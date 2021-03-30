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Трейлеры недели: классический Гай Ричи, жизнь Марка Уолберга, лауреат Венеции «Ученик»

Главные трейлеры недели по версии «Газеты.Ru»

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Кадр из фильма «Гнев человеческий» (2021) Кадр из фильма «Гнев человеческий» (2021)
Кадр из фильма «Гнев человеческий» (2021)

Кадр из фильма «Гнев человеческий» (2021)

Miramax Films
Уже четвертая совместная работа Джейсона Стэйтема и Гая Ричи, новое аниме «Эдем» о двух роботах, воспитывающих единственного человеческого ребенка на Земле, снятый в пандемию хоррор «В Земле» и драма о сложном выборе «Ученик»: «Газета.Ru» рассказывает о главных трейлерах минувшей недели.
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«Гнев человеческий» («Wrath of Man»); Гай Ричи

В новом трейлере фильма «Гнев человеческий» Гая Ричи есть перестрелки с плохими парнями и очень серьезный Джейсон Стэйтем. По сюжету таинственный джентльмен по кличке Эйч внедряется в компанию инкассаторов, чтобы выйти на укравших миллионы грабителей. Со Стэйтемом в экшн-триллере снялись Скотт Иствуд, Холт Маккэллани, Джош Хартнетт и даже рэпер Пост Мэлоун. Российская премьера картины состоится 22 апреля.

«Ученик» («The Disciple»); Чайтанья Тамхане

Индийский певец Шарад посвятил свою жизнь тому, чтобы стать классическим вокалистом. Он следует традициям старых мастеров, учению своего отца и своего гуру. Но временами меняются. Вскоре Шараду придется сделать сложный выбор между быстрым ритмом современного мегаполиса и жизнью отшельника. «Ученик» — второй полнометражный фильм режиссера Чайтанья Тамхане, спродюсированный Альфонсо Куароном. Он был отмечен призом 77-го Венецианского кинофестиваля за лучший сценарий. Дебютная работа Тамхане «Суд» 2014 года участвовала в «Оскаре» в категории лучший фильм на иностранном языке.

«Эдем» («Eden»); Ясухиро Ириэ

Действие аниме «Эдем» происходит в далеком будущем. Мир веками населяли работы, а создавшие их люди давно вымерли подобно динозаврам. Жители считают человека мифическим существом и не верят, что он вообще когда-то существовал. Но однажды два сельских робота обнаруживают криогенную капсулу с человеческой девочкой. Вскоре она вырастет и станет сражаться за Эдем против зловещего Зеро и его армии солдат. Проект выйдет на Netflix 27 мая.

«В Земле» («In the Earth»); Бен Уитли

Режиссер Бен Уитли («Ребекка», «Высотка») за 15 дней на карантине снял фильм «В Земле». Судя по трейлеру, лента расскажет о мире, в котором обнаружен смертоносный вирус. Главные герои — ученый и сотрудница парка — ищут в лесу их пропавшую коллегу. Лес начинает оживать и они оказываются в опасности. Главные роли в фильме исполнили Джоэль Фрай («Yesterday»), Рис Шерсмит («Внутри девятого номера») и Эллора Торчия («Солнцестояние»).

«Магазинные воришки всего мира» («Shoplifters of the World»); Стивен Киджак

Вышел трейлер комедии «Магазинные воришки всего мира» о молодежи 1980-х годов. Фильм расскажет о фанате The Smiths, который взял в заложники радиостанцию в американском Денвере, требуя, чтобы диджеи играли только музыку его любимой группы. В картине снялись Хелена Ховард, Эллар Колтрейн, Елена Кампурис, Ник Краузе и Джеймс Блур и Томас Леннон.

«Уол-стрит» («Wahl Street»); Каролина Сааведра

HBO Max показал трейлер предстоящего фильма «Уол-стрит» («Wahl Street») о Марке Уолберге. Он будет состоять из восьми эпизодов и расскажет о том, как актер ищет баланс между своей карьерой в кино и построением бизнес-империи.

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