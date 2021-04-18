Что посмотреть (и пересмотреть) на Московском кинофестивале

Что посмотреть

«Бистро» («Dainâ»)

Реж. Мика Нинагава / Япония

Программа «Кинорежиссерки нашего времени»

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close Кадр из фильма «Бистро» (2019) Кадр из фильма «Бистро» (2019) ENZO

Криминальная лента про неприкаянную девушку, которая устраивается официанткой в необычное бистро, — им владеет шеф-повар и по совместительству бывший киллер, а обслуживают в заведении исключительно профессиональных убийц.

«Девушки старого города» («Tù zi bào lì»)

Реж. Шэнь Юй / Китай

Программа «Кинематограф Китая. Женский взгляд»

close Кадр из фильма «Девушки старого города» (2020) Кадр из фильма «Девушки старого города» (2020) Laurel Films

17-летнюю школьницу, живущую с отцом и мачехой, вдруг навещает биологическая мать, которая ушла почти сразу после рождения девочки. Счастливое воссоединение омрачают финансовые проблемы женщины — она задолжала крупную сумму местным гангстерам. Одну из ролей в неонуаре исполнила Реджина Вань из «Озера диких гусей».

«Дуров»

Реж. Родион Чепель / Россия

Конкурс документального кино

close Кадр из фильма «Дуров» (2021) Кадр из фильма «Дуров» (2021) Амурские волны

Док о создателе «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове, который уже успел посмотреть сам Дуров, — режиссер картины Родион Чепель специально ездил встречаться с ним в Дубай. Как именно предприниматель оценивает ленту, неизвестно.

«Контейнер» (сериал)

Реж. Максим Свешников / Россия

Программа «Специальные показы»

close Кадр из сериала «Контейнер» (2021) Кадр из сериала «Контейнер» (2021) Start

Драма о женщине, зарабатывающей суррогатным материнством. На последних месяцах беременности она, вопреки общепринятым процедурам, поселяется в доме заказчиков — чиновника и его супруги, что приводит к тяжелым последствиям для всех участников процесса. В сериале снялись Оксана Акиньшина, Филипп Янковский и Мария Фомина, режиссером выступил Максим Свешников («257 причин, чтобы жить»).

«Кофейня в поле» («Huāngyě kāfēi guǎn»)

Реж. Сяофань Ши / Китай

Основной конкурс

close Кадр из фильма «Кофейня в поле» (2020) Кадр из фильма «Кофейня в поле» (2020) Echobirds Films

Юная Юаньфань после трех лет в Шанхае возвращается в родной городок и устраивается кассиршей на заправку. Наметившиеся серые будни прерывает неожиданная находка: Юаньфань и ее подруга натыкаются на упавшую советскую космическую капсулу, которая становится их укромным местом, чтобы помечтать о будущей жизни в мегаполисе.

«Кровопийцы» («Blutsauger»)

Реж. Юлиан Радльмайер / Германия

Основной конкурс

close Кадр из фильма «Кровопийцы» (2021) Кадр из фильма «Кровопийцы» (2021) Faktura Film

В конце 1920-х годов советского рабочего Левушку берут на роль Троцкого в картине Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Однако во время производства ленты госдеятель впадает в немилость у Сталина, и персонажа вырезают из фильма. После этого Левушка, мечтающий об актерской карьере, пытается бежать из СССР в Голливуд, но по дороге застревает на престижном немецком курорте у Балтийского моря. Который оказывается заполнен буржуазными вампирами. Герой, сам скрывающийся под личиной аристократа, безнадежно влюбляется в одну из кровопийц — эксцентричную миллионершу и владелицу фабрики. Всплеск чувств приводит к самым неожиданным последствиям.

«Мисс Маркс» («Miss Marx»)

Реж. Сюзанна Никкьярелли / Бельгия, Италия

Программа «8 ½ фильмов»

close Кадр из фильма «Мисс Маркс» (2020) Кадр из фильма «Мисс Маркс» (2020) Vivo Film

Карл Маркс был отцом социализма, трудовой теории стоимости — и Элеоноры. Младшая дочь автора «Капитала» одной из первых связала социализм с феминизмом, боролась за права женщин и запрет детского труда. В 1883 году Элеонора познакомилась с английским политиком Эдвардом Эвелингом, и эта встреча изменила всю ее жизнь. Главные роли в фильме исполнили Ромола Гарай (сериал «Эмма») и Патрик Кеннеди («Ход королевы»).

