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«Бэтмен» с Паттинсоном, темнокожий Супермен и «Отряд самоубийц» Ганна: все предстоящие фильмы DC

Какие фильмы по комиксам DC выйдут в ближайшие годы

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Warner Bros./DC Comics
Благодаря ажиотажу вокруг «Снайдерката» кинофраншизу DC впервые за долгое время обсуждают активнее проектов Marvel. Находясь под впечатлением от режиссерской версии «Лиги справедливости», фанаты призывают Warner Bros. позволить Заку Снайдеру продолжить работу над сагой, однако этого, скорее всего, не произойдет — в масштабные планы кинокомпании дальнейшее сотрудничество с постановщиком не входит. Впрочем, и без снайдеровских экранизаций поклонникам DC в ближайшие годы будет чем поживиться.
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«Отряд самоубийц: Миссия навылет»; 5 августа

Первый «Отряд самоубийц» вышел в 2016 году и получился крайне неоднозначным. Наряду с гениальным кадровым решением пригласить Марго Робби на роль Харли Квинн и сочной картинкой, фильм явил миру странного Джокера в исполнении Джареда Лето и общий слабый сюжет с обилием «дыр» и отсутствием логики. В итоге от услуг автора пилотной части Дэвида Эйра было решено отказаться. К огромному счастью продюсеров на место сценариста и режиссера сиквела удалось пригласить Джеймса Ганна, создателя отличных «Стражей Галактики», которого как раз уволили конкуренты из Marvel по причине скандала с твитами десятилетней давности.

Известно, что «Миссия навылет» будет не сиквелом в чистом виде, а чем-то средним между продолжением боевика Эйра и перезапуском «Отряда». К уже знакомым ролям здесь вернутся Робби, Джай Кортни (Капитан Бумеранг), Виола Дэвис (Аманда Уоллер) и Джоэл Киннаман (Рик Флэг). В числе самых ярких новых лиц — Идрис Эльба (Бладспорт), Джон Сина (Миротворец), Питер Капальди (Мыслитель). Также в создании проекта поучаствовал Сильвестр Сталлоне, его голосом будет говорить Король Акул, пожалуй, самый запоминающийся после Квинн персонаж «Миссии».

Продюсеры описывают свое детище как «суровый фильм о войне с великолепными персонажами и юмором Ганна». Подробности сюжета на данный момент остаются в тайне. Согласно краткому описанию, персонажи боевика — отъявленные злодеи и головорезы — отправятся на очередную смертельную миссию: на этот раз им предстоит полететь на один из южноамериканских островов, чтобы ликвидировать нацистскую тюрьму, где проводятся жестокие эксперименты на людьми.

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Warner Bros.

«Бэтмен»; 4 марта 2022 года

На место Бена Аффлека, сыгравшего Брюса Уэйна в фильмах Снайдера (по всеобщему мнению — неудачно), пришел Роберт Паттинсон, некогда звезда «Сумерек», а ныне один из самых обожаемых критиками молодых актеров. Очередной перезапуск истории о Бэтмене режиссирует Мэтт Ривз, автор «Планеты обезьян» и «Монстро».

Ожидается, что новый «Бэтмен» будет не супергеройским боевиком в чистом виде, но скорее детективным нуар-триллером, в котором молодой Уэйн будет расследовать преступления, совершенные злодеем Загадочником (Пол Дано).

Особо выделяется актерский состав проекта: помимо Паттинсона и Дано, на экране появятся Зои Кравиц (Женщина-кошка), Джеффри Райт (комиссар Джеймс Гордон), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе), Энди Серкис (дворецкий Альфред) и Колин Фаррелл (Пингвин).

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Warner Bros.

«Флэш»; 4 ноября 2022 года

Многострадальная полнометражка о «Флэше», кажется, все-таки выйдет уже в ноябре следующего года — хотя стартовала разработка проекта еще в 2015-м. Флэша здесь по-прежнему будет играть Эзра Миллер, знакомый по образу Барри Аллена зрителям «Лиги справедливости» и сериала «Стрела». Режиссером ленты назначен Андрес Мускетти («Оно»).

Памятуя о том, что Флэш способен обращать время вспять, создатели картины решились на гениальный сценарный ход: здесь появятся сразу две версии Бэтмена в исполнении Аффлека и Майкла Китона, когда-то сыгравшего Уэйна у Тима Бертона. То есть это будет настоящая мультивселенная — как в следующем «Человеке-пауке». Также в фильме дебютирует Саша Калле, она исполнит роль Супергерл.

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Warner Bros.

«Аквамен 2»; 16 декабря 2022 года

Сиквела «Аквамена» попросту не могло не быть — все-таки первая часть, вышедшая в 2018 году и собравшая около $1,15 млрд в мировом прокате, оказалась самым кассовым фильмом в истории DCEU. На этом фоне продюсеры решили не ломать то, что отлично сработало. В режиссерском кресле остался Джеймс Ван, на главные роли вновь позвали Джейсона Момоа, Эмбер Херд (которая, впрочем, могла быть уволена, проиграй она суд Джонни Деппу — но по итогу все для нее сложилось удачно), Патрика Уилсона и Яхья Абдул-Матина II.

