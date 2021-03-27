«Бэтмен» с Паттинсоном, темнокожий Супермен и «Отряд самоубийц» Ганна: все предстоящие фильмы DC

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»; 5 августа

Первый «Отряд самоубийц» вышел в 2016 году и получился крайне неоднозначным. Наряду с гениальным кадровым решением пригласить Марго Робби на роль Харли Квинн и сочной картинкой, фильм явил миру странного Джокера в исполнении Джареда Лето и общий слабый сюжет с обилием «дыр» и отсутствием логики. В итоге от услуг автора пилотной части Дэвида Эйра было решено отказаться. К огромному счастью продюсеров на место сценариста и режиссера сиквела удалось пригласить Джеймса Ганна, создателя отличных «Стражей Галактики», которого как раз уволили конкуренты из Marvel по причине скандала с твитами десятилетней давности.

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Известно, что «Миссия навылет» будет не сиквелом в чистом виде, а чем-то средним между продолжением боевика Эйра и перезапуском «Отряда». К уже знакомым ролям здесь вернутся Робби, Джай Кортни (Капитан Бумеранг), Виола Дэвис (Аманда Уоллер) и Джоэл Киннаман (Рик Флэг). В числе самых ярких новых лиц — Идрис Эльба (Бладспорт), Джон Сина (Миротворец), Питер Капальди (Мыслитель). Также в создании проекта поучаствовал Сильвестр Сталлоне, его голосом будет говорить Король Акул, пожалуй, самый запоминающийся после Квинн персонаж «Миссии».

Продюсеры описывают свое детище как «суровый фильм о войне с великолепными персонажами и юмором Ганна». Подробности сюжета на данный момент остаются в тайне. Согласно краткому описанию, персонажи боевика — отъявленные злодеи и головорезы — отправятся на очередную смертельную миссию: на этот раз им предстоит полететь на один из южноамериканских островов, чтобы ликвидировать нацистскую тюрьму, где проводятся жестокие эксперименты на людьми.

close Warner Bros.

«Бэтмен»; 4 марта 2022 года

На место Бена Аффлека, сыгравшего Брюса Уэйна в фильмах Снайдера (по всеобщему мнению — неудачно), пришел Роберт Паттинсон, некогда звезда «Сумерек», а ныне один из самых обожаемых критиками молодых актеров. Очередной перезапуск истории о Бэтмене режиссирует Мэтт Ривз, автор «Планеты обезьян» и «Монстро».

Ожидается, что новый «Бэтмен» будет не супергеройским боевиком в чистом виде, но скорее детективным нуар-триллером, в котором молодой Уэйн будет расследовать преступления, совершенные злодеем Загадочником (Пол Дано).

Особо выделяется актерский состав проекта: помимо Паттинсона и Дано, на экране появятся Зои Кравиц (Женщина-кошка), Джеффри Райт (комиссар Джеймс Гордон), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе), Энди Серкис (дворецкий Альфред) и Колин Фаррелл (Пингвин).

close Warner Bros.

«Флэш»; 4 ноября 2022 года

Многострадальная полнометражка о «Флэше», кажется, все-таки выйдет уже в ноябре следующего года — хотя стартовала разработка проекта еще в 2015-м. Флэша здесь по-прежнему будет играть Эзра Миллер, знакомый по образу Барри Аллена зрителям «Лиги справедливости» и сериала «Стрела». Режиссером ленты назначен Андрес Мускетти («Оно»).

Памятуя о том, что Флэш способен обращать время вспять, создатели картины решились на гениальный сценарный ход: здесь появятся сразу две версии Бэтмена в исполнении Аффлека и Майкла Китона, когда-то сыгравшего Уэйна у Тима Бертона. То есть это будет настоящая мультивселенная — как в следующем «Человеке-пауке». Также в фильме дебютирует Саша Калле, она исполнит роль Супергерл.

close Warner Bros.

«Аквамен 2»; 16 декабря 2022 года

Сиквела «Аквамена» попросту не могло не быть — все-таки первая часть, вышедшая в 2018 году и собравшая около $1,15 млрд в мировом прокате, оказалась самым кассовым фильмом в истории DCEU. На этом фоне продюсеры решили не ломать то, что отлично сработало. В режиссерском кресле остался Джеймс Ван, на главные роли вновь позвали Джейсона Момоа, Эмбер Херд (которая, впрочем, могла быть уволена, проиграй она суд Джонни Деппу — но по итогу все для нее сложилось удачно), Патрика Уилсона и Яхья Абдул-Матина II.

О конкретном сюжете продолжения пока что известно ровным счетом ничего. При этом, согласно инсайдерам, Момоа в будущем сыграет в еще одном сольнике об Аквамене, после чего франшиза сменит курс — на место повелителя морских глубин Артура Карри придет его коллега Калдур'Ам (он же — Аквалэд), супергерой-гей.

close Warner Bros.

