«Плачу от счастья»: Голливуд о суде над убийцей Джорджа Флойда

Телеведущая и продюсер Опра Уинфри сообщила, что почувствовала облегчение после того, как Дерека Шовена признали виновным по всем трем уголовным статьям — убийство второй степени, непредумышленное убийство второй степени и убийство третьей степени:

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«Я не ожидала, что буду плакать от счастья в момент оглашения вердикта. Я благодарна свидетелям и присяжным».

«Начало... Маленькое зерно надежды на наше будущее», — написала в свою очередь Мэрайя Кэри в Twitter.

A beginning.. a small grain of hope for our future. — Mariah Carey (@MariahCarey) April 20, 2021

Певица также репостнула твит бывшего президента США Барак Обамы. С начала акций протеста «Black Lives Matter» (BLM) политик выступал за тщательное расследование смерти Джорджа Флойда. В своем обращении Обама похвалил присяжных, но отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом.

«Сегодня присяжные поступили правильно. Но истинная справедливость требует гораздо большего. Мы с Мишель [супруга Обамы] молимся за близких Флойда. Мы выражаем поддержку всем тем, кто стремится гарантировать каждому американцу полное соблюдение его прав как гражданина, в чем было отказано Джорджу и многим другим», — поделился Обама.

Today, a jury did the right thing. But true justice requires much more. Michelle and I send our prayers to the Floyd family, and we stand with all those who are committed to guaranteeing every American the full measure of justice that George and so many others have been denied. pic.twitter.com/mihZQHqACV — Barack Obama (@BarackObama) April 20, 2021

Слова поддержки близким Флойда также выразили Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки, актриса Виола Дэвис, номинантка премии «Золотой глобус» за ленту «Скандал» Керри Вашингтон, певица Кэти Перри и звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт.

Justice. Sending love to George Floyd's family and friends. — Chris Evans (@ChrisEvans) April 20, 2021

«Правосудие. Передаю свою любовь семье Джорджа Флойда и его друзьям»

GUILTY!!!! As it should be!! Now....Rest In Peace George Floyd. Rest. You and your family have been vindicated. #SayHisName

@4NIKKOLAS pic.twitter.com/DgVFG7UVPF — Viola Davis (@violadavis) April 20, 2021

«Виновен! Так и должно было произойти. Покойся с миром, Джордж Флойд. Тебя и твою сегодня реабилитировали»

A guilty #verdict. But this fight for justice is not over. We have a lot of work to do. There is more fight ahead of us. But RIGHT NOW please take CARE of yourself. And let's take care of each other. Prayers and love to the family of #GeorgeFloyd. — kerry washington (@kerrywashington) April 20, 2021

«Его признали виновным. Однако на этом борьба за справедливость не заканчивается. У нас еще много работы, впереди еще бой. Но сейчас, пожалуйста, берегите себя. Мои молитвы и любовь семье Джорджа»

Ведущий американской программы The Late Show Стивен Кольбер (принимал участие в «Вечернем Урганте» в 2017 году) напомнил, что в США правоохранители систематически нарушают права темнокожих.

«Трудно праздновать, когда пострадавший мертв. Но есть чувство облегчения, что, по крайней мере, эта несправедливость не отметилась безразличием со стороны правосудия. Человеку грозит ответственность, — говорится в заявлении Кольбера, опубликованном в NY Times. — Но достижение справедливости — гораздо более трудная задача. Чрезмерный надзор полицейских и системный расизм идут рука об руку в Америке. Я надеюсь, это шаг к будущему, в котором полиция будет нести ответственность за свои действия».

Вслед за Кольбером Вупи Голдберг не поддержала всеобщего ликования на тему суда над Шовином. «Здесь нет победителей», — написал актриса.

Guilty Guilty Guilty... No one wins.. George Floyd is still gone..and finally someone was responsible... Derek Chauvin — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) April 20, 2021

Певец и актер Джастин Тимберлейк, в свою очередь, отметил, что «в огромной череде несправедливостей по отношению к темнокожему сообществу» суд над полицейским — первый шаг на пути к исправлению системы.

«Работа еще не закончена. Гораздо больше семей ждут правосудия», — подчеркнул артист.

Карди Би оказалась немногословна. «Исторически», — отреагировала рэперша в Twitter. В таком же ключе высказалась ведущая Эллен Дедженерес:

Justice. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) April 20, 2021

Певица Бейонсе призвала поклонников молиться за семью Флойда и за всех темнокожих, пострадавших от рук полицейских.

«После стольких лет ошибочного правосудия сегодня — по-настоящему хороший день. Я призываю всех молиться за близких Джорджа Флойда и за все семьи, которые жаждут справедливости по отношению к своим родным, ставшим жертвами многолетнего неравенства», — говорится в сообщении исполнительницы, опубликованном на ее официальном сайте.