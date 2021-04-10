Афроамериканская история ужасов: сериал «Они» — антология о кошмарах расизма

1953 год, США. Пережив страшную трагедию, семья Эмори, как и многие другие чернокожие в тот период, переезжает из Северной Каролины, где еще господствуют законы Джима Кроу, в солнечную Калифорнию. Герои поселяются в Комптоне — тогда еще престижном и полностью белом районе Лос-Анджелеса с идеальными газонами и чистыми тротуарами. Местные, разумеется, этому категорически не рады и решают любой ценой вынудить новых соседей убраться восвояси. В то же время на голову Эмори сваливается еще одна беда: членов семьи принимаются тревожить зловещие духи, что начинает сводить героев с ума.

close Кадр из сериала «Они» (2021) Кадр из сериала «Они» (2021) Sony Pictures Television

Хоррор-антология «Они» (первый сезон идет с подзаголовком «Облики зла») вроде бы должна была стать ответом сервиса Amazon на «Американскую историю ужасов» Райана Мерфи. Но в действительности пытается встроиться в один ряд с прошлогодней «Страной Лавкрафта» от HBO, которая в схожей манере уравнивала кошмары расизма с хтоническими монстрами. Даже в большей степени «Они» наследуют фильму Джордана Пила «Мы»: помимо антонимического названия, шоу вооружилось тамошней артисткой Шахади Райт Джозеф, снова изображающей старшего ребенка в семье.

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Вообще сериал много что подозрительно напоминает: например, хоррор «Его дом», где семейная пара беженцев из Южного Судана пыталась обустроиться в Британии, но у судьбы были иные планы; или готическую антологию Майка Флэнагана для Netflix («Призраки дома на холме», «Призраки усадьбы Блай»), тоже прочно завязанную на семейных травмах.

В Amazon, похоже, настроены если не серьезно, то оптимистично. Пару лет назад сервис дал зеленый свет сразу двум сезонам проекта и заключил долгосрочный контракт с автором шоу Литл Марвином, до этого ничего толком не снимавшим. «Амазоновские» боссы, по собственным словам, были глубоко потрясены во время питчинга. Поражаться тут, прямо скажем, правда есть чему: «Они» — один из самых жестоких сериалов за последние годы, от пары сцен натурально выворачивает наизнанку (в западной прессе развернулась дискуссия, не перегнули ли создатели палку). Выглядит шоу первоклассно: оператор Чекко Варезе («Оно 2») и команда монтажеров, кажется, обкатали здесь все свои задумки; некоторые призраки напугают даже знатоков жанра, а один — в исполнении Джеремайи Биркетта — надолго закрепится в памяти своими выразительными ужимками.

close Кадр из сериала «Они» (2021) Кадр из сериала «Они» (2021) Sony Pictures Television

Другое дело, что все это благолепие напрочь отказывается работать. Во-первых, шоу испытывает большие проблемы с ритмом. На все действие отмерено ровно десять дней, но за этот короткий промежуток на долю героев выпадает столько событий и переживаний, что марафонные расстояния их личностных арок приходится преодолевать со спринтерской скоростью. Из-за этого сюжет то и дело спотыкается, задыхается и буксует.

Во-вторых, из-за довольно кривого склеивания совершенно разных линий, социальной и личной, сериал просто разваливается на составляющие. В сухом остатке «Они» — это семейная драма: трагедия, которая побудила клан Эмори перебраться на новое место, напрямую не связана с расизмом. При этом дискриминации по цвету кожи здесь уделяется огромное внимание: имеется даже отдельный ориджин-эпизод (там натурально изобретают расизм), который вроде бы должен расставить все на свои места. Но этого не происходит. В результате все нападки соседей, несмотря на свою прогрессирующую жестокость, выполняют функцию неудобных препятствий на пути к решению настоящих (в парадигме сценария) проблем героев и отработке персональных травм. Дополнительная сложность состоит в том, что на этом пути герои несколько раз переходят черту, после чего им становится крайне трудно сопереживать.

close Кадр из сериала «Они» (2021) Кадр из сериала «Они» (2021) Sony Pictures Television

По-хорошему, из одного сезона шоу «Они», раз уж мы имеем дело с антологией, стоило сооружать два (глядишь, не пришлось бы заканчивать одну второстепенную линию бессмысленной смертью). К счастью, ровно по той же причине (антология) в будущем все может наладиться — но только в том случае, если Литл Марвину расскажут, что не стоит подводить все свои идеи под общий знаменатель.