«Шазам! Ярость богов»; июнь 2023 года

Первая часть «Шазама!» была во многом уникальным проектом для DCEU — единственным фильмом франшизы, рассчитанным на детскую аудиторию. От данной стилистики продюсеры решили не отказываться и в сиквеле. О сюжете продолжения сейчас остается только гадать, однако известно, что к ролям здесь вернутся Закари Ливай, Джек Дилан Грейзер, Эшер Энджел и другие. Режиссировать картину будет все тот же Дэвид Ф. Сандберг.

«Чудо-женщина 3»; здесь и далее — дата премьеры неизвестна

Чудо-женщина в исполнении Галь Гадот — с отрывом самый удачный персонаж саги о «Лиге справедливости». Что уж говорить, если ее первый сольник встретили едва ли не лучше конкурирующей «Капитана Марвел» — исключительное событие в противостоянии двух медиафраншиз. Правда, триквел пока что вызывает серьезные опасения. Иначе и быть не может после провального второго фильма, который, несмотря на интересную задумку и актерский состав (Педро Паскаль, Кристен Уиг), заслуженно расстроил зрителей — во многом из-за очень дешевого внешнего вида.

По информации инсайдеров, на «Чудо-женщину 3» студия выделит заметно больше денег, и это позволяет рассчитывать, что хотя бы графика в боевике будет на уровне. Диану Принс в триквеле вновь сыграет Галь Гадот, но ждать его, скорее всего, придется долго: график режиссерки Пэтти Дженкинс, на которой держится трилогия, расписан на ближайшие годы и к созданию продолжения она сможет приступить сильно позднее.

close Atlas Entertainment

«Черный Адам»

Еще один проект, который должен был увидеть свет куда раньше. Знакомый фанатам комиксов суперзлодей Черный Адам мог дебютировать в киновселенной еще в 2019-м в «Шазаме!», однако было решено сразу же предоставить ему сольник. И дело затянулось на долгие годы.

Главная роль в проекте досталась Дуэйну «Скале» Джонсонe, также в касте заявлен Пирс Броснан. Режиссером картины выступит Жауме Кольет-Серра («Неизвестный» с Лиамом Нисоном). Сюжет боевика будет тесным образом связан с персонажами «Общества справедливости Америки» — команды не самых популярных супергероев DC, включающей в себя Крушителя атомов, Циклона и Человека-ястреба.

«Супермен»

Новый Супермен будет темнокожим, одно это делает проект едва ли не самым ожидаемым среди всех супергеройских от Warner Bros. Автором фильма будет сам Джей Джей Абрамс, сценарий к нему пишет Та-Нехиси Коутс («Между миром и мной»). Не исключено, что на главную роль пригласят Майкла Б. Джордана. Если это действительно произойдет, то он станет очередным актером, сыгравшим и в фильмах DC, и в проектах Marvel. Причем у конкурентов он уже успел сняться и как антагонист в «Черной пантере», и как Человек-факел в «Фантастической четверке».

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Остальные проекты

«Бэтвумен»: сценарий фильма напишет Кристина Ходсон, работавшая над в целом удачными «Хищными птицами» (это же позволяет рассчитывать, что здесь появится Робби-Квинн). На роль Бэтвумен, вероятно, пригласят Джависию Лесли, уже примерявшую на себя образ героини в легком сериальном перезапуске истории девушек — летучей мыши;

«Супергерл»: фильм напишет Орен Узиэль («Парадокс Кловерфилда»), родственницу Супермена сыграет Саша Калле;

«Лобо»: сценарий картины про пришельца и охотника за головами отдан на разработку Джейсону Фуксу («Чудо-женщина»). В режиссерского кресло прочат аж Майкла Бэя;

«Черный ястреб»: экранизацией комикса DC, в которой не будет супергероев (и суперзлодеев тоже), занимается Стивен Спилберг, который уже занял продюсерское кресло и может стать режиссером. Сценарий ленты пишет старый знакомый Спилберга Дэвид Кепп («Парк Юрского периода», «Война миров», «Индиана Джонса и Королевства хрустального черепа»). Картина расскажет о военном пилоте, сражающемся с немцами во время Второй мировой войны;

«Новые боги»: историю о древних могущественных существах, где появится Дарксайд, будет снимать Ава Дюверней (номинация на «Оскар» за документалку «Тринадцатая»);

«Темная Лига Справедливости»: автором сценария боевика про очередную команду супергероев (Черная Орхидея, Доктор Мгла, Франкенштейн, Мертвец, Джон Константин, которого когда-то играл Киану Ривз, и другие) выступил Гильермо дель Торо.

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