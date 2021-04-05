Быстро и дешево: как существует в России мобильное кино

6 апреля в кинотеатре «Звезда» стартует Третий Международный Фестиваль мобильного кино. Помимо традиционных показов, посетители мероприятия смогут принять участие в мастер-классах, где, в частности, им расскажут о «преимуществах съемки на смартфон музыкальных клипов, рекламы и сериалов». Организаторы фестиваля определяют мобильное кинопроизводство, как широкое понятие, объединяющее создателей художественных и документальных фильмов, авторов веб-сериалов, журналистов и блогеров.

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«Мобильное кино — это пространство, которое идеологически связывает такие культовые имена, как Стивен Содерберг, Мишель Гондри, Зак Снайдер, Пак Чхан Ук, с тысячами других менее известных авторов со всего мира», — поясняет официальный сайт мероприятия.

«Газета.Ru» поговорила с одним из организаторов фестиваля Mobile Filmmaker's продюсером Максимом Мусселем, выступающим за популяризацию такого метода кинопроизводства.

На сегодняшний день в России мобильное кино не может похвастать серьезной государственной поддержкой. В ходе разговора Муссель рассказал, что съемки фильмов осуществляются исключительно на собственные средства, в частности, из-за того, что стоимость производства мобильного кино в разы меньше, чем большого индустриального.

«Сокращение бюджетов идет не за счет уменьшения гонораров творческих и технических работников (это вряд ли возможно), а за счет сокращения съемочных дней.

Например, Стивен Содерберг снял свой фильм «Не в себе» на смартфон за 9 съемочных дней, обычным способом кино так быстро не снимешь» — подчеркнул продюсер.

Говоря о перспективах жанра и возможности признания среди широкой публики, Муссель отметил, что уже сейчас мобильный кинематограф «обласкан вниманием зрителей и критиков».

«Думаю главная наша цель — акцентировать внимание зрителя не на том, как снят фильм, а просто говорить с ним о значимых и интересных темах», — сказал организатор фестиваля.

По мнению организаторов фестиваля Mobile Filmmaker's, уникальность мобильных фильмов заключается в доступности производства. В большинстве случаев создатель такого фильма совмещает роли сценариста, режиссера, оператора, монтажера и даже актера. Такой подход дает неограниченные возможности для творческой реализации автора.

К успехам данного метода кинопроизводства можно отнести популярность фильмов жанра скринлайф, который продвигает Тимур Бекмамбетов. Режиссер и продюсер отмечал, что эти картины предельно дешевы в производстве и легко окупаются в прокате. На сегодняшний день самым дорогим фильмом скринлайф является «Профиль» с бюджетом в $2,3 млн, получивший зрительский приз на Берлинском фестивале 2018 года. Больших финансовых успехов добился «Поиск» Аниша Чаганти — при бюджете в $880 тыс. фильм заработал в международном прокате $75 млн.

Тем не менее, по мнению Мусселя, не все фильмы Бекмамбетова можно назвать мобильным кино. «Если изображение для скринлайфа снято на телефон, а не на большую камеру то фильмы Бекмамбетова подходят под определение», — сказал продюсер.

Мобильный рынок также является притягательной отраслью для Голливуда. В прошлом году в США запустили платформу Quibi, создававшую контент для просмотра на мобильных устройствах. Однако проект довольно быстро обанкротился, несмотря на щедрое финансирование и привлечение знаменитостей.

Рассуждая о причинах неудачи, Муссель отметил, что проект имел лишь косвенное отношение к мобильному кино, поскольку главной идеей платформы был просмотр на соответствующих устройствах, а не съемка на них.

«Он не получился по многим причинам. Главная — его запуск попал на пандемию и все зрители стали смотреть кино дома, на телеэкранах и компьютерах, отдавая предпочтение большим и длинным сериалам», — предположил продюсер.

Максим Муссель спродюсировал фильм «Смерть нам к лицу» Бориса Гуца, полностью снятый на смартфон. Картина победила на российском кинофестивале «Окно в Европу» в 2019 году в категории «Игровое кино», а также была номинирована на премию «Ника» за лучший монтаж. В январе 2020 года фильм вышел в кинотеатральный прокат, а затем стал доступен на многих онлайн-платформах.