«Неудачный трах, или Безумное порно» («Babardeala cu bucluc sau porno balamuc»)

Реж. Раду Жуде / Румыния

Программа «Фильмы, которых здесь не было»

close Кадр из фильма «Неудачный трах, или Безумное порно» (2021) Кадр из фильма «Неудачный трах, или Безумное порно» (2021) Bord Cadre Films

Лента — победитель Берлинале-2021. По сюжету карьера школьной учительницы Эми оказывается под угрозой, когда в сеть попадает ее интимное видео. Вынужденная встретиться с разъяренными родителями, которые требуют ее увольнения, героиня решает не сдаваться.

«Последние слова» («Last Words»)

Реж. Джонатан Носситер / Франция, Италия

Программа «Фильмы, которых здесь не было»

close Кадр из фильма «Последние слова» (2020) Кадр из фильма «Последние слова» (2020) Rai Cinema

Картина, отобранная для прошлогоднего Каннского фестиваля, который так и не состоялся. В 2085 году Земля претерпевает последствия экологической катастрофы, из-за которой погибла значительная часть человечества. Юноша обнаруживает в парижской квартире старые пленки из легендарной синематеки в Болонье. Вместе с владельцем этих сокровищ, бывшим режиссером, герой отправляется в Афины на поиски выживших и организует там самопальный кинотеатр. Среди задействованных в «Последних словах» артистов — Стеллан Скарсгард, Ник Нолти, Шарлотта Рэмплинг и Альба Рорвахер.

«Святой Нарцисс» («Saint-Narcisse»)

Реж. Брюс Лабрюс / Канада

Программа «Молодые и красивые»

close Кадр из фильма «Святой Нарцисс» (2020) Кадр из фильма «Святой Нарцисс» (2020) Six Island Productions

У 22-летнего Доминика есть фетиш — он сам. Герой всю жизнь прожил без матери, будучи уверенным, что она мертва. Но однажды выясняется, что это не так, и более того — у Доминика есть брат-близнец. Когда они наконец находят друг друга, между ними завязываются сложные романтические отношения.

«Собака не перестанет лаять» («El perro que no calla»)

Реж. Ана Кац / Аргентина

Программа «Эйфория изоляции»

close Кадр из фильма «Собака не перестанет лаять» (2020) Кадр из фильма «Собака не перестанет лаять» (2020) Laura Cine

Себастьян, мужчина 30 с чем-то лет, меняет одну подработку за другой, что сильно его огорчает, — на самом деле он стремится лишь любить и пользуется каждой выпавшей возможностью. Его жизнь существенно меняется в ходе ряда странных и абсурдных происшествий — и все это на фоне мира, который подбирается к грани апокалипсиса.

«Туве» («Tove»)

Реж. Зайда Бергрот / Швеция, Финляндия

Программа «Мир искусств»

close Кадр из фильма «Туве» (2020) Кадр из фильма «Туве» (2020) Anagram

Байопик шведско-финской писательницы и иллюстраторки Туве Янссон. Сюжет охватывает ранние годы ее жизни (от Второй мировой до середины 50-х), на которые пришлись знакомства с театральной режиссеркой Вивикой Бэндлер и журналистом Атосом Виртаненом, а также создание главного детища Янссон — книжной серии о муми-троллях.

«Ужас в 61» («The Scary of Sixty-First»)

Реж. Даша Некрасова / США

Программа «Эйфория изоляции»

close Кадр из фильма «Ужас в 61» (2021) Кадр из фильма «Ужас в 61» (2021) Stag Pictures

«Ужас в 61» — режиссерский дебют актрисы Даши Некрасовой, американки белорусского происхождения, которая получила известность в 2018 году после вирусного интервью с сотрудницей ультраправого сайта InfoWars (та пыталась выяснить у девушки, почему она придерживается социалистических взглядов). По сюжету хоррора две студентки заселяются в квартиру на Манхэттене и выясняют, что апартаменты таят мрачные секреты, — раньше здесь жил миллиардер-педофил Джеффри Эпштейн.

