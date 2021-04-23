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ММКФ снял с программы гей-драму о фанатах. Теперь режиссеру угрожают болельщики «Спартака»

Режиссер «Фанатов» предположил, почему фильм сняли с программы ММКФ

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Кадр из фильма «Фанаты» (2020) Кадр из фильма «Фанаты» (2020)
Кадр из фильма «Фанаты» (2020)

Кадр из фильма «Фанаты» (2020)

mmkf.ru
Режиссер Сева Галкин сообщил «Газете.Ru», что столкнулся с угрозами из-за фильма «Фанаты». За день до открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ) картину убрали из программы короткого метра без объяснения причин. Сюжет ленты основан на реальных событиях и рассказывает, как двое скинхедов (их прототипы были фанатами «Спартака» и ЦСКА) грабят и убивают геев. Но к середине фильма выясняется, что главных героев связывают любовные отношения.
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По словам Севы Галкина, сообщения с угрозами стали появляться после того, как спортивные ресурсы написали о снятии фильма с показа ММКФ. Большинство из них содержатся в комментариях к роликам на YouTube, посвященным обсуждению «Фанатов».

«Угрозы пошли сегодня ночью (смеется). После того как на сайтах спортивных новостей появился репост о фильме, — сообщил «Газете.Ru» режиссер. — Помимо каких-то общих, глупых, детских комментариев — вроде «да ты не встречался с реальными фанатами «Спартака» и угроз «встречу — урою» — других не встречал».

Галкин рассказал, что с ним в соцсетях связывались фанаты клуба «Спартак». По его словам, они были расстроены тем, что двое друзей-болельщиков в фильме геи. Но, как отметил постановщик, претензии собеседников отпали, когда они узнали, что сюжет основан на реальных событиях.

«Они с болью воспринимают спартаковское унижение, я им даже сочувствую. Но дело в том, что это достоверная история, об этом [деле] было написано в СМИ. Тогда я присылаю этим болельщикам решение Мосгорсуда, и они мне пишут, что ничего не поделаешь. Некоторые даже извиняются, мол, не серчай, просто обидно», — добавил Галкин.

«Газета.Ru» также связалась с известными в футбольных кругах фанатами «Спартака» — Денисом Мацкевичем, Максимом Каротиным и Валентином Коршуновым. Двое из них ничего не слышали о фильме. Третий заявил, что ему «неинтересна» эта тема.

При этом Галкин подчеркнул, что в фильме тема футбола играет лишь роль «фона». «Газета.Ru» посмотрела «Фанатов» и также обнаружила, что о футбольном увлечении героев становится понятно лишь из того, что у одного из них есть татуировка лого «Спартака», а на стенах квартиры развешены плакаты спортивного клуба.

«Возможно, всех вводит в заблуждение название, — считает Галкин. — Оно возникло на этапе, когда мы только готовили фильм и собирали деньги на краудфандинге». По его словам, в процессе производства он думал изменить название, но по итогу посчитал, что оно «цепляет».

«Сама тема фанатства — это просто фон. То, что им нравятся тачки и они занимаются спортом, — фон. Но так получилось, что фильм уже был заявлен для акционеров на краудфандинге, название «Фанаты» с тех пор сохранилось», — пояснил режиссер.

Согласно Галкину, «Фанаты» — фильм «об атмосфере, в которой находится российская общественность», о пропаганде и социальном расслоении.

22 апреля режиссер сообщил, что его ленту убрали из программы короткого метра ММКФ без объяснения причин.

На следующий день «Фанатов» должны были показать в Центральном доме кино в Москве. Позднее куратор программы Ирина Павлова заявила, что фильм попал в список по ошибке. О том, что он указан в афише, кинокритик узнала от руководителей фестиваля. Павлова добавила, что не считает фильм «шедевром всех времен и народов», поэтому не стала за него «бороться».

В свою очередь Галкин не исключает, что руководству ММКФ могло не понравиться, как в фильме изображена «российская действительность». В частности, здесь герои смотрят по телевизору то сюжеты про войну на Донбассе, то про «загнивающий Запад» и гей-парады. Автор «Фанатов» также обратил внимание, что в программе фестиваля есть эстонский фильм «Жар-птица» на тему ЛГБТ.

«Но если у меня об этом в синопсисе битым словом написано, то у «Жар-птицы» завуалировано (в описании говорится об «опасных отношениях между солдатом и пилотом — прим. «Газета.Ru»), — сказал он. — Мы можем только гадать. Исходя из того, что в моем фильме есть ЛГБТ, может, это сработало в мозгу. Может быть, из-за того, что в «Фанатах» недостаточно лояльно изображена российская действительность».

В основу фильма «Фанаты» легла реальная история.

В 2016 году двое молодых людей были арестованы за убийство шестерых мужчин в парках. Они причисляли к себя к скинхедам, а также болели за футбольные команды «Спартак» и ЦСКА. По данным следствия, молодые люди знакомились в парках со случайными прохожими, которые, по их мнению, напоминали геев, убивали их и затем грабили. В то же время, как писало Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, один из преступников на допросе признался, что их с другом связывали романтические отношения.

Зюзинский суд завел на них дела по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц» и «Разбойное нападение». Следствию удалось установить только шесть убийств. При этом один из преступников на допросе заявил, что их было более десяти. Их приговорили к 17 и 15 годам лишения свободы.

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