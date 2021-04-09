Плейлист: Тейлор Свифт, Гвен Стефани, Twenty One Pilots и Дельфин

Taylor Swift — «Fearless»

После громкого конфликта Тейлор Свифт с лейблом Big Machine, из-за которого она лишилась дохода с продаж первых своих шести альбомов, певица решила сделать ответный ход и перезаписала свой релиз 2008 года «Fearless». Такая стратегия заставила представителей музыкальной индустрии заговорить не только о новом слове в борьбе артистов за свои авторские права, но и о творческом прорыве для Свифт, которая заново переосмыслила свой путь и свой стиль.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14788715'>Fearless</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4065'>Taylor Swift</a> на Яндекс.Музыке

Gwen Stefanie ft Saweetie — «Slow clap»

Ветеран рок- и поп-сцены Гвен Стефани выпустила клип на совместный трек с рэпершей Saweetie «Slow clap». И хотя дебютный альбом Стефани в составе группы No Doubt вышел за год до того, как родилась ее приглашенная гостья, в новой песне можно услышать и нотки «классического» звучания поп-дивы, и отголоски ее карьеры 2000-х, и современный звук, идущий в ногу с музыкальной модой.

Twenty One Pilots — «Shy away»

Дуэт Twenty One Pilots выпустил сингл «Shy away» с грядущего альбома «Scaled and Icy». Творческим импульсом к написанию песни стал локдаун из-за пандемии коронавируса, который вынудил музыкантов пересылать друг другу материал дистанционно, а вокалист Тайлер Джозеф признался, что сочинил композицию как учебный материал по работе в студии для своего младшего брата.

Brockhampton — «Roadrunner: New Light, New Machine»

После артподготовки синглами Brockhampton выпустили долгожданный альбом «Roadrunner: New Light, New Machine». Их гостями на этот раз стали Дэнни Браун, Чарли Уилсон, JPEGMAFIA, SoGone SoFlexy, Baird, A$ap Rocky и A$ap Ferg. Поклонники уже назвали новый релиз возвращением Brockhampton в форму и отметили рост участников группы и как продюсеров, и как авторов песен.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14727685'>ROADRUNNER: NEW LIGHT, NEW MACHINE</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4646319'>BROCKHAMPTON</a> на Яндекс.Музыке

Рэпер Дельфин, сумевший одним из немногих среди коллег по цеху остаться актуальным за тридцать лет карьеры, выпустил сингл «Ладони», посвященный врачам, скончавшимся во время борьбы с коронавирусом. После нескольких боевых политических треков от артиста «Ладони» возвращают слушателя к настроению его старых песен о силе и слабости людей, столкнувшихся лицом к лицу со смертью.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14748563'>Ладони</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/160530'>Дельфин</a> на Яндекс.Музыке

«Тима ищет свет» — «Зеркало»

После непродолжительных поисков себя и немного тревожного сингла об алкогольной зависимости группа «Тима ищет свет» выпустила полноформатный альбом с многозначительным названием «Зеркало». Его выходу предшествовала рекламная кампания «в духе ретро» — по городу были расклеены объявления о розыске пропавшего человека с лицом, которое в результате и стало обложкой релиза.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14538571'>зеркало</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/6310447'>тима ищет свет</a> на Яндекс.Музыке

«Мытищи в огне» — «Хорошо у нас в аду»

Группа «Мытищи в огне» за несколько дней, прошедших с выхода альбома «Хорошо у нас в аду», успела зацепить многих слушателей и критиков своим названием в списке рекомендаций стриминговых сервисов. Однако музыкантам есть чем похвастаться и кроме яркого нейминга — начавшись с забойного гитарного напора, релиз постепенно разворачивается перед слушателем, демонстрируя диковинную для дебютного лонгплея жанровую эклектику при общей стилевой монолитности звучания.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14221107'>Хорошо у нас в аду</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/7701871'>мытищи в огне</a> на Яндекс.Музыке

«Спасибо» — «В смысле?»

После мечтательно-электронного кавера на поп-хит Татьяны Булановой группа «Спасибо» выпустила сингл «В смысле?» в естественной для себя ревуще-гитарной манере для сборника «Punk Fiction». В лучших традициях своей жизненной философии одна из самых осмысленных групп российской независимой сцены иронизирует над поисками смыслов и подмигивает слушателю сквозь марево риффов и град барабанной дроби — держись, мол, прорвемся.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14619928/track/80048380'>В смысле?</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3136071'>Спасибо</a> на Яндекс.Музыке

«Олимпиада 80» — «По-настоящему черный»

Тем, кому не хватает этой весной теплых ритмов и гармоний без тяжеловесных социальных тем и неуместной рефлексии, стоит обратить внимание на EP «По-настоящему черный» теневых долгожителей клубной сцены «Олимпиада 80». Смешные тексты, трубы, трещотки, Брюс Уиллис и Новый Орлеан — а на подходе уже и клип с Киберстранником Алексеем Подольским («Пыль», «Шапито-шоу»).

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14524689'>The Really Black</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/8436608'>Olimpiada 80</a> на Яндекс.Музыке

Gena и Oligarkh — «Рано ли, поздно ли»

Электронная группа Oligarkh, чьи треки украшают колокольный звон и молитвы, сошлась в коллаборации с питерским думгейз-трио Gena, которое вдохновляется народными песнопениями. Вопреки (а может, и благодаря) сочетанию трендовых музыкальных направлений и народных мотивов, их совместная песня «Ну и пусть» вселяет не хтоническую оторопь и даже не светлую грусть, а настоящее вдохновение, чтобы двигаться дальше по дороге, которую каждый выбирает для себя сам.