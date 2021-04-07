«Друзья хихикают»: автор экспертизы песни Манижи о реакции на свою работу

Один из авторов экспертизы, доктор психологических наук Виктор Слободчиков заявил «Газете.Ru», что выступление Манижи лично для него неприемлемо: «Это дурновкусие и вульгарщина».

Отвечая на претензии к формулировкам в тексте экспертизы — каким образом авторы сделали вывод об оскорблении «всех русских женщин» и «русского народа» — Слободчиков заявил, что в своих оценках полагался на российское законодательство.

«Русский народ это, конечно, утрировано. Думаю, 90% русского народа эту красотку даже не заметили. Понимаете, есть законодательство, где прописано, что является оскорблением, а что не является. Если СК законных оснований не найдет, то это дело все равно останется в общественном пространстве. Мы не приучены к правовым понятиям. При нашем расхлебайстве «если хочется, то можется», — прокомментировал Слободчиков.

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По его словам, многие из его знакомых были в недоумении, что он взялся за экспертизу песни Манижи, так как он «известен в научных кругах». С угрозами профессор не сталкивался.

«Это мое законное право как гражданина. Мои друзья-сотрудницы хихикают. А я придумал для них всех универсальный ответ: не нравится — не выходите замуж. Нравится — выходите, но не за меня, — заключил Слободчиков. — Обращение законное. А дальше там юристы должны разбираться — правильно или неправильно интерпретирует СК наши слова. А для меня это эстетически неприемлемо».

«Газете.Ru» не удалось связаться с главным редактором «Ветеранских вестей» Вячеславом Калининым. Заместитель главного редактора, бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин, комментируя свою позицию по поводу обращения Калинина в СК, в итоге потребовал не публиковать его слова.

17 марта АНО «Ветеранские вести» опубликовало экспертизу песни Манижи «Русская женщина». Ее авторы заключили, что текст композиции образует признаки состава преступления по ст. 282 УК (о возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства). Возмущение у членов комиссии вызвало практически все: образ певицы, одежда, лексика, мимика, движения, текст песни, музыка и даже сценический фон.

«Сценический номер Манижи по своему содержанию и направленности крайне оскорбителен для всей социальной группы русских женщин и русского народа в целом, объективно направлен на жестокое оскорбление национальных чувств и унижение человеческого достоинства русских людей по признаку отношения к национальности», — пришли к выводу специалисты.

В тексте указано, что «русским женщинам не свойственна безвкусица и неряшливость в одежде, развязное поведение», которые якобы воплощены в сценическом образе Манижи. Для этого вывода специалисты проанализировали выступление певицы, опубликованное на YouTube-канале «Евровидения».

По мнению экспертов, образ Манижи «нарушает согласие народов России», в частности, провоцирует ненависть и вражду между русскими и евреями.

Авторы указывают, что во время выступления на костюме певицы сзади огромными желтыми буквами написано «рашн woman»: «что, помимо всего прочего, вызывает аллюзии к обязательным для ношения евреями в нацистском Третьем Рейхе желтым шестиконечным звездам на одежде».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обращение редакции «Ветеранских вестей» в СК, заявил, что они действуют законно.

«Безусловно, они имеют право на определенное мнение и они имеют право на обращения в соответствующие органы, исходя из этого своего мнения. Поэтому здесь они действуют абсолютно законно. Является ли это действиями, которые идут со знаком плюс или со знаком минус — это не нам судить», — сказал Песков.

«Ветеранские вести» — информационный партнер Минобороны России, МВД, ФСБ, Росгвардии и других силовых структур и правоохранительных ведомств. В состав редакции, как пишет издание, входят единомышленники, которые «с уважением относятся к прошлому России» и «ценят ее настоящее». Вячеслав Калинин, главный редактор издания и учредитель холдинга Veterans News, также является членом общественного совета Музея Победы.