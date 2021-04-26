«Никогда не проявлял агрессии»: режиссер вступилась за Паля на фоне скандала с избиением

Режиссер Нигина Сайфуллаева усомнилась в том, что Александр Паль способен стать инициатором драки. Актер и постановщица ранее работали вместе — в частности, Паль исполнил главную роль в ее «Верности» 2019 года.

«Я ничего не слышала еще об этом. Не знаю, что там была за ситуация, Саша в подобном не был замечен и никогда не проявлял никаких агрессий», — отметила Сайфуллаева в беседе с «Газетой.Ru».

Иное мнение высказал сосед актера в разговоре с Пятым каналом. По словам мужчины, Паль живет в их доме чуть меньше года и уже успел создать о себе впечатление человека конфликтного, любителя ночных вечеринок с друзьями.

Реклама

«Себя ведет так нагловато. Ставит машину — где хочет. Тут места распределены. Нагло», — сказал сосед, имя которого источник не приводит.

Отмечается также, что инцидент произошел как раз рядом с домом артиста в центре Москвы, предположительно — 23 апреля.

Спустя некоторое время хоккеист Кевин Антипов, пострадавший в драке, заявил о том, что после празднования дня рождения своего отца он был избит в центре Москвы. В числе предполагаемых обидчиков он назвал актера Александра Паля — об этом написали СМИ, не цитируя прямую речь спортсмена. Параллельно в сети появилась информация, что среди участников конфликта был писатель и журналист Михаил Зыгарь. Впоследствии эта информация не подтвердилась.

26 апреля журналисты со ссылкой на инсайдеров в правоохранительных органах сообщили о возбуждении уголовного дела по факту получения спортсменом серьезных травм. При этом возбуждено дело пока что в отношении неустановленного лица, поскольку пока неизвестно точно, кто именно избил хоккеиста.

Telegram-канал Mash утверждает, что медики челюстно-лицевой хирургии назначили хоккеисту пластическую операцию, чтобы устранить косметический дефект в результате перелома правой скулы. Реабилитация займет не менее семи дней, которые он проведет в клинике.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил о том, что Паль и Данил Иванов, еще один возможный участник драки, 25 апреля были вызваны на допрос, однако отказались дать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»). После этого их отпустили под подписку о невыезде. В настоящий момент полиция ищет третьего участника нападения — сообщается, что это может быть водитель Паля.

По сведениям портала Life, в разговоре с представителями правоохранительных органов Паль назвал причиной конфликта то, что пьяный Антипов пытался справить нужду рядом с машиной, в которой сидели актер и его друзья. Другие источники со ссылкой на пострадавшего утверждают, что в состоянии опьянении в момент инцидента находился сам актер.

Александр Паль родился в 1988 году в Челябинске. Будучи актером Московского академического театра имени Маяковского, Паль известен по ролям в фильмах «Хардкор» и «Никто» режиссера Ильи Найшуллера, а также участию в сериале «Вы все меня бесите». В 2015 году на кинофестивале «Кинотавр» его наградили за лучшую мужскую роль в фильме «Тряпичный союз». 25 апреля, когда СМИ распространили информацию о драке, Паль получил кинопремию «Ника» за роль в фильме «Глубже». Церемонию артист пропустил.

По сообщению пресс-службы хоккейного ЦСКА, Кевин Антипов расторг контракт с командой в 2016-м году. За основную команду он не выступал, сейчас в профессиональных коллективах не играет.