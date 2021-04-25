«Неуместный трах, или Безумное порно» — скандальная комедия про слитое видео

Домашнее видео. Женщина в карнавальной маске лежит на кровати. Камера — у мужчины в руках, категория «POV». Сперва все кажется более-менее целомудренным. Затем почти весь экран заполняет головка эрегированного члена. Вскоре пенис оказывается у женщины во рту, удовлетворяя ее настойчивые требования. Затем — вагинальная пенетрация, догги-стайл.

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Примерно так выглядит пролог «Неуместного траха, или Безумного порно» — румынской драмеди, победившей на кинофестивале в Берлине. По некоторому совпадению ровно в этот момент заканчивается увлекательная часть ленты — так что лучше не спешить возбуждаться. Далее следуют три главы не самого очевидного содержания. Первая посвящена гнусно снятым шатаниям главной героини по тонущему в рекламе городу.

Последнее обстоятельство интересует всех причастных больше остального: камера издевательски долго рассматривает вывески и прочую чепуху; как-то так, надо полагать, смотрелись бы «Дозоры» Тимура Бекмамбетова, случись у оператора инсульт. Из любопытного: в одном кадре можно заметить агитационный куб с портретом Влада Войкулеску, который стал врио министра здравоохранения после коррупционного скандала, описанного в документалке «Коллектив» (она сейчас номинирована на «Оскар» в двух категориях), а потом его партия проиграла местной «Единой России». Такой вот детерминизм.

close Кадр из фильма «Неудачный трах, или Безумное порно» (2021) Кадр из фильма «Неудачный трах, или Безумное порно» (2021) Bord Cadre Films

Другая глава целиком состоит из анекдотов, глубокомысленных цитат и остроумных заметок на полях на отвлеченные вроде бы темы. Фрагмент слеплен по принципу словаря, и в этом месте тянет совершить редакторский набег на алфавит. Пара пунктов — «Иисус» и «минет» — и правда смешные, остальные похожи на выжимку из фейсбук-ленты человека со всеми симптомами 45-летия, перенесенного в тяжелой форме. В иной ситуации это, вероятно, могло бы развеселить, но, честно говоря, пока хватает ада в самом фейсбуке.

Все это, понятно, и должно раздражать, искусство не обязано быть приятным и так далее, к тому же режиссер Раду Жуде еще и эпизодический документалист. Однако на деле такие мытарства быстро утомляют, а в конечном итоге — просто изуверски растягивают хронометраж. Если уж браться за «Неуместный трах», то, в принципе, можно опаздывать на сеанс сразу на час (ну или уходить после первых пяти минут, тут уж каждому свое), в третьей главе как раз заново и почти целиком покажут порно из вступления, там же наконец проснется сюжет.

Он такой: Эми (Катя Паскарю), учительницу истории из престижной школы, вызывают на собрание с разъяренными родителями. Те будут решать дальнейшую судьбу женщины, чей интимный ролик оказался в интернете и, по мнению некоторых, страшно травмировал несчастных детей. Детей, разумеется, никто не спрашивает, да и саму Эми мало кто хочет слушать. Героиня, впрочем, не намерена легко сдаваться — и пытается дать разъяренным (и двуличным) родителям отпор.

close Кадр из фильма «Неудачный трах, или Безумное порно» (2021) Кадр из фильма «Неудачный трах, или Безумное порно» (2021) Bord Cadre Films

Из этого третьего акта, чье действие разворачивается в школьном дворе с кислотненьким освещением, может, вышла бы симпатичная короткометражка. Сам фильм характеризует последний фрагмент как ситком, но больше происходящее походит на комедию нравов: всякие небожители, среди которых, например, священник, военный и пилот, с полчаса поливают Эми грязью и чуть ли не линчуют, на своем примере демонстрируя все пороки румынского (да и не только) общества, как раз те, что предварительно разжевывались во второй главе; от сексизма до расизма, от токсичного пуританства до конспирологического мышления. Заканчивается все тремя финалами, видимо, на выбор: для порядка не будем раскрывать их содержания, но там все достаточно предсказуемо и бессмысленно.

Не вполне ясно, как «Неуместный трах» собираются прокатывать в России при текущем законодательстве. На Московском фестивале ленту крутили без купюр; опыт коллективного просмотра полноценного порно на большом экране, надо сказать, вещь интересная, хотя не то чтобы без этого жизнь была тусклее. Этот фильм — порождение эпохи локдаунов (имеется набор шуток по теме), и, если честно, в кинотеатрах ему не место. Не из-за хулиганской даже провокационности, преследующей смутные цели (мы тут не ханжи, порно так порно), а просто потому, что внутри небольшого дисплея, где хотя бы есть опция паузы, ему должно быть комфортнее (это подтверждают онлайн-зрители Берлинале). Однако и проще, и дешевле будет заглянуть на порнхаб, а потом окунуться в чей-нибудь, опять же, фейсбук: впечатления, скорее всего, будут примерно те же. Разве что без лейбла престижного киносмотра, но что поделать.