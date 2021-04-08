Кровь, пот и пиксели: как изменился «Мортал Комбат» за 26 лет

Словно бы для тех, кто опасался, что перезапуск великого и ужасного «Мортал Комбата» может оказаться недостаточно жестоким, режиссер Саймон Маккуойд начинает экранный отсчет убийств с женщин и детей (так и хочется добавить — «как настоящий джентльмен»). Как и в фильме 1995 года, первая сцена разворачивается в прошлом и дает понять, что сейчас зрителю покажут семейную историю мести. Главная разница между оригиналом и перезапуском 2021 года становится видна уже здесь — сохранив общее соотношение объясняющих сцен и драк-шоустопперов, юмора и крови, монструозных панорам и утилитарных интерьеров, создатели притушили одних персонажей и сделали больший акцент на других.

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В основе сюжета первого «Мортала» лежало противостояние огненосного Лю Канга и пожирателя душ Шан Цунга, а зритель ждал, когда из-за их спины выйдут Саб-Зиро и Скорпион. В этот раз мы сразу окунаемся в противостояние двух популярнейших бойцов-антагонистов. Такой ход сложно назвать оригинальным — столкновение льда и пламени всегда хорошо показывало свой драматический потенциал, да и изучить вкусы аудитории МК за четверть века было не так уж трудно.

close Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021) Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021) New Line Cinema

Второе существенное изменение в распределении экранного времени между героями можно назвать уже чуть более неожиданным. В первые пятнадцать минут фильма, когда новый персонаж Коул Янг страдает из-за своей незадавшейся спортивной карьеры и пытается спасти семью от Саб-Зиро, невольно возникает ощущение, что чего-то здесь не хватает. Когда в этой серьезной, но совершенно картонной и функциональной линии, появляются спецназновцы Джакс и Соня, возникает даже некоторый намек на новые голливудские ценности, связанные с идеями равенства и борьбой за права… Однако появление наемника Кано быстро расставляет все на свои места.

Грубый, бородатый (белый, цисгендерный) убийца явно оттягивает на себя все зрительское внимание. Он здесь одновременно отдувается и за самого плохого парня из числа «избранных» для спасения Земли от полчищ «Внешнего мира», и за главного похабника-юмориста (за неимением Джонни Кейджа он работает за двоих), и за героя-резонера, который озвучивает мысли целевой аудитории (белой, цисгендерной) обо всей этой восточной мистике.

Выход Кано на первые роли тянет назвать симптоматичным. Одной из главных заслуг фильма 1995 года называли выбор актера азиатского происхождения на главную роль после целого потока проектов, где Жан-Клод Ван Дамм, Стивен Сигал и Чак Норрис «показывали класс» на ринге мастерам единоборств с Востока. Оставив формальную схему с азиатским актером на месте главного героя, создатели решили обратиться к комедийному опыту осмысления восточных мотивов в американских фильмах 1980-х годов.

close Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021) Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021) New Line Cinema

Иногда кажется, что еще одна-две монтажные склейки, и на месте Джоша Лоусона окажется Курт Рассел из «Большого переполоха в маленьком Китае» — кажется, первого фильма, где простой американец сталкивался лицом к лицу с героями китайских мифов и мог лишь бесконечно повторять: «А это что еще за хрень?!» (в YouTube-эпоху такое поведение его героя стало материалом для шуток о том, что его герой просто забыл прочитать сценарий). Ну а армия тьмы, честно говоря, до боли напоминает коллег по злу из фильма «Золотой ребенок» с Эдди Мерфи, который задумывался как пара к «Большому переполоху».

Но главным развлечением «Мортал Комбата», конечно, остаются кровавые драки и жуткие монстры. И с тем, и с другим дела обстоят вполне неплохо. Центральная часть фильма построена вокруг попыток героев открыть свою тайную силу («аркану»), сдобренных философией в духе «твоя самая сильная боль таит в себе твою самую большую силу». А за неполных два часа зрителю успевают показать столько бойцов, что могут даже возникнуть опасения — хватит ли их на вторую часть? Впрочем, учитывая, что за весь фильм отряд избранных так и не попал во «Внешний мир», эти страхи, скорее всего, не имеют под собой серьезных оснований.

За жестокие фаталити, расчлененку и прочие кишки наружу отвечал продюсер Джеймс Ван, известный по сурвайвал-франшизе «Пила». Видимо, опасаясь за прокатный рейтинг, особенно жестокие сцены были выполнены с педантичной монтажной точностью. Упрекнуть фильм в нехватке вывалившихся внутренностей сложно, хотя ждать гиньоль-пиршества в духе «Пилы» здесь не стоит — общий хронометраж откровенной мясорубки нового «Мортал Комбата» достигает ровно той отметки, чтобы зритель мог встать из-за стола удовлетворенным вкусом блюд, но все-таки хотел бы попросить добавки.

close Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021) Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021) New Line Cinema

В результате фильму удается нажать на все нужные кнопки: поиски тайной силы моментально вызывают в памяти судорожный перебор клавиш геймпада в надежде случайно наткнуться на суперприем, а в самих драках хватает цитат из живого геймплея (например, когда игрок находит нужный удар и пытается «задавить» им не успевшего сориентироваться соперника). Каждую победу ощущаешь как свою собственную, испытывая чистый эндорфинный восторг.

Такая расстановка смысловых и зрелищных акцентов сглаживает возникающее на некоторых сценах ощущение определенной вторичности по отношению ко всей голливудской продукции последних 20 лет, построенной вокруг приемов гонконгского кино — от «Матрицы» до «Мстителей». В конце концов, именно «Мортал Комбат» стал первым по-настоящему крупным и удачным западным проектом, шагнувшим на территорию кунг-фу, летающих качков и супергероев в пестрых костюмах. Так что эта франшиза имеет право слегка подрезать идею-другую у младших братьев — хотя бы и по праву первопроходца.

С определенной долей уверенности можно спрогнозировать популярность нового «Мортала» и в формате народного интернет-творчества. Даже если отвлечься от шуток Кано про Гарри Поттера, которым придает реактивное ускорение звучащая пару раз реплика «Это – портал» (популяризованная российскими YouTube-пупами начала 2010-х годов), самоироничное отношение фильма позволяет разглядеть в нем практически бездонный танкер мемов, то есть — небольшой культ. А там, глядишь, и бессмертие.