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Премьеры недели: новый «Мортал Комбат», хоррор с Микки Рурком и пудель-оборотень

Главные премьеры недели по версии «Газеты.Ru»

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Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021) Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021)
Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021)

Кадр из фильма «Мортал Комбат» (2021)

Warner Bros.
Возвращение легендарного файтинга «Мортал Комбат» на большой экран, борьба корейских иммигрантов за американскую мечту, смешная и трагическая история пуделя-оборотня, пять хорроров с Микки Рурком в одном фильме, а также пугающие последствия здорового образа жизни в Instagram: «Газета.Ru» рассказывает о главных премьерах недели в России.
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«Мортал Комбат»; реж. Саймон Маккуойд

Новый фильм по самой популярной файтинговой франшизе «Мортал Комбат» покажет зрителям историю молодого бойца Коула Янга. Чтобы Коул не узнал о тайне своего происхождения, колдун Шан Цзун нанял легендарного убийцу Саб-Зиро. По совету майора спецназа Джакса, Коул решил связаться с Соней Блейд, чьи поиски привели его к могущественному лорду молний Рейдену. В храме древнего божества, стоящего на страже Земли, Коул знакомится с Лю Каном, Кун Лао и Кано — вместе они должны будут дать отпор полчищам тьмы, уже приготовившимся к захвату нашего мира. Картина получила возрастной рейтинг 18+, а создатели обещают, что лента будет не менее кровавой, чем видеоигры серии.

«Минари»; реж. Ли Айзек Чун

Фильм Ли Айзека Чуна «Минари» о жизни корейской семьи получил 98% рейтинга одобрения критиков по данным сайта-агрегатора рецензий Rotten Tomatoes. В центре его сюжета — попытки молодой корейской семьи обустроить свой быт в США после переезда. Они работают над своим садом и фермой, отстаивают свое право называться успешными членами общества, а также помогают своей бабушке с традиционными взглядами на жизнь освоиться в нелепой, а порой жестокой стране западных ценностей.

«100% волк»; реж. Алекс Стадерманн

Главный герой компьютерного мультфильма «100% волк» — молодой наследник рода оборотней Фредди Люпин. После трагического столкновения с мороженщиком их клан вводит новую политику нетерпимости по отношению к собакам из-за их преданности людям. Однако, когда на свой 13-й день рождения Фредди наконец осваивает дар превращения, то обнаруживает себя совсем не грозным лесным зверем, а милым и пушистым пуделем, которому надо как-то вернуть доверие своей прежней стаи или уйти от нее насовсем.

«Кинотеатр кошмаров»; реж. Джо Данте, Алехандро Бругуес, Мик Гэррис, Рюхэй Китамура, Дэвид Слэйд

Пятеро режиссеров приняли участие в создании хоррор-антологии «Кинотеатр кошмаров». Каждый из них представил свою историю о людях, которых судьба завела в богом забытый кинотеатр, где главной звездой кровавого фильма может стать любой случайный посетитель. А объединяет эти истории фигура загадочного киномеханика в исполнении Микки Рурка.

«Будь моим Кириллом»; реж. Алла Елисеева

В создании полнометражного дебюта постановщицы Аллы Елисеевой «Будь моим Кириллом» приняли участи продюсеры проектов «Батя», «Физрук» и «Мир! Дружба! Жвачка!», а главную роль сыграла Анастасия Евграфова. Чтобы уйти от ненужных вопросов, она сочиняет для родителей легенду о том, что встречается со своим тренером по бегу, с которым на деле даже боится заговорить. Об этом знает только муж ее сестры, который тоже решает заняться бегом, чтобы избавиться от мыслей о проблемах в семье.

«Заповедь зла»; реж. Томас Роберт Ли

Действие хоррора «Заповедь зла» разворачивается внутри современной ортодоксальной коммуны. Ее участники никак не контактируют с окружающим миром, отказываются пользоваться новыми технологиями и закономерно страдают от голода и болезней. Вся их надежда — на религиозные ритуалы и помощь высших сил. А главным объектом ненависти становится одна из местных женщин, чей дом на краю деревни процветает, пока остальные молятся и умирают в муках. Решив, что она владеет колдовским секретом, община идет войной на свою соседку, но потусторонние силы решают вмешаться в их планы.

«ЗОЖ»; реж. Магнус фон Хорн

Польский фильм «ЗОЖ» построен вокруг популярности звезд Instagram и побочных следствий их сетевой славы. Девушка Сильвия зарабатывает на жизнь как фитнес-тренер в социальных сетях. За ней следят толпы подписчиков, однако ее мучает постоянное чувство одиночества. Не в силах больше сдерживать эмоции, она публикует видео, в котором жалуется на отсутствие любимого человека. Результатом импульсивного поступка становится появление в ее жизни сталкера, который следит за каждым шагом Сильвии уже не в соцсетях, а в реальной жизни.

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