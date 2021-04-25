Пьяная драка: СМИ сообщают о стычке актера Александра Паля и экс-хоккеиста ЦСКА

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, хоккеист Кевин Антипов в ходе драки получил переломы лицевых костей, также ему повредили глаз.

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«В полицию поступило заявление от бывшего хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова, в котором он сообщил, что трое неизвестных напали на него в центре Москвы и избили. По словам пострадавшего, среди них был актер Александр Паль. Сейчас подозреваемые находятся в полиции», — заявил инсайдер.

Сам актер на момент публикации не ответил «Газете.Ru» на просьбу прокомментировать данные сообщения. Однако в разговоре с Life он подчеркнул, что слышит о такой истории впервые.

«Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые», — сказал артист.

При этом издание подчеркивает, что конфликт между Палем и Антиповым действительно произошел, но спровоцировал его именно хоккеист, который был пьян. Telegram-канал 112 утверждает, что незадолго до стычки хоккеист праздновал день рождения отца — и защищаться не мог. Также в СМИ рассматриваются версии, согласно которым в состоянии опьянения все же находился актер — и виновником происшествия является он.

Одним из первых об инциденте сообщил РЕН ТВ. В материале о предполагаемой драке с участием Паля говорилось, что по итогам случившегося спортсмен попал в больницу с серьезными травмами. Позднее в сети опубликовали фотографии пострадавшего, также сообщалось, что Паля в связи с произошедшим доставили в полицию. Кроме того, СМИ распространили комментарий самого Антипова (правда, без прямой речи): судя по публикациям, хоккеист уверен, что Паль «вел себя неадекватно» и мог находится в состоянии опьянения — в том числе наркотического. В прессе, ссылаясь на спортсмена, также написали, что злоумышленники якобы «подкрались к нему незаметно и нанесли мощный удар», от которого игрок упал на землю.

Помимо прочего, была опубликована запись с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из подъездов, — на ней запечатлен Паль. Якобы она была сделана «недалеко от места, где напали на хоккеиста», в тот же день. Сам инцидент, как предполагается, произошел еще 23 апреля.

Позднее в Telegram появились предположения касательно других участников конфликта. Якобы одним из них был писатель и журналист Михаил Зыгарь. На вопрос «Газеты.Ru» о его причастности к избиению хоккеиста Зыгарь не ответил. Называются и другие имена — некого Дмитрия Иванова, а также водителя актера.

32-летний Александр Паль является одним из самых знаменитых российских актеров. На его счету роли в таких проектах, как «Горько!», «Ёлки 1914», «Парень с нашего кладбища», «Хороший мальчик», «Про любовь. Только для взрослых», «Толя-робот», «Глубже!», «Верность» и «Никто».

Что касается 25-летнего Кевина Антипова, то он в свое время играл за ряд североамериканских клубов (среди них нет команд НХЛ), а также в российских Молодежной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге. Кроме того, хоккеист выступал за юниоров ЦСКА. По информации спортивных СМИ, с 2016 года он не числится в профессиональных командах.

Комментируя инцидент, в пресс-службе хоккейного ЦСКА подчеркнули, что контракт с командой хоккеист расторг еще пять лет назад.

«Антипов уже пять лет назад расторг контракт с ХК ЦСКА, к нашему клубу отношения не имеет. Он играл за молодежную команду ХК ЦСКА всего полгода, после чего перестал быть нашим хоккеистом», — сказали представители клуба.