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«Плачу от счастья»: Голливуд о суде над убийцей Джорджа Флойда

Опра Уинфри и Крис Эванс поддержали решение присяжных по делу Джорджа Флойда

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Мэрайя Кэри, Джастин Тимберлейк, Опра Уинфри (коллаж) Мэрайя Кэри, Джастин Тимберлейк, Опра Уинфри (коллаж)
Мэрайя Кэри, Джастин Тимберлейк, Опра Уинфри (коллаж)

Мэрайя Кэри, Джастин Тимберлейк, Опра Уинфри (коллаж)

Global Look Press
Экс-полицейского Дерека Шовина признали виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Ему грозит до 40 лет тюрьмы, приговор вынесут в июне. «Газета.Ru» рассказывает, как в Голливуде отреагировали на решение присяжных.
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Телеведущая и продюсер Опра Уинфри сообщила, что почувствовала облегчение после того, как Дерека Шовена признали виновным по всем трем уголовным статьям — убийство второй степени, непредумышленное убийство второй степени и убийство третьей степени:

«Я не ожидала, что буду плакать от счастья в момент оглашения вердикта. Я благодарна свидетелям и присяжным».

«Начало... Маленькое зерно надежды на наше будущее», — написала в свою очередь Мэрайя Кэри в Twitter.

Певица также репостнула твит бывшего президента США Барак Обамы. С начала акций протеста «Black Lives Matter» (BLM) политик выступал за тщательное расследование смерти Джорджа Флойда. В своем обращении Обама похвалил присяжных, но отметил, что нельзя останавливаться на достигнутом.

«Сегодня присяжные поступили правильно. Но истинная справедливость требует гораздо большего. Мы с Мишель [супруга Обамы] молимся за близких Флойда. Мы выражаем поддержку всем тем, кто стремится гарантировать каждому американцу полное соблюдение его прав как гражданина, в чем было отказано Джорджу и многим другим», — поделился Обама.

Слова поддержки близким Флойда также выразили Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки, актриса Виола Дэвис, номинантка премии «Золотой глобус» за ленту «Скандал» Керри Вашингтон, певица Кэти Перри и звезда «Ривердейла» Лили Рейнхарт.

«Правосудие. Передаю свою любовь семье Джорджа Флойда и его друзьям»

«Виновен! Так и должно было произойти. Покойся с миром, Джордж Флойд. Тебя и твою сегодня реабилитировали»

«Его признали виновным. Однако на этом борьба за справедливость не заканчивается. У нас еще много работы, впереди еще бой. Но сейчас, пожалуйста, берегите себя. Мои молитвы и любовь семье Джорджа»

Ведущий американской программы The Late Show Стивен Кольбер (принимал участие в «Вечернем Урганте» в 2017 году) напомнил, что в США правоохранители систематически нарушают права темнокожих.

«Трудно праздновать, когда пострадавший мертв. Но есть чувство облегчения, что, по крайней мере, эта несправедливость не отметилась безразличием со стороны правосудия. Человеку грозит ответственность, — говорится в заявлении Кольбера, опубликованном в NY Times. — Но достижение справедливости — гораздо более трудная задача. Чрезмерный надзор полицейских и системный расизм идут рука об руку в Америке. Я надеюсь, это шаг к будущему, в котором полиция будет нести ответственность за свои действия».

Вслед за Кольбером Вупи Голдберг не поддержала всеобщего ликования на тему суда над Шовином. «Здесь нет победителей», — написал актриса.

Певец и актер Джастин Тимберлейк, в свою очередь, отметил, что «в огромной череде несправедливостей по отношению к темнокожему сообществу» суд над полицейским — первый шаг на пути к исправлению системы.

«Работа еще не закончена. Гораздо больше семей ждут правосудия», — подчеркнул артист.

Карди Би оказалась немногословна. «Исторически», — отреагировала рэперша в Twitter. В таком же ключе высказалась ведущая Эллен Дедженерес:

Певица Бейонсе призвала поклонников молиться за семью Флойда и за всех темнокожих, пострадавших от рук полицейских.

«После стольких лет ошибочного правосудия сегодня — по-настоящему хороший день. Я призываю всех молиться за близких Джорджа Флойда и за все семьи, которые жаждут справедливости по отношению к своим родным, ставшим жертвами многолетнего неравенства», — говорится в сообщении исполнительницы, опубликованном на ее официальном сайте.

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