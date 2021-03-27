«Нерегулярные части» — мистическое шоу про маленьких помощников Шерлока Холмса

Начнем со справки: «Нерегулярные части» — это «нерегулярные полицейские части с Бейкер-стрит». Так в русском переводе называлась одна из глав повести Артура Конана Дойла «Знак четырех». В ней, как и в некоторых других произведениях о Шерлоке Холмсе, сыщику по мелочи помогали бездомные мальчишки — «полдюжины самых замурзанных и оборванных беспризорников», как их описывал доктор Ватсон. Детектив подключал ребят к расследованиям как соглядатаев, поскольку, по его словам, «они всюду пролезут, все увидят, все услышат».

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У самого Дойла этим героям большого внимания не уделялось, зато в начале 80-х на «Би-би-си» про них выходил отдельный сериал, а в 2007-м там же показали фильм «Шерлок Холмс и чумазые сыщики с Бейкер-стрит» (в той версии легендарного детектива изображал Джонатан Прайс). Теперь за дело взялся Netflix, имеющий, кажется, большие виды на наследие Дойла. В сентябре на сервисе вышла лента «Энола Холмс» о приключениях младшей сестры сыщика, фильм продемонстрировал один из лучших стартов платформы за 2020 год. Также, по слухам, идет работа над картиной «Шерлок-младший» про молодых Холмса и Ватсона — там действие по примеру «би-би-сишного» «Шерлока» перенесут в наши дни. А пока своеобразный карманный шерлоквёрс Netflix пополняют «Нерегулярные части» — с привычным викторианским Лондоном, на который опускается непривычный сверхъестественный морок.

close Кадр из сериала «Нерегулярные части» (2021) Кадр из сериала «Нерегулярные части» (2021) Drama Republic

Даже если вы допускаете скрещивание шерлоковского реализма с эзотерикой (самому Дойлу, к слову, было не чуждо магическое мышление, он увлекался спиритизмом), все равно стоит приготовиться к оскорблению чувств верующих фанатов. В книгах «нерегулярные» описывались с чем-то вроде снисхождения, но за ним легко просматривалась высокомерная брезгливость («Нельзя было без смеха смотреть на это чучело, отнюдь не внушающее доверия»). В сериале всеобщее презрение к детям улицы уже не скрывается, и, как бы возвращая должок, с центральными персонажами холмсианы тут обходятся довольно бесцеремонно — если не беспощадно.

Инспектор Лестрейд (Эйдан Макардл), возникающий всего на одну серию, из бестолкового, но безобидного скотланд-ярдовца превращается в омерзительного полицая. Миссис Хадсон (Денис Блэк) уже совсем не похожа на седой божий одуванчик — это скупая бизнесвумен, подмявшая под себя чуть ли не всю лондонскую недвижимость. Известной парочке она сдает ту самую квартиру на Бейкер-стрит, а несчастным «нерегулярным» — сомнительного вида подвальное помещение. Доктор Ватсон (Ройс Пирресон) оказывается мутноватым плутом, который не склонен к эмпатии, зато щедр на оскорбления. Шерлок (Генри Ллойд-Хьюз), чьего появления придется ждать полсезона, находится в самом плачевном состоянии: некогда блестящий разум съеден душевными терзаниями и опиумом, его моральный компас вызывает много вопросов.

close Кадр из сериала «Нерегулярные части» (2021) Кадр из сериала «Нерегулярные части» (2021) Drama Republic

Однако все это — герои второго и третьего планов, лидирующие же партии на этот раз поручены ребятам-беспризорникам. Теперь это не только чумазые мальчишки: в группе, сокращенной поначалу до четырех участников, соблюдается гендерное равенство. Предводительницей выступает Беатрис (Таддеа Грэм) — томбой с кривой ухмылкой и почти железной волей. Ее главная задача — опекать младшую сестру Джесси (Дарси Шоу), хрупкую девочку с повышенной тревожностью, пронзительным взглядом и, забегая чуть вперед, экстрасенсорными способностями. Еще двое, хмурый Билли (Джоджо Макари) и заводной Спайк (Маккелл Дэвид), служат в коллективе соответственно «мускулами» и «скелетом». Через некоторое время к четверке примыкает Леопольд (Харрисон Остерфилд) — болезненный сын королевы Виктории, которому совсем не сидится во дворце (о своем происхождении он предпочитает помалкивать).

Где-то до середины сезона «Нерегулярные части» придерживаются вертикальной структуры повествования — то есть, дела вроде бы не особенно связаны. Но общий сюжет вырисовывается примерно такой: в Лондоне начинается какая-то чертовщина, Ватсон нанимает «нерегулярных», которым позарез нужны деньги, расследовать паранормальные происшествия. Не самый очевидный выбор подрядчиков обусловлен тем, что доктор и его сожитель — якобы слишком приличные люди, чтобы ошиваться по злачным местам. Сотрудничество Беатрис и ее товарищей с обитателями квартиры 221Б идет со скрипом, но вскоре у детей возникает веская причина не бросать сыскную деятельность: выясняется, что Ватсон и Холмс как-то связаны с матерью сестер, давно покинувшей этот мир.

close Кадр из сериала «Нерегулярные части» (2021) Кадр из сериала «Нерегулярные части» (2021) Drama Republic

«Нерегулярные части» — это в первую очередь подростковая драма и только во вторую — мистический детектив, так что шоу лучше не включать ради изощренных головоломок. Сериал не стесняется предсказуемых сюжетных поворотов, а сверхъестественный элемент обеспечивает некоторую условность происходящего — это стоит просто принять, как и удручающе старомодный формат первых серий, неспешно подготавливающих почву для основной истории. Зато «Нерегулярные» сразу подкупают атмосферностью — и вполне сойдут за утешительный приз для тех, кто расстроен закрытием «Леденящих душу приключений Сабрины» и испытывает ломку по облегченному тинейджерскому оккультизму. Шоу согреет завсегдатая ведьмовского тик-тока: рассыпаны карты таро, шатаются чумные доктора в носатых масках и попадаются гримуары с таинственными ритуалами.

Тин-драма, надо сказать, здесь тоже не бог весть какая — и заметно проседает, когда увлекается очевидной «санта-барбарой». Но сериал уравновешивает эти недочеты внезапным обилием крови (в пилоте, скажем, светят трупом с выклеванными глазами), а также неожиданно суровым отношением к своим героям. Все они в той или иной степени искалечены. Однако шоу не пытается прятаться за кэмповой абсурдностью, сглаживать углы, как тот же «Ривердейл». Вместо этого оно погружается в трагичный психологизм. Холмса тяготит страшная утрата, Ватсона — обреченность на несчастье. Принц Лео почти всю жизнь провел взаперти — наедине с врожденной болезнью. Юные «нерегулярные» травмированы детством в рабочем доме и последующей жизнью на улице. Всем им, лишенным родительской любви, предстоит только сильнее разочароваться во взрослых. Взамен классической семьи, конечно, предлагается семья избранная (поиск родственных связей выступает тут вездесущим лейтмотивом). Но она не становится панацеей, снимающей все невзгоды: в финале невозможно отделаться от чувства горечи. В довесок к этому сериал не пасует перед сложными этическими дилеммами, в чем отчасти наследует первоисточнику: Холмс, бывало, отпускал пойманных преступников, руководствуясь своими соображениями о справедливости.

Словом, это (в хорошем смысле) очень странные дела. Пускай и всего на одну трубку.