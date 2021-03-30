Трейлеры недели: классический Гай Ричи, жизнь Марка Уолберга, лауреат Венеции «Ученик»

«Гнев человеческий» («Wrath of Man»); Гай Ричи

В новом трейлере фильма «Гнев человеческий» Гая Ричи есть перестрелки с плохими парнями и очень серьезный Джейсон Стэйтем. По сюжету таинственный джентльмен по кличке Эйч внедряется в компанию инкассаторов, чтобы выйти на укравших миллионы грабителей. Со Стэйтемом в экшн-триллере снялись Скотт Иствуд, Холт Маккэллани, Джош Хартнетт и даже рэпер Пост Мэлоун. Российская премьера картины состоится 22 апреля.

«Ученик» («The Disciple»); Чайтанья Тамхане

Индийский певец Шарад посвятил свою жизнь тому, чтобы стать классическим вокалистом. Он следует традициям старых мастеров, учению своего отца и своего гуру. Но временами меняются. Вскоре Шараду придется сделать сложный выбор между быстрым ритмом современного мегаполиса и жизнью отшельника. «Ученик» — второй полнометражный фильм режиссера Чайтанья Тамхане, спродюсированный Альфонсо Куароном. Он был отмечен призом 77-го Венецианского кинофестиваля за лучший сценарий. Дебютная работа Тамхане «Суд» 2014 года участвовала в «Оскаре» в категории лучший фильм на иностранном языке.

«Эдем» («Eden»); Ясухиро Ириэ

Действие аниме «Эдем» происходит в далеком будущем. Мир веками населяли работы, а создавшие их люди давно вымерли подобно динозаврам. Жители считают человека мифическим существом и не верят, что он вообще когда-то существовал. Но однажды два сельских робота обнаруживают криогенную капсулу с человеческой девочкой. Вскоре она вырастет и станет сражаться за Эдем против зловещего Зеро и его армии солдат. Проект выйдет на Netflix 27 мая.

«В Земле» («In the Earth»); Бен Уитли

Режиссер Бен Уитли («Ребекка», «Высотка») за 15 дней на карантине снял фильм «В Земле». Судя по трейлеру, лента расскажет о мире, в котором обнаружен смертоносный вирус. Главные герои — ученый и сотрудница парка — ищут в лесу их пропавшую коллегу. Лес начинает оживать и они оказываются в опасности. Главные роли в фильме исполнили Джоэль Фрай («Yesterday»), Рис Шерсмит («Внутри девятого номера») и Эллора Торчия («Солнцестояние»).

«Магазинные воришки всего мира» («Shoplifters of the World»); Стивен Киджак

Вышел трейлер комедии «Магазинные воришки всего мира» о молодежи 1980-х годов. Фильм расскажет о фанате The Smiths, который взял в заложники радиостанцию в американском Денвере, требуя, чтобы диджеи играли только музыку его любимой группы. В картине снялись Хелена Ховард, Эллар Колтрейн, Елена Кампурис, Ник Краузе и Джеймс Блур и Томас Леннон.

«Уол-стрит» («Wahl Street»); Каролина Сааведра

HBO Max показал трейлер предстоящего фильма «Уол-стрит» («Wahl Street») о Марке Уолберге. Он будет состоять из восьми эпизодов и расскажет о том, как актер ищет баланс между своей карьерой в кино и построением бизнес-империи.