О конкретном сюжете продолжения пока что известно ровным счетом ничего. При этом, согласно инсайдерам, Момоа в будущем сыграет в еще одном сольнике об Аквамене, после чего франшиза сменит курс — на место повелителя морских глубин Артура Карри придет его коллега Калдур'Ам (он же — Аквалэд), супергерой-гей.

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Warner Bros.

«Шазам! Ярость богов»; июнь 2023 года

Первая часть «Шазама!» была во многом уникальным проектом для DCEU — единственным фильмом франшизы, рассчитанным на детскую аудиторию. От данной стилистики продюсеры решили не отказываться и в сиквеле. О сюжете продолжения сейчас остается только гадать, однако известно, что к ролям здесь вернутся Закари Ливай, Джек Дилан Грейзер, Эшер Энджел и другие. Режиссировать картину будет все тот же Дэвид Ф. Сандберг.

«Чудо-женщина 3»; здесь и далее — дата премьеры неизвестна

Чудо-женщина в исполнении Галь Гадот — с отрывом самый удачный персонаж саги о «Лиге справедливости». Что уж говорить, если ее первый сольник встретили едва ли не лучше конкурирующей «Капитана Марвел» — исключительное событие в противостоянии двух медиафраншиз. Правда, триквел пока что вызывает серьезные опасения. Иначе и быть не может после провального второго фильма, который, несмотря на интересную задумку и актерский состав (Педро Паскаль, Кристен Уиг), заслуженно расстроил зрителей — во многом из-за очень дешевого внешнего вида.

По информации инсайдеров, на «Чудо-женщину 3» студия выделит заметно больше денег, и это позволяет рассчитывать, что хотя бы графика в боевике будет на уровне. Диану Принс в триквеле вновь сыграет Галь Гадот, но ждать его, скорее всего, придется долго: график режиссерки Пэтти Дженкинс, на которой держится трилогия, расписан на ближайшие годы и к созданию продолжения она сможет приступить сильно позднее.

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Atlas Entertainment

«Черный Адам»

Еще один проект, который должен был увидеть свет куда раньше. Знакомый фанатам комиксов суперзлодей Черный Адам мог дебютировать в киновселенной еще в 2019-м в «Шазаме!», однако было решено сразу же предоставить ему сольник. И дело затянулось на долгие годы.

Главная роль в проекте досталась Дуэйну «Скале» Джонсонe, также в касте заявлен Пирс Броснан. Режиссером картины выступит Жауме Кольет-Серра («Неизвестный» с Лиамом Нисоном). Сюжет боевика будет тесным образом связан с персонажами «Общества справедливости Америки» — команды не самых популярных супергероев DC, включающей в себя Крушителя атомов, Циклона и Человека-ястреба.

«Супермен»

Новый Супермен будет темнокожим, одно это делает проект едва ли не самым ожидаемым среди всех супергеройских от Warner Bros. Автором фильма будет сам Джей Джей Абрамс, сценарий к нему пишет Та-Нехиси Коутс («Между миром и мной»). Не исключено, что на главную роль пригласят Майкла Б. Джордана. Если это действительно произойдет, то он станет очередным актером, сыгравшим и в фильмах DC, и в проектах Marvel. Причем у конкурентов он уже успел сняться и как антагонист в «Черной пантере», и как Человек-факел в «Фантастической четверке».

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DC Comics

Остальные проекты

«Бэтвумен»: сценарий фильма напишет Кристина Ходсон, работавшая над в целом удачными «Хищными птицами» (это же позволяет рассчитывать, что здесь появится Робби-Квинн). На роль Бэтвумен, вероятно, пригласят Джависию Лесли, уже примерявшую на себя образ героини в легком сериальном перезапуске истории девушек — летучей мыши;

«Супергерл»: фильм напишет Орен Узиэль («Парадокс Кловерфилда»), родственницу Супермена сыграет Саша Калле;

«Лобо»: сценарий картины про пришельца и охотника за головами отдан на разработку Джейсону Фуксу («Чудо-женщина»). В режиссерского кресло прочат аж Майкла Бэя;

«Черный ястреб»: экранизацией комикса DC, в которой не будет супергероев (и суперзлодеев тоже), занимается Стивен Спилберг, который уже занял продюсерское кресло и может стать режиссером. Сценарий ленты пишет старый знакомый Спилберга Дэвид Кепп («Парк Юрского периода», «Война миров», «Индиана Джонса и Королевства хрустального черепа»). Картина расскажет о военном пилоте, сражающемся с немцами во время Второй мировой войны;

«Новые боги»: историю о древних могущественных существах, где появится Дарксайд, будет снимать Ава Дюверней (номинация на «Оскар» за документалку «Тринадцатая»);

«Темная Лига Справедливости»: автором сценария боевика про очередную команду супергероев (Черная Орхидея, Доктор Мгла, Франкенштейн, Мертвец, Джон Константин, которого когда-то играл Киану Ривз, и другие) выступил Гильермо дель Торо.

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DC Comics

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