то дойдет криминальный боевик «Ночная прогулка», в котором, помимо самого обладателя «Золотого глобуса», сыграл Эрик Робертс. Фильм о борьбе человека с тотальной несправедливостью и масштабным заговором, погубившими его жизнь, впервые был показан на Московском кинофестивале еще в 2019 году.