«Фритци — Чудесная история о воссоединении Германии» («Fritzi — Eine Wendewundergeschichte»)

Реж. Ральф Кукула, Маттиас Брун / Чехия, Бельгия, Люксембург, Германия

Программа «Специальные показы»

close Кадр из мультфильма «Фритци — Чудесная история о воссоединении Германии» (2019) Кадр из мультфильма «Фритци — Чудесная история о воссоединении Германии» (2019) Balance Film GmbH

Восточная Германия, 1989 год. Семья Софи, подруги 12-летней Фритци, уезжает на отдых в Венгрию и оставляет девочке своего пса Спутника. Однако когда к началу учебного года они не возвращаются, Фритци и ее новый друг сами отправляются на поиски.

«76 Дней» («76 Days»)

Реж. Хао У, Вэйси Чэнь / США, Китай

Программа «Свободная мысль. Программа документального кино»

close Кадр из фильма «76 Дней» (2020) Кадр из фильма «76 Дней» (2020) Esquire China

Документальный фильм о двух с лишним месяцах жизни больницы в городе Ухане, который был заблокирован 23 января прошлого года из-за разгоревшейся эпидемии коронавируса.

Что пересмотреть

«Весна, лето, осень, зима... и снова весна» («Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom»)

Реж. Ким Ки Дук / Южная Корея

Программа «Ким Ки Дук. Послесловие»

close Кадр из фильма «Весна, лето, осень, зима... и снова весна» (2003) Кадр из фильма «Весна, лето, осень, зима... и снова весна» (2003) Cinesoul

Культовая лента о двух монахах, живущих в плавучей хижине посреди озера. Ленту «Весна, лето, осень, зима... и снова весна» покажут в рамках ретроспективы, посвященной творчеству Ким Ки Дука, — режиссер, неоднократно обвиненный в сексуальном насилии, скончался в декабре 2020 года от осложнений, вызванных COVID-19.

«Жюль и Джим» («Jules et Jim»)

Реж. Франсуа Трюффо / Франция

Программа «Кирилл Разлогов. Фильмы моей жизни»

close Кадр из фильма «Жюль и Джим» (1962) Кадр из фильма «Жюль и Джим» (1962) Les Films du Carrosse

Третий фильм Франсуа Трюффо — история любви двух друзей, австрийца и француза, к одной девушке, которая разворачивается накануне Первой мировой войны.

«И целого мира мало» («The World Is Not Enough»)

Реж. Майкл Эптед / США, Великобритания

Программа «Майкл Эптед»

close Кадр из фильма «И целого мира мало» (1999) Кадр из фильма «И целого мира мало» (1999) Danjaq Productions

19-я часть бондианы — предпоследняя с участием Пирса Броснана. В ней агент 007 сражается с террористом, который стремится захватить все нефтяные ресурсы Земли. Вместе с Броснаном в картине снялись Софи Марсо, Роберт Карлайл, Дэнис Ричардс и Джуди Денч.

«Империя чувств» («Ai no korīda»)

Реж. Нагиса Осима / Япония, Франция

Программа «Кирилл Разлогов. Фильмы моей жизни»

close Кадр из фильма «Империя чувств» (1976) Кадр из фильма «Империя чувств» (1976) Argos Films

Знаменитая порнодрама об экстремальных отношениях мещанина и служанки в Токио 1930-х.

«Печать зла» («Touch of Evil»)

Реж. Орсон Уэллс / США

Программа «Кирилл Разлогов. Фильмы моей жизни»

close Кадр из фильма «Печать зла» (1958) Кадр из фильма «Печать зла» (1958) Universal International Pictures

Легендарный нуар — один из последних классических представителей жанра, история о жителях небольшого городка на американо-мексиканской границе, который терзают наркоторговцы и продажные полицейские.